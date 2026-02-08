magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Εβδομαδιαία 08 Φεβρουαρίου 2026, 13:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [08.02 – 14.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ήρθε η στιγμή να μάθεις να ακούς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Ή τώρα ή ποτέ! Ειδικά αν είσαι σε φάση που καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, τότε δεν πρέπει να αγνοήσεις την παραπάνω συμβουλή, έτσι; Κλείσε κύκλους, σχέσεις και υποθέσεις που πρέπει και το ξέρεις και σταμάτα να το αναβάλλεις για αργότερα. Ήμαρτον πια!

DON’TS: Μην ψάχνεις ευκαιρία να αποδείξεις στους άλλους ότι εσύ και η πειθαρχία έχετε πάρει διαζύγιο! Πρέπει να το βρεις! Ειδικά αν θες να κάνεις ώριμες κινήσεις, για να βελτιώσεις το μέλλον σου. Μη βγεις εκτός προγράμματος. Μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα, καθώς μόνο έτσι θα σου αποδείξεις ότι μπορείς! Έπρεπε να το ξέρεις ήδη, αλλά…

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει φιλικό, ήρεμο και ανάλαφρο κλίμα γύρω σου και αυτό είναι κάτι που εσύ πρέπει να το αξιοποιήσεις. Μπορείς, ας πούμε, να γίνεις πιο κοινωνικός και να έρθεις σε επαφή με αρκετό κόσμο. Είτε νέο είτε παλιό και γνώριμο. Άνοιξε την καρδιά και το μυαλό σου και πες τι ονειρεύεσαι. Παράλληλα, μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα που δεν σε καταλαβαίνουν ή – πολύ απλά – δεν σου ταιριάζουν πια. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που έχεις, τις οποίες δεν πρέπει να αφήνεις σε εκκρεμότητα. Μην κωλώσεις να κόψεις εντελώς κάποιες συνήθειες, για να μπορέσεις μελλοντικά να τις αντικαταστήσεις με κάποιες πιο ωφέλιμες.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Γλύκανε λίγο πια! Παράλληλα, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να βγεις από το καβούκι, δηλαδή το σπίτι σου, και να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις! Αξιοποίησε τη γοητεία σου, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τον εαυτό σου. Πρέπει να εξελιχθείς και να πας μπροστά επιτέλους!

DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς δεν είναι όλοι ό,τι δείχνουν. Κάποιοι, ας πούμε, είναι απλά για να’ ναι δίπλα σου. Οπότε μη διστάσεις να τους δώσει τα παπούτσια στο χέρι! Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις γνώσεις και τη μάθηση, καθώς κι αυτά υπέρ σου είναι! Μην αμελείς τους στόχους σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μιας και που είναι αρκετά όμορφο το κλίμα αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν το γυρνάς υπέρ σου; Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα και να χαλαρώσεις. Το ξέρεις πως το έχεις ανάγκη. Μπορείς να οργανώσεις ένα όμορφο ταξίδι. Μπορείς να ψαχτείς και να εμπλουτίσεις τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σου. Πρέπει να σε εξελίξεις!

DON’TS: Μην αγνοείς τα επαγγελματικά, καθώς είναι μία στιγμή που οι κόποι σου αναγνωρίζονται. Αν δε βαριέσαι να δουλέψεις σκληρά και δεν είσαι ασυνεπής, τότε μπορείς να πας αρκετά ψηλά στην καριέρα. Βέβαια δεν πρέπει να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset, αν αυτό που έχεις τώρα, δεν σε πάει μπροστά.

Λέων

Λέων

DO’S: Ήρθε η στιγμή να κοιτάξεις κατάματα τις ανάγκες και τις επιθυμίες που έχεις εδώ και πολύ καιρό, αλλά για κάποιον δικό σου λόγο τις έκρυβες κάτω από χαλάκι. Πρέπει να τις υλοποιήσεις, γι’ αυτό γίνεται αυτό! Άκου καλά τι σου λέει το ένστικτό σου, καθώς κάτι ξέρει και σε προειδοποιεί για πολλά, πριν καν να συμβούν! Άλλαξε λίγο τρόπο σκέψης.

DON’TS: Μη μένεις μόνο στους εφήμερους ενθουσιασμούς, καθώς πρόκειται για πυροτεχνήματα που όπως έρχονται, έτσι γρήγορα φεύγουν! Ψάξε να βρεις το κάτι πιο σταθερό. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή και να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου. Παράλληλα, μην κωλώσεις να κάνεις σχέδια πιο μακροπρόθεσμα μεν, πιο υλοποιήσιμα δε.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επικεντρώσου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου σε αυτόν τον τομέα. Μάθε πως όταν είσαι υπομονετικός και συγκαταβατικός και περισσότερους ανθρώπους έχεις δίπλα σου, αλλά και οι δουλειές σου βγαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα. Παράλληλα, κόψε και την κριτική! Ήμαρτον με αυτό το χούι πια!

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και σε ζορίζουν ψυχολογικά, καθώς πρέπει επιτέλους να βρεις τη δύναμη να τα λύσεις. Έχει κάποιο όφελος το να τα κουβαλάς και να τα αφήνεις να σε επιβαρύνουν; Μάλλον όχι! Όμως δεν πρέπει να αγνοείς ούτε τα οικονομικά σου, καθώς και αυτά θέλουν λίγη δουλίτσα παραπάνω, έτσι; Έτσι!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με την κατσίκα του γείτονα και κοίτα τη δική σου. Κοινώς ασχολήσου με τον εαυτό σου και δες πως μπορείς να σε φροντίσεις. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσεις γυμναστική ή να βρεις κάποιο χόμπι, για να ανανεωθείς και να χαμογελάσεις ξανά. Και η καθημερινότητα, όμως, έχει βαλτώσει, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις κι εκεί.

DON’TS: Μην συνεχίζεις να έχεις συνήθειες που σε βλάπτουν ή απλά δεν σε πάνε μπροστά, καθώς πρέπει να αντικατασταθούν με κάτι ωφέλιμο και υγιές. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς, επειδή οι συνεργασίες σου περνάνε από τεστ αντοχής, καθώς αυτό λειτουργεί κάπως σαν κόκκινο. Οτιδήποτε μείνει στο τέλος, είναι αυτό που αξίζει πραγματικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Υπάρχει κέφι, διάθεση και δημιουργικότητα στην ατμόσφαιρα, οπότε πρέπει εσύ να τα αξιοποιήσεις υπέρ σου. Παράλληλα, πρέπει να βρεις τις απλές και μικρές χαρές της ζωής και να τις απολαύσεις, καθώς αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα. Κοινώς σταμάτα να είσαι μίζερος και να εστιάζεις στα αρνητικά, καθώς σε αγχώνεις τσάμπα!

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Μην αγνοείς την υγεία και την ευεξία σου. Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες για την τελευταία στιγμή, γιατί και λάθη γίνονται και μπορεί και να μην προλάβεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να φτιάξεις ένα πρόγραμμα. Δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτό όμως.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σου προτείνω να πάρεις τον χρόνο σου και να κλειστείς στον εαυτό σου, καθώς πρέπει να τα βρεις με το μέσα σου. Μπορείς να στραφείς προς το σπίτι και την οικογένειά σου. Αν καταφέρεις να λύσεις τα θεματάκια που υπάρχουν εκεί, τότε μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις ποιοτικές στιγμές. Κάνε καμιά ανακαίνιση, αν αυτό επιθυμείς!

DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργική σου διάθεση να πηγαίνει χαμένη, καθώς μπορείς να διασκεδάσεις πολύ μέσω αυτής. Μην εστιάζεις στο φαίνεσθαι ή σε αυτό που λάμπει, καθώς και δεν είναι πάντα χρυσός, αλλά και μπορεί να μην είναι κάτι μόνιμο. Στα ερωτικά, ας πούμε, μην αγνοείς τον χαρακτήρα του άλλου για χατίρι της εξωτερικής εμφάνισης.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μπορείς να ξαποστάσεις και να πάρεις μία ανάσα, καθώς αυτή η εβδομάδα δεν έχει και κάτι το τρανταχτό. Πρόκειται για ήρεμη και ευχάριστη εβδομάδα δηλαδή. Μπορείς, λοιπόν, να γίνεις λίγο πιο γλυκός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, καθώς ξέρεις, κι έτσι μπορείς να έχεις πειθώ. Βελτίωσε τις οικογενειακές σου σχέσεις. Τώρα μπορείς!

DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια εκδρομή, για να ανανεωθείς ή απλά για να ξεσκάσεις. Μη φοβηθείς να αναλάβεις κάποιες παραπάνω ευθύνες, στα επαγγελματικά, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βάλεις τα θεμέλια για να εξελιχθείς και να ανέβεις μερικά σκαλοπάτια. Μην κωλώσεις να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου στο αμόρε, αν έχεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Φέρε τα οικονομικά στο επίκεντρο της προσοχής σου – καλά δεν κάνεις και κάτι άλλο τελευταία! Μάθε, λοιπόν, πως αυτά πάνε καλύτερα κι, άρα, μπορείς να ξοδέψεις κάτι παραπάνω για σένα. Φρόντισε, όμως, αυτό το κάτι να προάγει την χαρά και την ασφάλεια. Αλλιώς ξέχνα το! Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί τα έχεις κάνει…

DON’TS: Μη μιλάς χωρίς να έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις. Κοινώς μη μιλάς, απλά και μόνο για να μιλήσεις! Μην κατεβάζεις αμάσητη οποιαδήποτε πληροφορία φτάνει στα χέρια σου, γιατί μπορεί να είναι και εντελώς λάθος. Στα ερωτικά, μην είσαι αχάριστος γενικώς, ειδικά αν έχεις ήδη σχέση. Μην κοιτάς μόνο τους κενούς ανθρώπους, αν ψάχνεις σχέση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχεις Αφροδίτη στο ζώδιό σου, άρα έχεις γοητεία, καλή διάθεση κι αυτοπεποίθηση. Τι καλύτερο; Μπορείς να πας κομμωτήριο, να πας γυμναστήριο, να πας για ψώνια. Γενικώς μπορείς να κάνεις κάποια αλλαγή στην εμφάνισή σου, καθώς αυτό είναι κάτι που ευνοείται. Ή μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές μόνος ή με παρέα!

DON’TS: Μην σκας άλλο, γιατί ο Κρόνος, που σε ταλαιπωρούσε, φεύγει από πάνω σου και μπορείς πια να πάρεις μια ανάσα. Ωστόσο μην κάνεις βλακείες που δείχνουν ότι δεν έχεις μάθει το μάθημά σου, γιατί εύκολα ανατρέπεται αυτή η θετική κατάσταση. Στα επαγγελματικά, μην κάνεις χαζές κινήσεις! Μην κρύβεις τα συναισθήματά σου γενικώς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

