Το «μυστικό» πίσω από το πρώτο ραντεβού

Πρώτο ραντεβού, πρώτες εντυπώσεις… Το σινεμά ή μια συναυλία είναι μάλλον πολύ «θορυβώδεις» επιλογές που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για συζήτηση. Αντίθετα, ένα εστιατόριο ή μια καφετέρια, δίνουν την ευκαιρία να γνωριστούν δυο άτομα καλύτερα.

Πρώτα απ’ όλα, σε κάθε ραντεβού, είναι σημαντικό να νιώθουμε άνετα σωματικά ώστε να ανοιχτούμε και να εκφραστούμε ελεύθερα. Φροντίστε λοιπόν να πάτε κάπου που να έχετε αυτή τη δυνατότητα και καθίστε καλύτερα απέναντι από το άλλο πρόσωπο αντί για δίπλα-δίπλα. Έτσι, θα έχετε καλύτερη οπτική επαφή. Γιατί αυτό είναι σημαντικό; Σύμφωνα με έρευνα, όταν υπάρχει οπτική επαφή έστω και σε μια συζήτηση διάρκειας 5 λεπτών, οι πιθανότητες επόμενου ραντεβού, είναι μεγαλύτερες καθώς η άμεση οπτική επαφή ενδυναμώνει τη σύνδεση.

Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι η ώρα του ραντεβού. Το να συναντηθείτε όσο ακόμα υπάρχει το φως της μέρας, ίσως διευκολύνει τα πράγματα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο χαμηλός φωτισμός ή το φως των κεριών τη νύχτα, σε ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα απ’ ό,τι ενδεχομένως θα περιμέναμε, προκαλώντας ένα αίσθημα “αναγκαστικής” οικειότητας και υψηλών προσδοκιών. Αντίθετα, ένας χώρος με φυσικό φως, μπορεί να μειώσει το ενδεχόμενο άγχος και να ανεβάσει τη διάθεση.

Το πρώτο ραντεβού είναι μόνο η αρχή

Πέρα από ένα εστιατόριο ή μια καφετέρια, υπάρχουν και άλλες τοποθεσίες που μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά για ένα πρώτο ραντεβού ώστε να καταφέρετε να γνωριστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Για παράδειγμα, μια βόλτα στη φύση, σε ένα ωραίο πάρκο, μπορεί να δημιουργήσει μια χαλαρή και αναζωογονητική ατμόσφαιρα για τη συνάντησή σας.

Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, καλό είναι να μην ξεχνάτε πως η τοποθεσία του πρώτου ραντεβού κάποιες φορές λειτουργεί σαν καθρέφτης για το τι να περιμένουμε στη συνέχεια. Ένας άνετος, φιλικός χώρος στέλνει το μήνυμα ότι η πιθανή σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί, θα έχει την ίδια αίσθηση. Από την άλλη, αν το πρώτο ραντεβού πραγματοποιηθεί σε έναν χώρο που δεν ταιριάζει στο επίπεδο ηρεμίας που επιθυμείτε, μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, το πρώτο ραντεβού είναι μόνο η αρχή. Η επιλογή του «σωστού» χώρου δεν εγγυάται πάντα την επιτυχία, αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάσει την πορεία της επαφής σε αυτό το πρώτο βήμα.

Τελικά, δεν είναι μόνο το μέρος που παίζει ρόλο, αλλά και η ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσετε μαζί. Όσο πιο άνετα νιώθετε με τον άλλο και όσο πιο ειλικρινείς είστε, τόσο πιο εύκολα θα αναπτυχθεί η χημεία που χρειάζεται για να υπάρξει και συνέχεια. Η αξία της πραγματικής σύνδεσης μετράει σίγουρα περισσότερο από το μέρος που θα βρεθείτε…

* Πηγή: Vita