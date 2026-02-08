newspaper
Η Γερμανία δεν ξυπνά από τον ενεργειακό της εφιάλτη
Διεθνής Οικονομία 08 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Η Γερμανία δεν ξυπνά από τον ενεργειακό της εφιάλτη

Από την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, στην παγίδα του αμερικανικού LNG και στην αγωνιώδη στροφή προς τον Κόλπο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Η ενεργειακή πληγή της Γερμανίας παραμένει ανοιχτή και βαθιά. Η άλλοτε «ατμομηχανή» της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μια βαριά βιομηχανία εξαιρετικά ενεργοβόρα, είδε μέσα σε λίγα χρόνια να καταρρέει το σταθερό ενεργειακό οικοδόμημα πάνω στο οποίο είχε χτίσει την ανταγωνιστικότητά της. Μετά τον επίμαχο αποχαιρετισμό στην πυρηνική ενέργεια και τον βίαιο απογαλακτισμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, το Βερολίνο βρέθηκε να εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σήμερα, περίπου το 94% των γερμανικών εισαγωγών LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ — μια εξάρτηση που αποκτά επικίνδυνες γεωπολιτικές διαστάσεις, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στον Λευκό Οίκο με απειλές και εκβιασμούς προς την Ευρώπη.

Η νέα αυτή πραγματικότητα ωθεί τη γερμανική κυβέρνηση σε αγώνα δρόμου για διαφοροποίηση. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στρέφει το βλέμμα του στη Μέση Ανατολή, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Το πρόσφατο ταξίδι του σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη γερμανικών ομίλων, εντάσσεται σε μια στρατηγική που στοχεύει τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όσο και στο άνοιγμα νέων αγορών για τη γερμανική βιομηχανία. Η συγκυρία είναι κρίσιμη: το Βερολίνο έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις τιμές ενέργειας για τη βιομηχανία έως το 2028, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω αποβιομηχάνιση.

Η στροφή αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια δυσάρεστη διαπίστωση. Αν και το LNG αντιστοιχεί περίπου στο 13% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Γερμανίας, η προέλευσή του είναι σχεδόν μονομερής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετατραπεί στον κυρίαρχο προμηθευτή, γεγονός που καθιστά το Βερολίνο ευάλωτο σε πολιτικές πιέσεις και εμπορικές αντιπαραθέσεις. Η ενέργεια χρησιμοποιείται πλέον ανοιχτά ως διαπραγματευτικό χαρτί στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Βρυξελλών, με την Ευρώπη να έχει δεσμευτεί για μαζικές αγορές αμερικανικού LNG τα επόμενα χρόνια.

Το παράδοξο είναι ότι η σημερινή εξάρτηση θυμίζει επικίνδυνα το παρελθόν. Για δεκαετίες, η Γερμανία οικοδόμησε στενούς ενεργειακούς δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα τη Ρωσία, στο πλαίσιο της λογικής «αλλαγή μέσω του εμπορίου». Οι αγωγοί Nord Stream αποτέλεσαν το αποκορύφωμα αυτής της στρατηγικής, έως ότου ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα σαμποτάζ στη Βαλτική διέκοψαν βίαια τη ροή. Η απώλεια του ρωσικού αερίου, που κάποτε κάλυπτε πάνω από το μισό των αναγκών της χώρας, ανάγκασε το Βερολίνο να στραφεί εσπευσμένα στο LNG, χτίζοντας μέσα σε χρόνο-ρεκόρ τερματικούς σταθμούς επαναεριοποίησης.

Τότε, η διοίκηση Μπάιντεν εμφανίστηκε ως αξιόπιστος εταίρος. Σήμερα, όμως, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επανέρχεται με ρητορική «πρώτα η Αμερική», οι ισορροπίες αλλάζουν. Οι απειλές για δασμούς, οι γεωπολιτικές αιχμές και οι αναφορές ακόμη και σε ακραία σενάρια, όπως η υπόθεση της Γροιλανδίας, αναζωπυρώνουν τους φόβους στο Βερολίνο ότι απλώς αντικατέστησε μια ασταθή εξάρτηση με μια άλλη.

Πρόβλημα οι εναλλακτικές

Η αναζήτηση εναλλακτικών δεν είναι απλή υπόθεση. Οι προμηθευτές LNG στον Κόλπο απαιτούν συνήθως συμβόλαια διάρκειας 20 ετών, τη στιγμή που η Γερμανία έχει νομοθετήσει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών LNG μετά το 2043, στο πλαίσιο της κλιματικής της πολιτικής. Η αντίφαση αυτή ωθεί τις γερμανικές εταιρείες να παραμένουν προσκολλημένες στις πιο «ευέλικτες» αμερικανικές συμφωνίες, διαιωνίζοντας την εξάρτηση.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο γερμανικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως το ρωσικό αέριο αγωγών με LNG, το οποίο σε ποσοστό άνω του μισού προέρχεται πλέον από τις ΗΠΑ. Η αυξανόμενη σημασία του LNG στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης ενισχύει την επιρροή της Ουάσινγκτον, μετατρέποντας την ενέργεια σε στρατηγικό μοχλό πίεσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ορισμένοι βλέπουν μια αχτίδα αισιοδοξίας. Η αναμενόμενη αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς LNG, με νέες ποσότητες από τον Κόλπο και άλλες περιοχές, θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες υπερπροσφοράς, πιέζοντας τις τιμές και δίνοντας στους αγοραστές μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι περισσότερες συμφωνίες LNG της Ευρώπης με τις ΗΠΑ είναι μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών προσφέρει νομικές δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση πολιτικής παρέμβασης.

Παρά ταύτα, το βασικό δίλημμα παραμένει άλυτο. Η Γερμανία και η Ευρώπη συνολικά βρίσκονται παγιδευμένες ανάμεσα στην ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας και στη γεωπολιτική αστάθεια ενός κατακερματισμένου κόσμου. Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές παρουσιάζεται ως διέξοδος, αλλά ακόμη κι αυτή συνοδεύεται από νέες εξαρτήσεις, κυρίως από την Κίνα. Ο ενεργειακός εφιάλτης του Βερολίνου, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας· είναι το προοίμιο μιας μακράς και δύσκολης αναζήτησης ισορροπίας σε έναν κόσμο όπου η ενέργεια έχει μετατραπεί σε όπλο.

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
