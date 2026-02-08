Τη Δευτέρα ενεργοποιείται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις αιτήσεων ενίσχυσης από γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

Εφόσον υπάρχουν λάθη, εκκρεμότητες ή παραλείψεις στην αποτύπωση αγροτεμαχίων, κτηνοτροφικών μονάδων, παραγωγικών ζώων ή τραπεζικών λογαριασμών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ορθή καταχώρηση όλων των στοιχείων, προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές αγροτικές ενισχύσεις.

