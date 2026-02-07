Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)

Η προθεσμία που είχαν οι ομάδες του NBA για να κάνουν ανταλλαγές παρήλθε, στο Μιλγουόκι δεν… κουνήθηκε φύλλο παρά τα συνεχή σενάρια κι έτσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει κανονικά με τα πράσινα των Μπακς. Μία μέρα μετά τη λήξη του transfer deadline, ο «Greek Freak», ο οποίος δεν αγωνίζεται λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του, επέστρεψε στο «σπίτι» του για πρώτη φορά μετά την οριστική παραμονή του, η οποία μάλιστα είχε ανακοινωθεί από τον ίδιο με… δραματικό και κινηματογραφικό τρόπο λίγες ώρες νωρίτερα.

Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, τη στιγμή που ο ηγέτης των «Ελαφιών» πάτησε το πόδι του στο «Fiserv Forum», γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από το κοινό των Μπακς και η εποχή που άκουγε αποδοκιμασίες από όλο το γήπεδο μόνο και μόνο για τις φήμες που κυκλοφορούσαν, ενώ και ο ίδιος απαντούσε με… γιούχα στη γιούχα, πλέον φαντάζει όχι μόνο περασμένη και ξεχασμένη, αλλά και πολύ μακρινή, παρότι ήταν μόλις προ τριών εβδομάδων…

«I’m proud of you… the team is proud of you… everybody is proud of you.» Before IND/MIL, Bobby Portis and Thanasis honored Giannis on being selected to his 10th consecutive All-Star Game ⭐️ pic.twitter.com/jhVi6nTT32 — NBA (@NBA) February 7, 2026

Έτσι, όταν ο Γιάννης εμφανίστηκε και πάλι μπροστά στο κοινό της ομάδας του για το ματς με τους Ιντιάνα Πέισερς (σ.σ. οι Μπακς νίκησαν 105-99 παρότι ο ίδιος δεν αγωνίστηκε) ακούστηκε και πάλι η ιαχή «MVP MVP» από όλο το γήπεδο.

Πέρα από τον κόσμο όμως, ο Γιάννης αποθεώθηκε και από τον αδερφό του, Θανάση, αλλά και τον συμπαίκτη του, Μπόμπι Πόρτις, με αφορμή το ότι θα συμμετάσχει σε λίγες μέρες στο 10ο All Star Game της καριέρας του, ως βασικός. «Είμαι περήφανος για σένα, η ομάδα είναι περήφανη για σένα, όλοι είναι περήφανοι για σένα», είπε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ενώ ο Πόρτις συμπλήρωσε: «Θέλουμε να συγχαρούμε τον συμπαίκτη μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγινε ξανά All-Star. Εκτιμάμε όσα κάνεις για την πόλη, για την ομάδα, για την οικογένειά σου, συγχαρητήρια».