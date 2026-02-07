Ολυμπιακός: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Μόρις (vid)
Ο Μόντε Μόρις μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Μόντε Μόρις στάθηκε άτυχος λίγο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, καθώς τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης.
Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και βρίσκεται ήδη ένα μήνα στα πιτς. Ωστόσο, δουλεύει σκληρά για την επάνοδό του.
Συγκεκριμένα, ο Μόρις δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνησή του στο ΣΕΦ και ο ίδιος ευστοχεί και σε τρίποντο.
Δείτε το βίντεο του Μόρις
Υπενθυμίζεται ότι ο Μόρις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν.
