Ολυμπιακός – Ηλυσιακός 3-0 σετ: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες λίγες ώρες μετά την ιστορική του πρόκριση στα play off του Champions League, επικρατώντας άνετα με 3-0 σετ (25-10, 25-16, 25-15) του ουραγού Ηλυσιακού, για τη 17η αγωνιστική της Volley League.

Ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έδωσε ανάσες σε Κούμπουρα, Καρκάσες, ενώ δεν έπαιξε και η Ντι Ιούλιο που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και είδε την ομάδα του να μετατρέπει το 5-4 του α’ σετ σε 12-4 (με την Οικονομίδου) στο σερβίς και να φτάνει άνετα στο 25-10.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, με τη συμμετοχή και των νεαρών Ζαφειρίου, Τριαντοπούλου και Δημητρίου, κυριάρχησαν απόλυτα του Ηλυσιακού, μέτρησαν οκτώ άσους και με πρώτη σκόρερ την Αμπντεραχίμ, με 15 πόντους (12 η Κονέο, 11 η Οικονομίδου), «πήραν» άνετα το ματς στο Ρέντη, πανηγυρίζοντας άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και με επίθεση της Αμπντεραχίμ, ξέφυγε με 15-5, ενώ με άσο της Εμμανουηλίδου, έφτασε στο +13 (23-10). Με δύο διαδοχικούς πόντους της Αμπντεραχίμ, οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο σετ (1-0) με 25-10.

Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την Οικονομίδου να «γράφει» το 11-4.

Οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 15-12, όμως ο Θρύλος πάτησε «γκάζι» και «απομακρύνθηκε» ξανά (20-13), με άσο της Κονέο, με την Αμπντεραχίμ να κάνει το 25-16 και το 2-0 σετ. Στο τρίτο σετ, η Κονέο «έγραψε» το 14-9 και το 15-9, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί απόλυτα, φτάνοντας στο 3-0 σετ, με 25-15 και επίθεση της Τριαντοπούλου!

Τα σετ (3-0, σε 1.08): 25-10, 25-16, 25-15

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-5, 21-10, 25-15

2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-13, 25-16

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-11, 25-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 45 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλου και του Ηλυσιακού από 1 άσο, 24 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλου.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 2 (2/3 επ., 1 άσος), Εμμανουηλίδου 9 (3/10 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Οικονομίδου 11 (9/27 επ., 2 άσοι), Στεβάνοβιτς 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 15 (13/24 επ., 2 άσοι, 38% υπ. – 31% άριστες), Κονέο 12 (11/26 επ., 1 άσος, 47% υπ. – 47% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 50% υπ. – 50% άριστες), Σαμπάτη (λ), Δημητρίου, Ζαφειρίου 1 (1/1 επ.), Τριαντοπούλου 2 (2/3 επ.)

Ηλυσιακός (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 9 (9/24 επ., 2 μπλοκ – 25% υπ., 25% άριστες), Νικολαΐδη, Αγγελοπούλου 5 (4/21 επ., 1 άσος), Αρντίλα 7 (7/27 επ. – 17% υπ., 8% άριστες), Μιτακίδου 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Σ. Σάκκα / Κ. Σάκκα (λ., 33% υπ., 25% άριστες), Παπαϊωάννου 1 (1 μπλοκ), Ποθητού, Γκέκοβιτς 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ)

«Αφιερώνουμε τη νίκη στα θύματα της Θύρας 7»

Δηλώσεις:

Μαρία Οικονομίδου: «Το μυαλό είναι εξίσου σημαντικό με το σώμα στα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα είναι κουρασμένη, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Εχουμε κάνει υπέρβαση στην Ευρώπη και θεωρώ, ότι το αξίζουμε αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Θέλουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα στην Ελλάδα και με μια διαχείριση δυνάμεων. Ο Ολυμπιακός, φέτος, είναι μια καινούργια ομάδα. Μέχρι να ενσωματωθούμε τα νέα κορίτσια, δεν υπήρχε η δυνατότητα για ροτέισον. Τώρα, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό, ώστε να είμαστε πιο φρέσκες και όσες αγωνίζονται να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα. Όσο για τα νεαρά κορίτσια που αγωνίστηκαν σήμερα, αυτό είναι που μένει στο τέλος. Τι αφήνεις πίσω… Οι τίτλοι, αλλά και τα παιδιά που αφήνεις πίσω σου. Να γεμίζει το άθλημα, γιατί έχει ανάγκη από Ελληνίδες αθλήτριες. Και πιστεύω πραγματικά, ότι εδώ γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τα παιδιά τα ζω κάθε μέρα, τα βλέπω, ξέρω τι προσφέρουν. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στα θύματα της Θύρας 7. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».