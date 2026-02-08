Η ΕΕ ετοιμάζεται για νέο δάνειο στα εξοπλιστικά μετά την υπερκάλυψη των 150 δισ. ευρώ

Η EE διερευνά τις δυνατότητες για νέα χρηματοδότηση της (κοινής ευρωπαϊκής) άμυνας, μετά την υπερκαλύψη του αρχικού προγράμματος δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με άτομα που μοιράστηκαν την πληροφορία με το Bloomberg.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, εξακολουθεί να διανέμει χρήματα από το τρέχον πρόγραμμα δανείων. Οι αξιωματούχοι αναμένουν επίσης να απομείνουν αρκετά δισεκατομμύρια από το ταμείο, λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των αιτημάτων των χωρών και των τελικών συμβάσεων.

Ωστόσο, μόλις εξαντληθούν τα χρήματα την άνοιξη, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη διαδικασία και θα εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νέου γύρου χρηματοδότησης, που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει ένα δεύτερο πρόγραμμα δανείων, ανέφεραν οι πηγές.

Οι συνομιλίες αντικατοπτρίζουν την προθυμία της ΕΕ να αυξήσει γρήγορα την τοπική αμυντική παραγωγή για να προστατευθεί από την «πολεμοχαρή στάση» της Ρωσίας και την επιθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

To πρόγραμμα SAFE ως η κινητήριος δύναμη για την συλλογική άμυνα της ΕΕ

Πέρυσι, η ΕΕ δημιούργησε το πρόγραμμα δανείων για να ενθαρρύνει τις κοινές προμήθειες άμυνας και να απλοποιήσει τις διαδικασίες μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την ήπειρο, μέσα από το πρόγραμμα «SAFE».

Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση κεφαλαίων από την Επιτροπή στις κεφαλαιαγορές και τη χορήγησή τους ως δάνεια σε χώρες για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που λείπουν από την ήπειρο, όπως πυραύλους, εξοπλισμό εδάφους και συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Η προσφορά αποδείχθηκε δημοφιλής: οι πρωτεύουσες της ΕΕ υπέβαλαν αρχικά αιτήσεις ύψους 190 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενέκρινε περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ και ζήτησε από τις χώρες να καταρτίσουν σχέδια δαπανών. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επεξεργάζεται τώρα αυτά τα σχέδια και διανέμει τα χρήματα ως μακροπρόθεσμα, χαμηλού κόστους δάνεια.

Θα υπάρξουν αχρησιμοποίητα κεφάλαια που θα επαναδιατεθούν σε προγράμματα άλλων χωρών

Τις τελευταίες ημέρες, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδια για 19 χώρες, ενώ απομένουν ακόμη μερικά. «Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα εθνικά σχέδια SAFE των τριών υπολοίπων κρατών μελών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέρ σε μια ανακοίνωση. «Δεν θα κάνουμε εικασίες σχετικά με ένα πιθανό δεύτερο ταμείο SAFE σε αυτό το στάδιο».

Επειδή ορισμένα από τα σχέδια δαπανών απαιτούν στην πραγματικότητα λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί, είναι πιθανό να υπάρχουν αχρησιμοποίητα κεφάλαια που θα πρέπει να κατανείμει η Επιτροπή, ανέφεραν οι πηγές. Οι αξιωματούχοι επεξεργάζονται τώρα αυτή τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εξετάσει τις επιλογές της για την παροχή περισσότερων κεφαλαίων, με ένα άλλο πρόγραμμα δανείων ως μία από τις πιθανότητες, πρόσθεσαν οι πηγές.