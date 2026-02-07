sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Ηλυσιακός 3-0 σετ: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 07 Φεβρουαρίου 2026, 20:56

Ολυμπιακός – Ηλυσιακός 3-0 σετ: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Μετά την ιστορική πρόκριση στα playoffs του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της και στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες λίγες ώρες μετά την ιστορική του πρόκριση στα play off του Champions League, επικρατώντας άνετα με 3-0 σετ (25-10, 25-16, 25-15) του ουραγού Ηλυσιακού, για τη 17η αγωνιστική της Volley League

Ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έδωσε ανάσες σε Κούμπουρα, Καρκάσες, ενώ δεν έπαιξε και η Ντι Ιούλιο που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και είδε την ομάδα του να μετατρέπει το 5-4 του α’ σετ σε 12-4 (με την Οικονομίδου) στο σερβίς και να φτάνει άνετα στο 25-10.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, με τη συμμετοχή και των νεαρών Ζαφειρίου, Τριαντοπούλου και Δημητρίου, κυριάρχησαν απόλυτα του Ηλυσιακού, μέτρησαν οκτώ άσους και με πρώτη σκόρερ την Αμπντεραχίμ, με 15 πόντους (12 η Κονέο, 11 η Οικονομίδου), «πήραν» άνετα το ματς στο Ρέντη, πανηγυρίζοντας άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και με επίθεση της Αμπντεραχίμ, ξέφυγε με 15-5, ενώ με άσο της Εμμανουηλίδου, έφτασε στο +13 (23-10). Με δύο διαδοχικούς πόντους της Αμπντεραχίμ, οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο σετ (1-0) με 25-10.

Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την Οικονομίδου να «γράφει» το 11-4.

Οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 15-12, όμως ο Θρύλος πάτησε «γκάζι» και «απομακρύνθηκε» ξανά (20-13), με άσο της Κονέο, με την Αμπντεραχίμ να κάνει το 25-16 και το 2-0 σετ. Στο τρίτο σετ, η Κονέο «έγραψε» το 14-9 και το 15-9, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί απόλυτα, φτάνοντας στο 3-0 σετ, με 25-15 και επίθεση της Τριαντοπούλου!

Τα σετ (3-0, σε 1.08): 25-10, 25-16, 25-15

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-5, 21-10, 25-15

2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-13, 25-16

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-11, 25-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 45 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλου και του Ηλυσιακού από 1 άσο, 24 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλου.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 2 (2/3 επ., 1 άσος), Εμμανουηλίδου 9 (3/10 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Οικονομίδου 11 (9/27 επ., 2 άσοι), Στεβάνοβιτς 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 15 (13/24 επ., 2 άσοι, 38% υπ. – 31% άριστες), Κονέο 12 (11/26 επ., 1 άσος, 47% υπ. – 47% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 50% υπ. – 50% άριστες), Σαμπάτη (λ), Δημητρίου, Ζαφειρίου 1 (1/1 επ.), Τριαντοπούλου 2 (2/3 επ.)

Ηλυσιακός (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 9 (9/24 επ., 2 μπλοκ – 25% υπ., 25% άριστες), Νικολαΐδη, Αγγελοπούλου 5 (4/21 επ., 1 άσος), Αρντίλα 7 (7/27 επ. – 17% υπ., 8% άριστες), Μιτακίδου 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Σ. Σάκκα / Κ. Σάκκα (λ., 33% υπ., 25% άριστες), Παπαϊωάννου 1 (1 μπλοκ), Ποθητού, Γκέκοβιτς 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ)

«Αφιερώνουμε τη νίκη στα θύματα της Θύρας 7»

Δηλώσεις:

Μαρία Οικονομίδου: «Το μυαλό είναι εξίσου σημαντικό με το σώμα στα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα είναι κουρασμένη, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Εχουμε κάνει υπέρβαση στην Ευρώπη και θεωρώ, ότι το αξίζουμε αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Θέλουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα στην Ελλάδα και με μια διαχείριση δυνάμεων. Ο Ολυμπιακός, φέτος, είναι μια καινούργια ομάδα. Μέχρι να ενσωματωθούμε τα νέα κορίτσια, δεν υπήρχε η δυνατότητα για ροτέισον. Τώρα, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό, ώστε να είμαστε πιο φρέσκες και όσες αγωνίζονται να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα. Όσο για τα νεαρά κορίτσια που αγωνίστηκαν σήμερα, αυτό είναι που μένει στο τέλος. Τι αφήνεις πίσω… Οι τίτλοι, αλλά και τα παιδιά που αφήνεις πίσω σου. Να γεμίζει το άθλημα, γιατί έχει ανάγκη από Ελληνίδες αθλήτριες. Και πιστεύω πραγματικά, ότι εδώ γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τα παιδιά τα ζω κάθε μέρα, τα βλέπω, ξέρω τι προσφέρουν. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στα θύματα της Θύρας 7. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
«Nuevayol» 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο