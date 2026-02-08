DO’S: Σήμερα προτείνω να κλειστείς στον εαυτό σου και να στραφείς προς τα μέσα, καθώς πρέπει να βρεις τι παίζει εκεί πέρα. Άλλωστε αυτό είναι και το κλίμα της σημερινής ημέρας, άρα απλά ακολούθησέ το. Για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, πρέπει να δεις τα γεγονότα λίγο πιο σφαιρικά. Απόφυγε τις κόντρες.

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή και παρορμητικός, όταν προσπαθείς να θέσεις σε εφαρμογή κάποια από τα σχέδια που έχεις κάνει. Μη διστάσεις να γίνεις επιφυλακτικός ή και να πάρεις αποστάσεις από τις εναλλακτικές απόψεις που ακούς και δεν σου γεμίζουν το μάτι εξαρχής, καθώς αυτή η συμπεριφορά μπορεί να σου δημιουργήσει ένα safe place.