Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Μονακό – Τι ισχύει για τον Βασίλη Σπανούλη
Euroleague 07 Φεβρουαρίου 2026, 16:23

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Μονακό, αφού σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ η εξαγορά της ομάδας του πριγκιπάτου είναι προ των πυλών.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στη Μονακό, με την «Équipe» να αναφέρει πως η εξαγορά της ομάδας από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με σκοπό να επιστρέψει η σταθερότητα στις τάξεις του οργανισμού.

Παράλληλα, όπως τονίζει το «BeBasket», ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετωπίζει καθυστερήσεις με τους μισθούς του και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λίγο, αφού δεν πρόκειται να σταματήσει τους παίκτες του συλλόγου σε περίπτωση που προχωρήσουν σε απεργία λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους.

Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό πως η κατάσταση είναι… έκρυθμη αυτή την στιγμή στη Μονακό, με την εξαγορά από το Πριγκιπάτο να είναι αναγκαία ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης είναι ένα από τα μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Ο πρώην θρύλος του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις μισθών την περασμένη σεζόν, περιμένει πολυάριθμες πληρωμές στον λογαριασμό του, σε σημείο που η επιστροφή του στην Ελλάδα συζητείται τακτικά εσωτερικά, ειδικά επειδή η οικογένειά του εξακολουθεί να διαμένει εκεί.

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας φέρεται να μην προσπάθησε να αποτρέψει τους παίκτες του όταν σκέφτηκαν να απεργήσουν. Το αντίθετο μάλιστα: σύμφωνα με την L’Équipe, μάλιστα έδειξε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα εάν η απεργία προχωρήσει.

Σε θεσμικό επίπεδο, η L’Équipe αναφέρει ότι το σχέδιο εξαγοράς από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με πιθανή εμπλοκή του ομίλου Monte-Carlo Société des Bains de Mer (64,21% ανήκει στο κράτος του Μονακό), η οποία ακολουθεί το τμήμα μπάσκετ της Μονακό».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Καρδίτσα – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague
Μπάσκετ 07.02.26

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το περιστατικό που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
«Nuevayol» 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
