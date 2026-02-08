ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις
Τη Δευτέρα ενεργοποιείται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις αιτήσεων ενίσχυσης από γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου
Εφόσον υπάρχουν λάθη, εκκρεμότητες ή παραλείψεις στην αποτύπωση αγροτεμαχίων, κτηνοτροφικών μονάδων, παραγωγικών ζώων ή τραπεζικών λογαριασμών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ορθή καταχώρηση όλων των στοιχείων, προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές αγροτικές ενισχύσεις.
Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.
- Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 13 Φεβρουαρίου
- Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
- Σχέση: Τι κάνεις όταν «χάνεσαι» στη μετάφραση;
- Αρκάς: Η καλημέρα του Φεβρουαρίου
- Ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων – Πώς θα «κλειδώσουν» έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ
- Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
- Συνταγές: Street food από σπίτι
- Ιαπωνία: Μεγάλη άνοδος στο χρηματιστήριο μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Τακαΐτσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις