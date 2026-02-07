Στα 5,90μ. «πέταξε» ο Εμμανουήλ Καραλής στο «Fly Athens Indoor»! (vids)

«Αγριεμένος» μπήκε στη νέα σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής, «λάμποντας» στο «Fly Athens Indoor», το οποίο εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο (7/2). Στο «πάρτι» που ξεκίνησε με μουσική και χορό και συνεχίστηκε με υψηλές πτήσεις στον αγωνιστικό χώρο ο αθλητής του Ολυμπιακού αναδείχθηκε νικητής στο επί κοντώ, με άλμα στα 5,90 μέτρα.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο μίτινγκ του, κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία επίδοση και να ξεσηκώσει τους εκατοντάδες φίλους του στίβου που κατέκλυσαν την εγκατάσταση της Παιανίας, ανάμεσά τους πολλά παιδιά από σχολεία της περιοχής.

Ο αθλητής μπήκε στον αγώνα στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη, άφησε στη συνέχεια τα 5,80 μ. και πέρασε με τη δεύτερη τα 5,90 μέτρα. Μέχρι εκείνη την ώρα στον αγώνα παρέμενε και ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν, που σήμερα έμεινε στα 5,80 μέτρα. Ο Καραλής, στις προσπάθειές του στα 6,00 μ., δοκίμασε για πρώτη φορά τα νέα του κοντάρια, τα οποία είναι σε θέση να τον οδηγήσουν σε πολύ μεγάλα άλματα.

«Όταν ήμουν μικρό παιδί έβλεπα τους αγώνες εδώ και τελικά είχα την τύχη να αγωνιστώ στον ίδιο χώρο. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο στις εξέδρες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Είχα την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσω τα νέα μου κοντάρια δεν βγήκε το τεστ που κάναμε, όμως αυτό δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει. Σύντομα θα έχω την ευκαιρία να ανέβω ψηλότερα», είπε ο τέταρτος επικοντιστής όλων των εποχών παγκοσμίως στο αγώνισμα του επί κοντώ, που με το τέλος του αγώνα δεν μοίρασε δεκάδες αυτόγραφα στους μικρούς θαυμαστές του. Ο Καραλής έκανε σήμερα τον δεύτερο αγώνα του, ενώ με το 5,93 μ. στο Λοτζ είναι ο κορυφαίος αθλητής φέτος στον κόσμο.

Καλές παρουσίες πραγματοποίησαν και οι δύο άλλοι Έλληνες που μετείχαν στη διοργάνωση.

Ο Αντώνης Σάντας επέστρεψε φέτος στη δράση για να κυνηγήσει τις επιδόσεις που είχε δείξει από νεαρή ηλικία πως είναι σε θέση να πετύχει. Ο 25χρονος αθλητής ξεπέρασε τα 5,40 μ., κατέλαβε την έκτη θέση στον αγώνα και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να δει τον πήχη στα 5,60 μ., όπου οι δύο προσπάθειές του ήταν αρκετά καλές.

«Φέτος έχω επικεντρωθεί και πάλι στην προπόνηση, προκειμένου να κυνηγήσω μεγάλα άλματα. Τα 5,60 μ. είναι ένα ύψος που θέλω να πετύχω στη διάρκεια της χρονιάς. Θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου την επόμενη εβδομάδα, στην ημερίδα», είπε ο αθλητής του Φώτη Στεφανή, που φέτος έχει περάσει τα 5,56 μέτρα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Γιώργος Παπαναστασίου πέρασε με την πρώτη το αρχικό ύψος των 5,30 μ. και στη συνέχεια απέτυχε στα 5,45 μ., επίδοση που θα αποτελούσε ισοφάριση του απόλυτου ρεκόρ του. Ο νεαρός, ο οποίος βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ (είχε 5,22 μ.)., θα επιστρέψει στο στάδιο για την ημερίδα στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ μετά από αυτόν τον αγώνα θα μείνει για μία εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

«Φοβερός ο σημερινός αγώνας, τον απόλαυσα. Το άλμα στα 5,30 μ. ήταν πολύ καλό. Στη συνέχεια ένιωσα κουρασμένος. Είμαι καλά και θα επιδιώξω να κυνηγήσω αυτά τα άλματα στους αγώνες που θα ακολουθήσουν», είπε ο 10ος στο σημερινό αγώνα.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, είχε την ευκαιρία να χειροκροτήσει τις προσπάθειες του Έλληνα αθλητή και των υπόλοιπων επικοντιστών. Νωρίτερα καλωσόρισε τους αθλητές και τους φιλάθλους, καθώς και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοβ, που ήρθε στην Ελλάδα για το μίτινγκ του Εμμανουήλ Καραλή.

«Το κλειστό της Παιανίας είναι ένας υπέροχος χώρος και ελπίζω από του χρόνου να είναι μόνο δικός μας. Θέλω να αναφερθώ στον Εμμανουήλ η αγωνιστικότητα και το ήθος του αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας η παρουσία του προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα».

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης και η ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά.