«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Η «Melania» δυσκολεύεται να διατηρήσει τη δυναμική της στο box office το Σαββατοκύριακο του Super Bowl, ένα από τα πιο υποτονικά εμπορικά διαστήματα της χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παρασκευής, το ντοκιμαντέρ φαίνεται να οδεύει προς απότομη πτώση, με εκτιμώμενα έσοδα 2,4 εκατ. δολάρια και πιθανή κατάληψη της δέκατης θέσης, αν και ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν μια ελαφρώς καλύτερη κατάληξη, στην ένατη.

Παρά τη φθορά του δεύτερου Σαββατοκύριακου, τα Amazon MGM Studios έσπευσαν το Σάββατο να υπενθυμίσουν ότι η κινηματογραφική πορεία της ταινίας έχει ήδη δικαιώσει τον αρχικό σχεδιασμό. Το ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία, σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ, άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα με 7,2 εκατ. δολάρια — το ισχυρότερο άνοιγμα δεκαετίας για ντοκιμαντέρ, με εξαίρεση συναυλιακές ταινίες και παραγωγές φύσης της Disney.

Ο επικεφαλής διανομής της Amazon MGM, Κέβιν Γουίλσον, χαρακτήρισε την κινηματογραφική παρουσία της ταινίας «καθοριστικό πρώτο βήμα» για τη συνολική στρατηγική διανομής, τονίζοντας ότι ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον ενόψει της μελλοντικής πρεμιέρας της στο Prime Video.

Η ταινία καταγράφει τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της Μελάνια Τραμπ το 2025 και έχει απασχολήσει έντονα τα media, καθώς παρουσιάστηκε ως το ακριβότερο ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί ποτέ. Το πραγματικό κόστος παραμένει ασαφές, αφού η Amazon αγόρασε τα δικαιώματα και όχι την παραγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελάνια Τραμπ φέρεται να εισέπραξε 28 εκατ. δολάρια, ενώ αμοιβή έλαβε και ο Ράτνερ. Κεντρικό ρόλο στο marketing διαδραματίζει και ο Μαρκ Μπέκμαν, επί χρόνια μάνατζερ και παραγωγικός συνεργάτης της.

Υψηλό κόστος, χαμηλή διεθνής απήχηση

Η συμφωνία με την Amazon MGM έκλεισε τον Ιανουάριο του 2025 και έφτασε τα 40 εκατ. δολάρια για κινηματογραφικά και streaming δικαιώματα, καθώς και για υλικό που θα αξιοποιηθεί σε σειρά ντοκιμαντέρ. Η πλευρά της Μελάνια επέμεινε σε αποκλειστική κινηματογραφική διανομή — όρος που δεν προσέφεραν άλλοι διεκδικητές, οι οποίοι ενδιαφέρονταν μόνο για streaming, ανάμεσά τους και η Disney με πρόταση 14–15 εκατ. δολαρίων.

Στο συνολικό κόστος προστέθηκαν ακόμη 35 εκατ. δολάρια για την παγκόσμια καμπάνια προβολής, με το διεθνές σκέλος να εκτιμάται στα 10–15 εκατ. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί διεθνή έσοδα, ένδειξη περιορισμένης απήχησης στις περισσότερες από 20 χώρες όπου προβάλλεται.

Στη Βόρεια Αμερική, ο ενθουσιασμός μετά το άνοιγμα οδήγησε στην προσθήκη 200 αιθουσών ενόψει του Super Bowl. Ωστόσο, έως την Παρασκευή τα συνολικά εγχώρια έσοδα είχαν φτάσει τα 11,8 εκατ. δολάρια, με ημερήσιες εισπράξεις 865.000 δολαρίων και κατάταξη στην ένατη θέση.

Η ημερομηνία μετάβασης στο streaming δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αν και πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα γίνει άμεσα. Το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει σχετικά σύντομα, ώστε η Amazon να αξιοποιήσει τη δυναμική της κινηματογραφικής καμπάνιας και στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Την ίδια στιγμή, οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα αυστηροί: η «Melania» συγκεντρώνει μόλις 8% στο Rotten Tomatoes, την ώρα που το σκορ του κοινού παραμένει στο 99%. Η εντυπωσιακή αυτή απόκλιση προκάλεσε υποψίες για χρήση bots, τις οποίες η πλατφόρμα διέψευσε κατηγορηματικά, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για επαληθευμένες αξιολογήσεις από αγορασμένα εισιτήρια.

Όπως σημειώνουν αναλυτές που επικαλείται το Hollywood Reporter, οι ταινίες τύπου fan-event συχνά εμφανίζουν υπερβολικά υψηλές βαθμολογίες κοινού. Σε κάθε περίπτωση, το Σαββατοκύριακο του Super Bowl παραμένει παραδοσιακά «νεκρό» εμπορικά, με τα μεγάλα στούντιο να αποφεύγουν τις πρεμιέρες και τα multiplex να γεμίζουν με ανεξάρτητες παραγωγές και ειδικά events, όπως το K-pop concert film Stray Kids: The dominATE Experience.

Η πλήρης εικόνα του box office θα αποτυπωθεί με τα τελικά στοιχεία της Κυριακής.

