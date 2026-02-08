magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Η Ολίβια Κόλμαν αποκάλυψε πως νιώθει non-binary: «Πάντα με περιέγραφα στον άντρα μου σαν έναν γκέι άντρα»
Η Ολίβια Κόλμαν αποκάλυψε πως νιώθει non-binary: «Πάντα με περιέγραφα στον άντρα μου σαν έναν γκέι άντρα»

«Οι άντρες που αγαπώ και έχω στη ζωή μου είναι άνθρωποι που έχουν επαφή με όλες τις πλευρές του εαυτού τους», είπε μεταξύ άλλων η Ολίβια Κόλμαν

Η Ολίβια Κόλμαν μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με το φύλο και την ταυτότητα, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι σε όλη της τη ζωή ένιωθε πως δεν χωρά εύκολα σε αυστηρά, δυαδικά σχήματα.

Η 52χρονη βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή από το The Crown, το The Favourite και το Heartstopper, παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε άνετα με τους παραδοσιακούς ρόλους φύλου – ούτε στην κοινωνία, ούτε καν μέσα στον ίδιο της τον γάμο.

«Πάντα ένιωθα κάπως non-binary»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα queer ταινία Jimpa, η Κόλμαν εξήγησε ότι από νεαρή ηλικία ένιωθε πως η έννοια του φύλου, όπως παρουσιάζεται συνήθως, δεν την εκφράζει πλήρως.

«Σε όλη μου τη ζωή είχα συζητήσεις – και καβγάδες – γιατί πάντα αισθανόμουν κάπως non-binary», είπε.

Όπως αποκάλυψε, ποτέ δεν ένιωσε έντονα «θηλυκή» στον τρόπο που βιώνει τη γυναικεία της ταυτότητα. «Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου στον άντρα μου σαν έναν γκέι άντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εκείνος την καταλαβαίνει απόλυτα. «Και έτσι νιώθω άνετα, σαν να βρίσκομαι στο σπίτι μου».

Μιλώντας στο περιοδικό Them, σημείωσε ακόμη ότι ο κύκλος των ανθρώπων της δεν περιορίζεται σε αυστηρά ετεροκανονικά πρότυπα: «Οι άντρες που αγαπώ και έχω στη ζωή μου είναι άνθρωποι που έχουν επαφή με όλες τις πλευρές του εαυτού τους».

«Δεν είμαι η μόνη που λέει ‘δεν το νιώθω δυαδικό’ – και αυτό μου έδωσε τεράστια ανακούφιση»

Η Ολίβια Κόλμαν φτάνει στα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, Βρετανία, 2 Φεβρουαρίου 2020. REUTERS/Toby Melville

Γάμος, συντροφικότητα και το Jimpa

Η Ολίβια Κόλμαν είναι παντρεμένη με τον σεναριογράφο και παραγωγό Εντ Σίνκλερ από το 2001 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Όπως εξηγεί, στη σχέση τους δεν υπάρχουν σταθεροί ρόλοι δύναμης. «Άλλοτε είναι ο ένας ο “δυνατός” και άλλοτε ο άλλος εκείνος που χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Όλοι τα κουβαλάμε όλα μέσα μας», λέει.

YouTube thumbnail

Η ίδια παραδέχεται πως, δουλεύοντας στην ταινία Jimpa, ένιωσε έντονα ότι δεν είναι μόνη σε αυτές τις σκέψεις. «Δεν είμαι η μόνη που λέει ‘δεν το νιώθω δυαδικό’ – και αυτό μου έδωσε τεράστια ανακούφιση», ανέφερε.

Στην ταινία, η Κόλμαν υποδύεται τη Χάνα, μια μητέρα που ταξιδεύει με το non-binary παιδί της, τον Φράνσις, για να επισκεφθούν τον παππού του, Τζιμ, στο Άμστερνταμ. Η ταινία βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες της σκηνοθέτριας Σόφι Χάιντ και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στον ρόλο του Φράνσις εμφανίζεται το ίδιο της το trans non-binary παιδί, ο Όντ Μέισον-Χάιντ.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail 

