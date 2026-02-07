NBA: Τρίτη σερί νίκη για τους Μπακς (105-99) – Πήραν το ντέρμπι οι Σέλτικς (98-96, vids)

Σημάδια… ζωής δείχνουν οι Μιλγουόκι Μπακς και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα «ελάφια» να πετυχαίνουν την τρίτη τους σερί νίκη, αυτή τη φορά επικρατώντας των Ιντιάνα Πέισερς στο Ουισκόνσιν με 105-99, παραμένοντας στο κόλπο της διεκδίκησης του πλέι ιν της Ανατολής.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, Ράιαν Ρόλινς με 22 πόντους και Μπόμπι Πόρτις με 21 πόντους για το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς, ενώ από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Άντριου Νέμπχαρντ με 22 και Πασκάλ Σιάκαμ με 19 πόντους.

Παράλληλα, μεγάλο παιχνίδι διεξήχθη στη Μασαχουσέτη με τους Μπόστον Σέλτικς να παίρνουν τη νίκη με 98-96 επί των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντέρικ Γουάιτ που μέτρησε 21 πόντους σε 41 λεπτά, έχοντας το μεγάλο σουτ στο τέλος και μια τάπα.

Γεμάτη εμφάνιση από τον Τζέιλεν Μπράουν για τους νικητές με 29 πόντους, ενώ ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε άλλους 24 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ο Άντριου Γουίγκινς σταμάτησε στους 26 πόντους, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Νόρμαν Πάουελ με 24 πόντους.

Στα άλλα ματς της βραδιάς, οι Κλίπερς νίκησαν τους Κινγκς, οι Μπλέιζερς δεν είχαν θέμα κόντρα στους Γκρίζλις, οι Πίστονς ισοπέδωσαν στους Νικς, ενώ οι Πέλικανς πέρασαν από την έδρα των Τίμπεργουλβς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς του NBA:

Σέλτικς-Χιτ 98-96

Πίστονς-Νικς 118-80

Μπακς-Πέισερς 105-99

Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 115-119

Μπλέιζερς-Γκρίζλις 135-115

Κινγκς-Κλίπερς 111-114