Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)

Σε δύο εβδομάδες ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Η ρύθμιση αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τόσο τα ενήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών όσο και τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή».

Ο χρόνος για την αποδοχή της ρύθμισης που νομοθέτησε η κυβέρνηση θα αρχίσει να μετράει από τις 19 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία τη 19η Αυγούστου 2026.

Η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο

Ήδη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ξεκινήσει επαφές με τους δανειολήπτες ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες ρύθμισης που τους παρέχονται, αλλά και για την υποχρέωσή τους να υποβάλουν κατ’ αρχάς σχετική αίτηση ρύθμιση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην Ελλάδα συνολικά χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η πλατφόρμα θα διαπιστώνει αν πληρούνται τα κριτήρια για να προχωρήσει η ρύθμιση και θα χορηγεί βεβαίωση για τον πιστωτή, ώστε να προχωρήσει στη ρύθμιση του δανειολήπτη.

Οι επιλογές

Η ρύθμιση δίνει στους οφειλέτες δύο επιλογές, τις οποίες οι πιστωτές οφείλουν να αποδεχτούν.

Συγκεκριμένα:

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η οδός της ρύθμισης περνάει από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτική για τους πιστωτές, χωρίς πρόσθετα φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος.

Για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται η οριστική μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου, από 15% έως 50%, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Προβλέπεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, ώστε με αυτόν τον τρόπο η μηνιαία δόση να είναι πραγματικά βιώσιμη.

Η μετατροπή σε ευρώ γίνεται με σταθερό επιτόκιο 2,3% έως 2,9% για όλη την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου, επιτόκιο το οποίο είναι συγκριτικά χαμηλότερο από εκείνο ενός νέου στεγαστικού δανείου που θα εκταμιευόταν σήμερα.

Δηλαδή:

1. Κούρεμα 50% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,3%

2. Κούρεμα 30% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,5%

3. Κούρεμα 20% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,7%

4. Κούρεμα 15% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,9%: Όλοι οι υπόλοιποι

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα συνολικά χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων.

Σήμερα στο τραπεζικό σύστημα παραμένουν 20.625 δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δις CHF, ενώ 17.442 δάνεια ύψους 3 δισ. CHF διαχειρίζονται servicers, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν περιληφθεί στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής.

Δηλαδή η ρύθμιση αφορά περίπου 40.000 δάνεια και απομένει να φανεί πόσα θα ρυθμιστούν τελικά, δεδομένου ότι η απόφαση για ρύθμιση είναι εθελοντική για τους δανειολήπτες.

Από την άλλη πλευρά, οι δανειολήπτες εκτιμούν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, καθώς θα ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση του αρχικού τους δανείου.

Πηγή: ΟΤ