Ολυμπιακός: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Μόρις (vid)

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε άτυχος λίγο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, καθώς τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης.

Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και βρίσκεται ήδη ένα μήνα στα πιτς. Ωστόσο, δουλεύει σκληρά για την επάνοδό του.

Συγκεκριμένα, ο Μόρις δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνησή του στο ΣΕΦ και ο ίδιος ευστοχεί και σε τρίποντο.

Δείτε το βίντεο του Μόρις

Υπενθυμίζεται ότι ο Μόρις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν.