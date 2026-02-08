DO’S: Ήρθε η στιγμή να μάθεις να ακούς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Ή τώρα ή ποτέ! Ειδικά αν είσαι σε φάση που καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, τότε δεν πρέπει να αγνοήσεις την παραπάνω συμβουλή, έτσι; Κλείσε κύκλους, σχέσεις και υποθέσεις που πρέπει και το ξέρεις και σταμάτα να το αναβάλλεις για αργότερα. Ήμαρτον πια!

DON’TS: Μην ψάχνεις ευκαιρία να αποδείξεις στους άλλους ότι εσύ και η πειθαρχία έχετε πάρει διαζύγιο! Πρέπει να το βρεις! Ειδικά αν θες να κάνεις ώριμες κινήσεις, για να βελτιώσεις το μέλλον σου. Μη βγεις εκτός προγράμματος. Μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα, καθώς μόνο έτσι θα σου αποδείξεις ότι μπορείς! Έπρεπε να το ξέρεις ήδη, αλλά…