Χορηγοί της… Εφορίας, Χάαλαντ και Σαλάχ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Μοχάμεντ Σάλαχβρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ποδοσφαιριστών που κατέβαλαν τους υψηλότερους φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία χρονιά, σύμφωνα με τη Sunday Times Football Tax List. Τα στοιχεία φωτίζουν μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της ποδοσφαιρικής οικονομίας: τη συμβολή των κορυφαίων αθλητών στα δημόσια έσοδα της χώρας.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, μόλις 25 ετών και ο νεότερος της σχετικής λίστας, ηγείται του ranking έχοντας καταβάλει περίπου 20 εκατ. ευρώ σε φόρους μέσα σε δώδεκα μήνες. Το ποσό αυτό αντανακλά ένα πακέτο αποδοχών που αγγίζει τα 580.000 ευρώ την εβδομάδα, συμπληρωμένο από περίπου 11,5 εκατ. ευρώ που προέρχονται από δικαιώματα εικόνας και μπόνους. Η φορολογική του συνεισφορά τον κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας, πέρα από τα όρια του ποδοσφαίρου.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ, με φορολογική επιβάρυνση που προσεγγίζει τα 17 εκατ. ευρώ. Η σταθερότητα των επιδόσεων και των αποδοχών του Σαλάχ τον διατηρεί σταθερά στο ανώτατο κλιμάκιο τόσο των αθλητικών όσο και των φορολογικών κατατάξεων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των κορυφαίων παικτών ως «μεγάλων φορολογουμένων».

Πίσω τους, η λίστα συνεχίζεται με ονόματα υψηλού βεληνεκούς. Ο Κασεμίρο της Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ κατέβαλε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ραχίμ Στέρλινγ, που έλυσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Τσέλσι κοινή συναινέσει, ακολουθεί με περίπου 11,25 εκατ. ευρώ. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται ο αμυντικός της Λίβερπουλ Βίργκιλ Φαν Νταϊκ, μόλις 120.000 ευρώ πίσω από τον Στέρλινγκ, ενώ οι Πορτογάλοι Μπρούνο Φερνάντες και Μπερνάρντο Σίλβαξεχωρίζουν επίσης, με φορολογικές εισφορές κοντά στα 10,45 εκατ. λίρες.

Ενδεικτικό του μεγέθους των ποσών είναι το γεγονός ότι τόσο ο Χάαλαντ όσο και ο Σαλάχ κατάφεραν να εισέλθουν στο Top 100 των μεγαλύτερων φορολογουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 72 και 81 αντίστοιχα. Στην ίδια λίστα συνυπάρχουν με πρόσωπα πρώτης γραμμής από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές δεν αποτελούν μόνο αγωνιστικά, αλλά και οικονομικά μεγέθη.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, την πρωτιά κατέλαβαν οι αδελφοί Φρεντ και Πίτερ Ντον, ιδρυτές του ομίλου στοιχημάτων Betfred, οι οποίοι για πρώτη φορά ηγούνται της ετήσιας λίστας φόρων της Sunday Times, έχοντας καταβάλει συνολικά 464,1 εκατ. ευρώ σε έναν χρόνο. Συνολικά, οι 100 μεγαλύτεροι φορολογούμενοι της χώρας συνεισέφεραν 6,679 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 5,782 δισ. της προηγούμενης χρονιάς.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια κρίσιμη διάσταση του σύγχρονου ποδοσφαίρου: πίσω από τα συμβόλαια-ρεκόρ και τα πρωτοσέλιδα, οι σταρ της Premier League λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες φορολογικών εσόδων. Σε μια εποχή όπου η κοινωνική συζήτηση για τις ανισότητες και τη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων εντείνεται, τα νούμερα των Χάαλαντ και Σαλάχ υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά και μια από τις πιο βαριά φορολογούμενες βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου.