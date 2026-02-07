Τα «τρελά» χρήματα που ζητάει ο Χέιζ-Ντέιβις για να επιστρέψει στην Ευρώπη

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τους Τούρκους να αποκαλύπτουν τα χρήματα που ζητάει ο Αμερικανός για να υπογράψει σε ομάδα της Euroleague. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η Φενερμπαχτσέ πλησίασε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και του πρότεινε συμβόλαιο με απολαβές 2-3 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αλλά ο ίδιος ζήτησε τα διπλά.

«Η Φενέρμπαχτσέ προσέφερε 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Χέιζ-Ντέιβις θέλει τα διπλά», ανέφερε ο Σαμπουντσούογλου και πρόσθεσε: «Μια τέτοια πρόταση αν γινόταν από την Φενέρμπαχτσέ θα προκαλούσε οικονομική ζημιά ετών και μια καταστροφή στην πυραμίδα όλης της ομάδας».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα, η Φενέρμπαχτσέ βγαίνει εκτός διεκδίκησης του Χέιζ-Ντέιβις, με τον Παναθηναϊκό και την Χάποελ Τελ Αβίβ να μονομαχούν πλέον για την απόκτηση του 31χρονου σούπερ σταρ, σε περίπτωση που επιλέξει να επιστρέψει στην Ευρώπη, καθώς φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες έχουν μπει στο… κόλπο για τον Αμερικανό και ομάδες από το κινέζικο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής ο Κέντρικ Ναν σχολίασε ανάρτηση που ανέφερε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θέλει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Euroleague, με τον Αμερικανό σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού να μην εμφανίζεται ιδιαίτερα… ζεστός στο ενδεχόμενο να γίνει συμπαίκτης με τον περσινό MVP των τελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.