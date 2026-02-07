Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 90-78 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Πρωταγωνιστής για τους ασπρόμαυρους ήταν ο Μέλβιν, που ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους.

Ο Κολοσσός πάλεψε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επέδειξε σθεναρή αντίσταση 30 λεπτά, ωστόσο οι ασπρόμαυροι ήταν ανώτεροι στα σημεία και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Για τους νησιώτες, κορυφαίος ήταν ο Μακ με 19 πόντους.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο 11-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της Stoiximan GBL. Απεναντίας, ο Κολοσσός υποχώρησε στο 4-13 και φιγουράρει στη 10η θέση.

Ο Κολοσσός έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς και προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 22-15. Κατόπιν, στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μάζεψε τη διαφορά και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους ασπρόμαυρους να βρίσκονται μπροστά με 44-36.

Στο δεύτερο μέρος, ο Κολοσσός ξέσπασε και μείωσε για το 45-48, με την αντεπίθεση να συνεχίζεται λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου και τον Γκαλβανίνι να γράφει το 56-62.

Στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ακόμη και στο +14, οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να καθαρίσουν το ματς και πήραν τη νίκη με το τελικό 90-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ραντλ 16 (2), Μακ 19 (8/16 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Νίκολς 6 (9 ασίστ), Γκαλβανίνι 16 (5/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ) , Άκιν 13 (5/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Κένεντι 3 (1), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος 3 (1), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης 2

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 13 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μέλβιν 20 (8/10 ριμπάουντ), Ταϊρί 11 (5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χουγκάζ 15 (6 ριμπάουντ), Ομορούγι 2, Ζάρας 1, Περσίδης 5 (5 ριμπάουντ), Φίλιος, Μουρ 17 (7/9 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντίμσα 6 (4 ριμπάουντ)

Νίκη – ανάσα ο Πανιώνιος με Μύκονο με 87-76

Ο Πανιώνιος επικράτησε της Μυκόνου με 87-76 για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας.

Ο Νέιτ Γουότσον ήταν καθοριστικός, καθώς τελείωσε το ματς με 22 πόντους έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον Μπράντον Τέιλορ που ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με 17 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανιώνιος με τη σημερινή νίκη ανέβηκε στο 5-12, βρίσκεται στην όγδοη θέση και πήρε τη διαφορά σε πιθανή ισοβαθμία με τη Μύκονο, η οποία υποχώρησε στο 7-9 και την 6η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 22 (10/13 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Λέμον 5, Τόμασον 7, Κρούζερ 19 (1/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκίκας, Τέιλορ 17 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10 ασίστ) , Τσαλμπούρης 3, Οικονομόπουλος, Λιούις 7, Γκοντίκας, Πατρίκις, Νικολαϊδης 7 (2/3 τρίποντα)

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Απλμπι 17 (4/10 τρίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μουρ 11 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Ρέι 8, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Σκουλίδας 7, Μπίλλης 5, Μάντζαρης 3, Χέσον 17 (3/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπριγκς 5, Γκάμπλ 3