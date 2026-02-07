Η βαθμολογία της Super League μετά τα πρώτα ματς της 20ης αγωνιστικής (pic)

Ο Ατρόμητος πέρασε με διπλό από τη Νίκαια επικρατώντας με 1-0 της Κηφισιάς για την 20η αγωνιστική της Super League με τον Ουκάκι να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 73′, έπειτα από τελική πάσα του Μπάκου.

Οι Περιστεριώτες με αυτή τη νίκη ανέβηκαν στην 9η θέση φτάνοντας τους 20 βαθμούς και προσπέρασε την Κηφισιά η οποία έμεινε στους 19, πέφτοντας 10η.

Νωρίτερα Αστέρας Τρίπολης είχε επικρατήσει με 2-0 επί του Βόλου, με δυο γκολ του Χουλιάν Μπαρτόλο που ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στη 13η θέση με 16 βαθμούς οι Αρκάδες, ενώ οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην 7η με 25 βαθμούς.

Στο πρώτο ματς της βραδιάς ο Παναιτωλικός ήταν σαρωτικός και διέλυσε την ΑΕΛ Novibet με 4-1 στο AEL FC Arena, με τους Μπάτζι (2′)και Φάρλεϊ (45+4′) να σκοράρουν στο ντεμπούτο τους και τους Εστέμπαν και Σμυρλή να πετυχαίνουν τα υπόλοιπα γκολ της ομάδας του Αγρινίου.

Έτσι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί έξι ηττών και με την 5η νίκη της, έφτασε τους 18 βαθμούς κι έβαλε φωτιά στη μάχη της παραμονής!

Από την πλευρά της η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, μετά από τρεις σερί νίκες γνώρισε την 9η ήττα της και παρέμεινε στους 19 βαθμούς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής Super League

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας AKTOR – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

20:00 Βόλος – Άρης

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός