Ιδού η απορία: Πολλά και μικρά ή λίγα και μεγάλα γεύματα μέσα στη μέρα;
08 Φεβρουαρίου 2026, 08:20

Ιδού η απορία: Πολλά και μικρά ή λίγα και μεγάλα γεύματα μέσα στη μέρα;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα πολλά μικρά γεύματα μέσα στη μέρα κάνουν καλό στον εγκέφαλο - ιδιαίτερα μετά τα 40.

Αν μεγαλώσατε σε μία οικογένεια, που ο άτυπος κανόνας ήταν να τρώτε τρία βασικά γεύματα την ημέρα, πιθανότατα προσπαθούσατε να περιορίσετε τα σνακ ανάμεσα τους. Ήταν σωστό άραγε αυτό το μοντέλο διατροφής; Έχει να κάνει με την ηλικία; Σε τι ωφελεί και ποιες εναλλακτικές υπάρχουν;

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition δείχνει ότι μετά την ηλικία των 40, η κατανάλωση πολλών μικρότερων γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να ωφελήσει τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες.

Ποιο είναι καλύτερο; Τρία μεγάλα ή πέντε με έξι μικρά γεύματα;

Οι διατροφολόγοι λένε ότι η απάντηση δεν είναι απλή και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η συχνότητα γευμάτων είναι περίπλοκο θέμα και η συμβουλή πρέπει πάντα να εξατομικεύεται ανάλογα με τον οργανισμό και τις ανάγκες κάθε ατόμου. Για μερικούς ανθρώπους, το να τρώνε περισσότερες φορές μέσα σε μία μέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση θερμίδων, ενώ για άλλους μπορεί να βοηθήσει στο να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες.

Τα οφέλη που έχουν τα πολλά μικρά γεύματα για τον εγκέφαλο

Τα οφέλη των πολλών μικρών γευμάτων για τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι τα ακόλουθα:

1. Μείωση διακυμάνσεων σακχάρου στο αίμα

Ο εγκέφαλος χρειάζεται σταθερή τροφοδοσία γλυκόζης. Μεγάλα γεύματα -ειδικά πλούσια σε υδατάνθρακες- μπορούν να προκαλέσουν ανόδους και πτώσεις σακχάρου, επηρεάζοντας τη συγκέντρωση και την εγκεφαλική ενέργεια. Τα μικρότερα γεύματα μειώνουν αυτές τις διακυμάνσεις.

2. Γεύματα και καλύτερη κατανομή θρεπτικών συστατικών

Ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες Β και τα ω-3 λιπαρά, χρησιμοποιούνται καλύτερα όταν καταναλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί σε ένα ή δύο γεύματα.

3. Μείωση γνωστικής κόπωσης

Τα μεγάλα γεύματα κατευθύνουν τη ροή του αίματος στη πέψη, κάνοντάς μας να νιώθουμε νωθροί και επηρεάζοντας την εγρήγορση. Τα μικρότερα γεύματα μπορούν να μετριάσουν αυτό το φαινόμενο.

4. Σημασία έχει η ποιότητα

Δεν έχει σημασία μόνο η συχνότητα γευμάτων, αλλά και το τι τρωμε. Τα γεύματα πρέπει να είναι ισορροπημένα. Να περιέχουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, υγιή λιπαρά και υδατάνθρακες.

Τι είναι η διατροφή MIND

Η διατροφή MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) συνδυάζει τη μεσογειακή και DASH διατροφή και προτείνει:

  • Λαχανικά, μούρα, ολικής άλεσης δημητριακά, ξηρούς καρπούς, όσπρια
  • Θαλασσινά (ειδικά λιπαρά ψάρια), πουλερικά, ελαιόλαδο
  • Περιορισμό υπερ-επεξεργασμένων τροφών, ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών

Σε μελέτη στο Neurology, διαπιστώνεται ότι η τήρηση της MIND διατροφής, μεταξύ άλλων, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ.

Tips για να τρέφεστε σωστά

  • Κατανοήστε τον τρόπο που θα μοιράσετε τα γεύματα και τις θερμίδες σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  • Προσαρμόζετε ανάλογα τις ποσότητες. Ένα μεγαλύτερο πρωινό ή δείπνο μπορεί να σημαίνει μικρότερα άλλα γεύματα.
  • Το καλύτερο είναι η εξατομίκευση και η εστίαση στην ποιότητα των θρεπτικών συστατικών, την κατανομή της πρωτεΐνης και τη σταθερότητα του μεταβολισμού, όχι μόνο στον αριθμό γευμάτων.

Όσο καλύπτετε τις συνολικές διατροφικές και θερμιδικές σας ανάγκες, μπορείτε να επιλέξετε τρία μεγάλα ή πολλά μικρά, ανάλογα με το πρόγραμμά σας και την ικανότητά σας να τρέφεστε σωστά.

* Πηγή: Vita

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
