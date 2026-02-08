Το Αμάρτημα της Μητρός μου: Για τον πόνο, την αλήθεια και τη συγχώρεση

Το αυτοβιογραφικό αυτό έργο του Βιζυηνού Το Αμάρτημα της Μητρός μου δημιουργεί κατάνυξη στους θεατές από την πρώτη έως και την τελευταία του λέξη.

Το Αμάρτημα της Μητρός μου είναι έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας.

Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από την μητέρα του ο ίδιος ο Βιζυηνός σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του, ακούει την μητέρα του να παρακαλεί την Παναγία να πάρει εκείνον.

Η αντίληψη του Βιζυηνού για τον λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατ’ ευθείαν από το Αρχαίο Δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους: δηλαδή την αλήθεια, που διώχνει την αμφιβολία και τον φόβο.

Με αυτή την παιδεία ο Βιζυηνός αφήνει Το Αμάρτημα της Μητρός μου ως παρακαταθήκη στην αιωνιότητα. Μας κάνει να καταλάβουμε την σημασία της αγάπης μέσα από την συγχώρεση.

Ο τρόπος ερμηνείας του λόγου από τους ηθοποιούς αναδεικνύει όλη την γκάμα των αισθημάτων, των ιδεών και των εικόνων που υποβόσκουν στο κείμενο, ώστε το κοινό κάθε παιδείας και ηλικίας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παράστασης.

Πληροφορίες

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Δήμος Αβδελιώδης

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ: Θεμιστοκλής Καρποδίνης Μαίρη Βιδάλη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΙΣΑΣ: Αριστείδης Πατσόγλου

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βαγγέλης Γιαννάκης

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Στεφανία Βλάχου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιώργος Ζαφειρόπουλος

GRAPHIC DESIGN: Tasos Grønn

ΠΟΥ: Σκηνή Ωμέγα, Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 7 Μαρτίου

ΠΟΤΕ: Έως τις 5 Απριλίου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.