Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 08.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα προτείνω να κλειστείς στον εαυτό σου και να στραφείς προς τα μέσα, καθώς πρέπει να βρεις τι παίζει εκεί πέρα. Άλλωστε αυτό είναι και το κλίμα της σημερινής ημέρας, άρα απλά ακολούθησέ το. Για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, πρέπει να δεις τα γεγονότα λίγο πιο σφαιρικά. Απόφυγε τις κόντρες.
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή και παρορμητικός, όταν προσπαθείς να θέσεις σε εφαρμογή κάποια από τα σχέδια που έχεις κάνει. Μη διστάσεις να γίνεις επιφυλακτικός ή και να πάρεις αποστάσεις από τις εναλλακτικές απόψεις που ακούς και δεν σου γεμίζουν το μάτι εξαρχής, καθώς αυτή η συμπεριφορά μπορεί να σου δημιουργήσει ένα safe place.
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, σου ανακοινώνω πως σήμερα μπορείς να πλησιάσεις ευκολότερα κάποιους συναδέλφους σου και να επικοινωνήσεις μαζί τους πιο άνετα. Αυτό μπορείς να το εφαρμόσεις και στην σχέση σου, φυσικά, καθώς και στις δύο περιπτώσεις είναι κάτι που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στα άτομα αυτά ή να βελτιώσει το κλίμα.
DON’TS: Μη γίνεις ανταγωνιστικός, αλλά μη δεχτείς αυτή τη συμπεριφορά ούτε κι από ορισμένους συναδέλφους, καθώς μπορεί να δυναμιτίσει ή ακόμα και να χαλάσει εντελώς το κλίμα στη δουλειά. Ωστόσο μη φτάσεις στο άλλο άκρο κι αρχίσεις να βλέπεις εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν! Μη νιώθεις ανασφάλεια, αν οι αλλαγές δεν γίνονται όπως θες.
Δίδυμοι
DO’S: Βάλε σε προτεραιότητα τα επαγγελματικά σου και βρες το πως μπορείς να κινηθείς λίγο πιο στοχευμένα και πιο οργανωμένα εκεί. Μπορείς να εκμεταλλευτείς τις καταστάσεις, προκειμένου να προωθήσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου. Επίσης άλλαξε οτιδήποτε δεν σου ταιριάζει πια στα επαγγελματικά ή και στα της καθημερινότητας.
DON’TS: Μην χαωθείς λόγω της κακής συνεννόησης που παίζει. Μην είσαι απόλυτος κι αμετακίνητος ως προς τον τρόπο με τον οποίο θες να γίνουν τα πράγματα, διότι αν αυτό το εφαρμόσουν και οι απέναντι- που θα το κάνουν- τότε βράστα! Μην αγνοείς όσα σου λένε οι άλλοι, νομίζοντας πως έτσι υπερασπίζεσαι τις απόψεις σου. Μη γίνεσαι ωμός.
Καρκίνος
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα στο κεφάλι σου. Έπειτα πρέπει να φέρεις τα θέλω σου σε προτεραιότητα, καθώς αν δεν το κάνεις εσύ, δε θα φιλοτιμηθεί κανείς άλλος να ασχοληθεί με αυτό, έτσι; Αν ήδη ξέρεις τι θες, τότε μένει απλά να το κυνηγήσεις, καθώς μόνο του να έρθει, δεν παίζει! Δέξου το feedback που σου δίνεται.
DON’TS: Μην ξεσπάσεις στα άτομα που δεν φταίνε, απλά και μόνο επειδή έχεις μαζέψει μέσα σου μεγάλη ένταση. Δεν σου φταίει κανείς άλλος, παρά μόνο το ξερό σου το κεφάλι! Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά. Πάψε απλά να ξοδεύεις αλόγιστα! Μη διστάσεις να προετοιμάσεις τις αλλαγές που έρχονται, για να μην πέσεις από τα σύννεφα μετά.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε πρώτα να κατανοήσεις εσύ τα συναισθήματά σου και μετά τα συζητάς με τους γύρω σου. Φρόντισε, όμως, οι άνθρωποι αυτοί να είναι έμπιστα κι αξιόπιστα άτομα. Ίσως υπάρξουν νέες ευθύνες ή κάποιο νέο project, στοιχεία που αλλάζουν το πρόγραμμα και την καθημερινότητά σου. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό, καθώς το χρειάζεσαι!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις εντελώς η πεισματάρης, επειδή θυμάσαι ξανά κάποια γεγονότα που είχαν συμβεί στο παρελθόν και σε είχαν στεναχωρήσει ή επειδή η ένταση στον χώρο αυτό φουντώνει. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι, θα πω εγώ! Άρα μην αρνηθείς να κάνεις και κάνα βήμα πίσω, ειδικά αν σου ζητηθεί. Μην είσαι απόλυτος γενικώς.
Παρθένος
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις σήμερα, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να επικοινωνήσεις καλύτερα τα παράπονα, τους προβληματισμούς ή και τις αμφιβολίες που έχεις, χωρίς εντάσεις και φωνές. Ειδικά στη δουλειά. Ίσως να μην σου βγει, αλλά είναι θετικό που ξεκινάς τη φάση με αυτή τη πρόθεση, σωστά; Άλλαξε φιλοσοφία και mindset.
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή απόλυτος ως προς το πως θες να γίνουν κάποια πράγματα λόγω του ότι υπάρχει πίεση από ορισμένα ζητήματα. Μήπως να μην τα άφηνες για την τελευταία στιγμή; Δεν πρέπει ούτε να κολλάς σε λεπτομέρειες, ούτε και να αρνείσαι να εξετάσεις εναλλακτικές πιθανότητες και λύσεις. Κοινώς μην κολλάς στα σημεία.
Ζυγός
DO’S: Καλό είναι σήμερα να τακτοποιήσεις τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με κάποια οικονομικά θέματα που διαχειρίζεσαι αυτό το διάστημα. Πάρε μέρος σε διαπραγματεύσεις, καθώς ίσως και να έχουν μια θετική εξέλιξη αυτό το διάστημα. Ίσως πάλι δεις ότι πρέπει να αλλάξεις τα θέλω σου, έπειτα από κάποια συζήτηση, συνάντηση ή και νέα γνωριμία.
DON’TS: Μην πεισμώνεις και μην εμμένεις σε καταστάσεις που κυριολεκτικά δεν έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Μη γίνεσαι εμμονικός γενικώς. Μην πιέζεις τις καταστάσεις να έρθουν στα μέτρα σου, γιατί άθελά σου πιέζεις και τους άμεσα εμπλεκόμενους, κάτι που τους κουράζει. Λογικό! Μη διστάσεις να το συζητήσεις, αν νιώθεις ότι έχεις αδικηθεί.
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να βρεις τους κατάλληλους τρόπους, για να εκφραστείς, ώστε να μπορέσουν οι γύρω σου να καταλάβουν ακριβώς τι εννοείς και ποιες είναι οι ιδέες σου. Απόφυγε να γίνεις αμυντικός στις συζητήσεις που κάνεις λόγω του ότι φοβάσαι τις αλλαγές που βλέπεις να έρχονται. Έρχονται προτάσεις στα ερωτικά και στα οικονομικά.
DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε πεισματάρης, ούτε και αμετακίνητος ως προς τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις, καθώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν την (σχεδόν) άμεση υλοποίηση των στόχων σου. Μα πας καθόλου καλά; Μη γίνεσαι αντιδραστικός και μην αρνείσαι να συμβιβαστείς με κάποια δεδομένα που δεν άπτονται στη δική σου δικαιοδοσία.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να χωρέσεις στο πρόγραμμά σου κάποιες ήρεμες στιγμές μέσα στο σπίτι, καθώς πρέπει να κάνεις πράγματα που σε χαλαρώνουν. Ξεκουράσου κιόλας! Να ξέρεις, όμως, πως αυτό δεν είναι εύκολο σήμερα. Προσπάθησε να διαχειριστείς με ψυχραιμία τις καταστάσεις, καθώς και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο, έτσι;
DON’TS: Μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα. Επηρεάζεσαι ψυχολογικά! Μην εμπλακείς στα πολλά που ακούς, γιατί πέρα από αχρείαστα, προκαλούν και χάος! Μην επικοινωνείς χωρίς φίλτρο, επειδήυπάρχει έντονος εκνευρισμός. Μην είσαι απρόσεκτος, απλά και μόνο επειδή έχεις φτάσει στα όριά σου. Μην πεις «όχι» σε νέα πρόταση για δουλειά.
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα μπορείς να βγάλεις την επικοινωνιακή και κοινωνική σου διάθεση προς τα έξω! Μπορείς, λοιπόν, να βρεθείς με φίλους, να περάσετε όμορφες στιγμές και να συζητήσετε όσα σε απασχολούν. Το point είναι πως πρέπει να ανταλλάξεις απόψεις και να μάθεις καινούργια πράγματα. Ίσως κάνεις και κάποιες νέες γνωριμίες, καθώς γιατί όχι;
DON’TS: Αν είναι να μπεις στη διαδικασία του να ψαρέψεις κάπως τις πληροφορίες που θέλεις, τότε μην το κάνεις με τρόπο φανερό, καθώς θα εκτεθείς. Δηλαδή μην μπεις σε αυτή τη φάση όντας απρόσεκτος, ναι; Στα οικονομικά, μην αγχώνεσαι τόσο για το πως θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε κάποιες υποχρεώσεις, καθώς δεν είναι και τίποτα.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε ωφέλιμες συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις τις απορίες που έχεις. Μάλιστα ίσως και να καταφέρεις να βγάλεις άκυρα κάποια σενάρια που έχεις δημιουργήσει μόνος σου και σε άγχωναν το προηγούμενο διάστημα. Διπλό το όφελος! Θετικές εξελίξεις- όπως νέες προτάσεις- προβλέπονται, στα οικονομικά.
DON’TS: Μην συμφωνήσεις σε τίποτα που δεν έχει ξεκάθαρα τα ψιλά γράμματα. Μην είσαι νευρικός ή και πιεστικός στα θέματα που αφορούν τη δουλειά, καθώς δεν υπάρχει λόγος. Μη βγάζεις ανταγωνιστική συμπεριφορά προς τα έξω, καθώς ούτε για κάτι τέτοιο υπάρχει λόγος. Σοβαρός τουλάχιστον. Στα ερωτικά, χαώνεσαι από κάποιες επαφές!
Ιχθύες
DO’S: Σκέψου ξανά κάποια δύσκολα σκηνικά, καθώς σήμερα μπορείς να τα διαχειριστείς και να τα λύσεις πιο εύκολα. Παράλληλα, αν θέλεις να βρεις ξανά τα πατήματά σου, τότε πρέπει να μάθεις να είσαι λίγο πιο δεκτικός στο feedback που δέχεσαι. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς και το κέφι σου θα φτιάξεις μεν, αλλά και νέες ιδέες θα πάρεις δε!
DON’TS: Μη γίνεσαι καχύποπτος απέναντι στα άτομα που δεν σου φταίνε λόγω του ότι εσύ έχεις αμφιβολίες για τα πάντα. Έτσι από μόνος σου! Μην χάσεις την μπάλα εξαιτίας όσων θα μάθεις παρασκηνιακά. Μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις, όπως το να μιλήσεις ανοιχτά. Στα ερωτικά, μην συνεχίζεις με τις κουραστικές καταστάσεις. Υπάρχει νόημα;
