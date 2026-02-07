Χάκετ για την αποθέωση στο ΣΕΦ: «Θα το δείχνω στα παιδιά μου»

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια ήταν δίχως αμφιβολία ο Ντάνιελ Χάκετ, με τον Αμερικανο-ϊταλό να αποθεώνεται από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» στο φινάλε του αγώνα.

Ο πολύπειρος γκαρντ μίλησε αργότερα για την αγάπη του κόσμου και ότι θα δείχνει το χειροκρότημα του ΣΕΦ στα παιδιά του. Παράλληλα στάθηκε στο αγωνιστικό κομμάτι, το Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στην Ελλάδα, αλλά και το μέλλον του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Χάκετ:

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αγαπώ αυτούς τους φιλάθλους, αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ αυτό το κλαμπ. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και μεγάλη εκτίμηση, τόσο για όσα προσπάθησα να προσφέρω φορώντας αυτή τη φανέλα, όσο και για όλα όσα μου πρόσφεραν οι φίλαθλοι στην Αθήνα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Στον Ολυμπιακό προσπάθησα να παίζω με καρδιά και πάθος, να δείξω τον πραγματικό χαρακτήρα μου στους φιλάθλους. Σε αντάλλαγμα, πήρα πάρα πολλά. Ο χρόνος μου εδώ, στην Αθήνα, ήταν ξεχωριστός, μαζί και οι δυσκολίες. Οι τραυματισμοί, τα πάντα. Δεν ξέρω… απόψε ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Το μέλλον δεν είναι εγγυημένο. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν που έρχομαι εδώ. Είμαι σχεδόν 39 και ο χρόνος περνάει. Θα κρατήσω αυτή τη στιγμή για να τη δείξω στα παιδιά μου, ως σύμβολο της ξεχωριστής σχέσης που έχω με αυτόν τον τόπο».

Για την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στον αγώνα: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ physical ομάδα, παίζει εξαιρετικά ως σύνολο και έχει πολλές επιλογές. Φαίνεται πως φέτος βρίσκεται σε αποστολή. Από ένα σημείο και μετά, το θέμα δεν είχε να κάνει με το σκορ. Προσπαθήσαμε να δείξουμε την αξιοπρέπειά μας, να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι με κάποιον τρόπο».

Για το γεγονός ότι το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στην Ελλάδα: «Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είπα, ο Ολυμπιακός δείχνει πνευματικά και σωματικά έτοιμος, και τον παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Φέτος είναι πραγματικά τρομακτικός! Παρότι άλλαζαν παίκτες μέσα στον αγώνα, διατήρησαν υψηλή ποιότητα μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια. Το Final Four φέτος γίνεται στο ΟΑΚΑ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Χρειάζεται και τύχη, κι αυτό παίζει ρόλο. Θα τους υποστηρίξω και εύχομαι να κατακτήσουν το τρόπαιο».

Για το αν αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο μπάσκετ: «Υπάρχει ακόμη καύσιμο στο ντεπόζιτο. Το θέμα είναι πνευματικό. Ακόμα δεν ξέρω. Θα μιλήσω με το κλαμπ, τη Βίρτους και τον μάνατζέρ μου. Αν τελικά αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά, είναι ένας όμορφος τρόπος να κλείσει».