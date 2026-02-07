Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής

Με τέσσερα παιχνίδια ξεκινάει η 18η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Στις 15:45 ο Κολοσσός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην Ρόδο (Action24), με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-12 και να προέρχονται από 3 συνεχόμενες ήττες, για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Αντίθετα, ο Δικέφαλος του Βορρά είναι ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στην 4η θέση (10-4) και να μετράει τρεις σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στις 16:00 ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Μύκονο Betsson στη Νέα Σμύρνη (ΕΡΤ1). Οι γηπεδούχοι προέρχονται από τη μεγάλη νίκη απέναντι στο Μαρούσι (105-97), που τους έφερε στο 4-12 και τους ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Στο 7-8 η Μύκονος Betsson, που μεσοβδόμαδα πανηγύρισε την πρόκρισή της στο Final-8 του Κυπέλλου.

Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι στο κλειστό των Άνω Λιοσίων (ΕΡΤ2). Με κεκτημένη ταχύτητα από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Τόφας, η Ένωση θέλει απέναντι στο Μαρούσι να πετύχει την 10η συνεχόμενη νίκη της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τρίτη με 11-4 η ομάδα του Σάκοτα, στην τελευταία θέση με 3-13 το Μαρούσι, το οποίο, πάντως, μεσοβδόμαδα νίκησε τον Προμηθέα και προκρίθηκε στο Final-8 του Κυπέλλου.

Τέλος, στις 18:15 το Περιστέρι αντιμετωπίζει τον Ηρακλή (ΕΡΤ1). Στην 9η θέση και στο 6-9 οι γηπεδούχοι, που προέρχονται από το μεγάλο διπλό επί της Σάσαρι FIBA Europe Cup. Στην 7η θέση οι φιλοξενούμενοι (7-8), που την προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος νίκησαν εύκολα με 93-73 την Καρδίτσα στο Ιβανώφειο.

Αύριο (8/2) είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Προμηθέας (13:00) και Καρδίτσα – Παναθηναϊκός (16:00), ενώ ο Άρης έχει ρεπό.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 7/2

Κολοσσός Ρόδου-ΠΑΟΚ 15:45

Πανιώνιος-Μύκονος 16:00

ΑΕΚ-Μαρούσι 18:00

Περιστέρι-Ηρακλής 18:15

Κυριακή 8/2

Ολυμπιακός-Προμηθέας 13:00

Καρδίτσα-Παναθηναϊκός 16:00

Ρεπό: Άρης

Η βαθμολογία: