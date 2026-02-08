Η στέγαση στην Ελλάδα, από θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο και, για πολλούς, σε έναν καθημερινό εφιάλτη.

Η χώρα, που κάποτε υπερηφανευόταν για τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και την οικογενειακή αλληλεγγύη που παρείχε δίχτυ ασφαλείας, βρίσκεται σήμερα στη δίνη μιας πρωτοφανούς στεγαστικής κρίσης.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και περιγράφουν μια πραγματικότητα όπου το ενοίκιο και οι λογαριασμοί του σπιτιού «καταπίνουν» το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος, στερώντας από τους πολίτες τη δυνατότητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η «πρωτιά» που πονάει

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024 και τις αρχές του 2025, η Ελλάδα κατέχει μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά: τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, περίπου το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα κατευθύνεται στη στέγαση, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι σημαντικά χαμηλότερος.

Η σκληρή πραγματικότητα που δείχνουν οι αριθμοί επιβάλλει μια γενναία και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το ποσοστό της «στεγαστικής επιβάρυνσης» (housing cost overburden rate). Πάνω από το 29% των Ελλήνων που ζουν σε αστικά κέντρα αναγκάζονται να διαθέσουν περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους μόνο για το σπίτι (ενοίκιο, κοινόχρηστα, θέρμανση, ρεύμα).

Για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, η κατάσταση είναι δραματική, καθώς το ποσοστό υπερχρέωσης λόγω στέγασης αγγίζει το 90%, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την πληρωμή του ενοικίου, τα χρήματα που απομένουν για διατροφή, υγεία και ένδυση είναι ελάχιστα έως μηδαμινά.

Το ράλι των ενοικίων

Η άνοδος των τιμών δεν δείχνει σημάδια ανάσχεσης. Μέσα στο 2024, τα ενοίκια κατοικιών κατέγραψαν νέα αύξηση της τάξης του 9,9%, ενώ οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 13,9%.

Στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασφυκτική. Από το 2018 έως σήμερα, τα ενοίκια στην Αθήνα έχουν εκτοξευθεί κατά 45%, με περιοχές όπως το Παγκράτι και ο Νέος Κόσμος να έχουν γίνει απρόσιτες για τον μέσο μισθωτό.

Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 80-100 τ.μ. κατάλληλο για οικογένεια, το μέσο κόστος μίσθωσης στην Αθήνα κυμαίνεται πλέον μεταξύ 900€ και 1.300€. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κατώτατος μισθός και οι μέσες απολαβές στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, γίνεται σαφές ότι η στέγαση έχει γίνει προϊόν πολυτελείας.

Τα αίτια της κρίσης

Πού οφείλεται όμως αυτή η έκρηξη; Οι ειδικοί εντοπίζουν μια σειρά από παράγοντες που δημιούργησαν την «τέλεια καταιγίδα»:

Βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb): Χιλιάδες ακίνητα έχουν αποσυρθεί από την παραδοσιακή αγορά ενοικίασης για να διατεθούν σε τουρίστες. Στην Αθήνα μόνο, τα ακίνητα τύπου Airbnb προσεγγίζουν τις 120.000, μειώνοντας δραματικά το απόθεμα για τους μόνιμους κατοίκους.

Κλειστά και αδρανή ακίνητα: Υπολογίζεται ότι πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές λόγω γραφειοκρατίας, νομικών εμπλοκών ή αδυναμίας των ιδιοκτητών να τα ανακαινίσουν.

Κόστος κατασκευής: Οι τιμές των υλικών οικοδομής συνεχίζουν να αυξάνονται (περίπου 3% ετησίως), καθιστώντας την ανέγερση νέων κατοικιών ακριβή και οδηγώντας τις τιμές πώλησης σε νέα ύψη.

Υπερσυγκέντρωση ακινήτων: Η απόκτηση ακινήτων από ξένους επενδυτές (μέσω προγραμμάτων όπως η Golden Visa) και από εταιρείες διαχείρισης χρέους έχει αλλάξει τον χάρτη της ιδιοκτησίας.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις

Η στεγαστική κρίση δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης· είναι μια κοινωνική ωρολογιακή βόμβα.

Δημογραφικό: Οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα αδυνατούν να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι. Ο μέσος όρος ηλικίας που οι Έλληνες ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά είναι τα 30,7 έτη, ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας, επιδεινώνοντας το ήδη οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Το 2024 η χώρα κατέγραψε ιστορικό χαμηλό γεννήσεων (κάτω από 70.000).

Φοιτητική στέγη: Για τις οικογένειες με φοιτητές, η εύρεση στέγης έχει γίνει «Γολγοθάς», με τις τιμές για μικρές γκαρσονιέρες να ξεπερνούν συχνά τα 400€ ή 500€, ακόμη και σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Ψυχολογική πίεση: Η ανασφάλεια της στέγασης και ο φόβος της έξωσης ή της αδυναμίας πληρωμής του ενοικίου δημιουργούν συνθήκες χρόνιου στρες και κοινωνικής περιθωριοποίησης για τη μεσαία τάξη.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί (όπως οι περιορισμοί στο Airbnb, τα κίνητρα για άνοιγμα κλειστών σπιτιών και τα στεγαστικά δάνεια για νέους) αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά για πολλούς χαρακτηρίζονται ως «ασπιρίνες» μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος.

Η σκληρή πραγματικότητα που δείχνουν οι αριθμοί επιβάλλει μια γενναία και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Αν δεν υπάρξει ουσιαστική αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας και προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος, η στεγαστική κρίση θα συνεχίσει να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και την καθημερινότητα των πολιτών της.