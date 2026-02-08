Ανατροπές στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων δρομολογούνται με την ηλεκτρονική διασύνδεση της εφορίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, κινήσεις κεφαλαίων, πληρωμές, κάρτες και αναλήψεις μετρητών, ώστε οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις.

Το νέο σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026, καθιστά τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων βασικό εργαλείο φορολογικού ελέγχου. Στόχος είναι να διαπιστώνεται άμεσα αν τα υπόλοιπα και οι κινήσεις συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα είναι διαρκής, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί στοιχεία που αφορούν:

-τραπεζικούς λογαριασμούς,

-λογαριασμούς πληρωμών,

-προπληρωμένες και πιστωτικές κάρτες,

-συναλλαγές και εξοφλήσεις καρτών.

Τι θα «βλέπει» η εφορία

Επί της ουσίας προβλέπεται συνεχής έλεγχος:

-όλων των καταθέσεων χρηματικών ποσών,

-όλων των αναλήψεων μετρητών,

-όλων των μεταφορών χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό,

-όλων των πληρωμών προς και από φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω τραπεζών,

-όλων των συναλλαγών μέσω προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών, καθώς και των εξοφλήσεων οφειλών καρτών.

Οι διασταυρώσεις

Ήδη χιλιάδες φορολογούμενοι με υψηλού ύψους τραπεζικές συναλλαγές περνούν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα με μεγάλες κινήσεις κεφαλαίων.

Οι τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα υποχρεούνται:

-έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους να διαβιβάζουν στοιχεία για μεγάλες καταθέσεις, αναλήψεις και επενδύσεις,

-έως τις 30 Απριλίου να αποστέλλουν δεδομένα για εμβάσματα, επιταγές, εισπράξεις μέσω καρτών και συναλλαγές υψηλού ύψους επαγγελματιών και νομικών προσώπων.

Η επιπλέον φορολόγηση

Αν από τις διασταυρώσεις προκύψουν ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, οι φορολογούμενοι καλούνται να αποδείξουν τη νόμιμη προέλευσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διαφορές χαρακτηρίζονται ως «παράνομη προσαύξηση περιουσίας» και φορολογούνται με συντελεστή 33%, επιβαρύνοντας τους ελεγχόμενους με υψηλούς πρόσθετους φόρους.

Ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων πραγματοποιείται μέσω του ειδικού λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ) της ΑΑΔΕ.

Δρομολογείται «group taxation»

Την ίδια ώρα προωθείται η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για τους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους («group taxation»). Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, προβλέψιμου και ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος που μειώνει την αβεβαιότητα, εξορθολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση και θωρακίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στους κανόνες της λογιστικής για τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομίλων. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει την υποβολή ενιαίας φορολογικής δήλωσης, απλοποιώντας σημαντικά τη συμμόρφωση και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία του νέου ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ που θα συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς.

