Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έκλεισε οριστικά ένα από τα πιο προνομιακά κεφάλαια της ζωής του. Ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου εγκατέλειψε το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, την έπαυλη 30 δωματίων όπου διέμενε επί δύο δεκαετίες, και μετακόμισε στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ, στη Νόρφολκ. Η μετεγκατάσταση, ωστόσο, μόνο ως νέο ξεκίνημα δεν εκλαμβάνεται.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, το κλίμα γύρω του εμφανίζεται βαρύ. Σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικά μέσα, αρκετά μέλη του προσωπικού του Σάντριγχαμ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν για εκείνον. Όπως αναφέρεται, στους υπαλλήλους έχει δοθεί η δυνατότητα να αρνηθούν χωρίς συνέπειες, εφόσον αισθάνονται άβολα. Το αποτέλεσμα είναι μια άτυπη αλλά σαφής αποστασιοποίηση, που ενισχύει την εικόνα κοινωνικής απομόνωσης.

Από το Παλάτι στην αφάνεια

Η μετακόμιση αυτή έρχεται ως συνέχεια της πλήρους ρήξης του Άντριου με τη βασιλική οικογένεια. Τον Οκτώβριο έχασε τον τίτλο του δούκα της Υόρκης και, λίγο αργότερα, όλα τα βασιλικά του προνόμια, μετά από απόφαση του βασιλιά Καρόλου. Πρακτικά, ο ίδιος έπαψε να έχει οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα και αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώτης.

Λίγες εβδομάδες μετά, έγινε γνωστό ότι τόσο ο Άντριου όσο και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, θα έπρεπε να αποχωρήσουν από το Royal Lodge, παρά το γεγονός ότι συνέχιζαν να συγκατοικούν εκεί χρόνια μετά το διαζύγιό τους. Η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε αθόρυβα και νυχτερινές ώρες, σε μια συγκυρία όπου νέα στοιχεία για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν επανέφεραν το όνομά του στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από τα αρχεία της αμερικανικής Δικαιοσύνης για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Μεταξύ των στοιχείων που ήρθαν στο φως περιλαμβάνονται email και επικοινωνίες που φέρεται να καταγράφουν επαφές του Άντριου με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Έπσταϊν, καθώς και συντονισμό συναντήσεων και μετακινήσεων σε χρονικές περιόδους που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη, τα έγγραφα αυτά αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση και ενίσχυσαν την πίεση γύρω από τη θέση του εντός και εκτός βασιλικού πλαισίου.

An internal email in 2020, related to the Maxwell case, looking into claims that: * Maxwell recruited a girl in the 90s for «modeling» * Sold her as a sex and torture slave. * Prince Andrew was an accessary to her death. The DoJ was looking into this credibly as of 2020.… pic.twitter.com/nZdEeAwluG — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 30, 2026



Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Marsh Farm —το σπίτι όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί μόνιμα— ο Άντριου διαμένει προσωρινά στο Wood Farm, ένα πιο απομονωμένο ακίνητο εντός του Σάντριγχαμ. Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για επιλογή που ο ίδιος επιθυμούσε, καθώς το συγκεκριμένο σπίτι θεωρείται λιγότερο εκτεθειμένο και είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πατέρα του, πρίγκιπα Φίλιππο.

Ρήγματα και στο οικογενειακό μέτωπο

Η απομόνωση δεν περιορίζεται στο επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, βιώνουν έντονη εσωτερική σύγκρουση. Για χρόνια στήριζαν τον πατέρα τους και πίστευαν τη θέση του ότι δεν είχε διαπράξει κάτι μεμπτό. Πλέον, όπως σημειώνουν βασιλικοί αναλυτές, νιώθουν ότι η πραγματικότητα τις διέψευσε, γεγονός που έχει επηρεάσει βαθιά τη σχέση τους μαζί του.

Οι δύο αδελφές, πλέον μεγαλύτερες και μητέρες οι ίδιες, εμφανίζονται να στρέφονται περισσότερο προς τη μητέρα τους, αφήνοντας τον πατέρα τους στο περιθώριο. Όπως σχολιάζεται, η συναισθηματική απόσταση είναι εμφανής, χωρίς ωστόσο να μεταφράζεται σε δημόσια ρήξη.

Το νέο κεφάλαιο της ζωής του Άντριου στο Σάντριγχαμ διαγράφεται λιτό και μοναχικό. Πολλοί από τους ανθρώπους που τον πλαισίωναν επί χρόνια δεν τον ακολούθησαν στη Νόρφολκ, ενώ πηγές μιλούν για ελάχιστο προσωπικό — αν όχι για πλήρη αυτάρκεια. «Για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να τα κάνει όλα μόνος του», σχολιάζουν με νόημα πρώην συνεργάτες του.

Παρά τη φυσική ομορφιά της περιοχής, όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα του κτήματος περιγράφουν ένα μέλλον χωρίς κοινωνικές συναναστροφές και χωρίς τον προστατευτικό κλοιό του Παλατιού. Ένα περιβάλλον εργασίας, όχι φιλοξενίας. Και, όπως λένε, άφθονος χρόνος για σκέψη.

*Με πληροφορίες από: In Style