ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Μία ακόμη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα πόλο των Ανδρών, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) ο νταμπλούχο Ελλάδας πήρε επιβλητικό «διπλό» στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 17-6, για την 13η αγωνιστική της Α1.

Πρώτος σκόρερ των ερυθρόλευκων ο Παπαναστασίου, με τέσσερα γκολ, ενώ τρία ο Ζαλάνκι πρόσθεσε ο Ζαλάνκι.

Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο (3-3), ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση στην Θεσσαλονίκη, κυριάρχησε των «ασπρόμαυρων» και «πήρε» σχετικά εύκολα το ματς, κάνοντας το «13 στα 13» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς στρέφει, πλέον, την προσοχή της στην Ευρώπη και στο Champions League, αφού την Τετάρτη (11/2) στις 21:00, δίνει μία πολύ σημαντική «μάχη» στο Παπαστράτειο του Πειραιά, με την Ραντνίτσκι, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-7, 1-3, 0-4

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Ντέλιτς (π/π, 7:35), 2-0 Μπιτσάκος (περιφέρεια, 5:00), 2-1 Γενηδουνιάς (πέναλτι, 4:40), 3-1 Ντέλιτς (πέναλτι, 4:14), 3-2 Γενηδουνιάς (περιφέρεια, 1:54), 3-3 Πούρος (περιφέρεια, 0:02)

2ο οκτάλεπτο: 3-4 Παπαναστασίου (π/π,. 7:01), 3-5 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 6:30), 3-6 Πούρος (περιφέρεια, 5:14), 3-7 Παπαναστασίου (π/π, 4:09), 4-7 Ντέλιτς (περιφέρεια, 2:39), 4-8 Ζαλάνκι (περιφέρεια 2:20) , 4-9 Άνγκιαλ (π/π, 1:33), 5-9 Μπέγκο (περιφέρεια, 0:13), 5-10 Νικολαΐδης (π/π. 0:01)

3ο οκτάλεπτο: 5-11 Παπαναστασίου (περιφέρεια, 7:32), 6-11 Μπιτσάκος (περιφέρεια, 7:05), 6-12 Παπαναστασίου (περιφέρεια, 5:46), 6-13 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 0:55)

4ο οκτάλεπτο: 6-14 Κάκαρης (φουνταριστό, 5:21), 6-15 Γκίλλας (πέναλτι, 4:33), 6-16 Νικολαΐδης (περιφέρεια, 1:39), 6-17 Άνγκιαλ (περιφέρεια, 0:12)

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο 1, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης, Τσολακούδης, Χονδροκούκης, Ντέλιτς 3, Μπιτσάκος 2, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζαλάνκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 4, Τζωρτζάτος, Πούρος 2