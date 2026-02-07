sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 21:33

«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την Κυριακή (8/2) συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7, όπου 21 φίλαθλοι δεν γύρισαν ποτέ σπίτι, χάνοντας τη ζωή τους. Το Σάββατο (7/2) η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι ερυθρόλευκοι τιμούν τη μνήμη των 21 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με ένα συγκλονιστικό βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα από το υπερσύγχρονο μουσείο μέσα από το σημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων από την τραγωδία.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Το αφιέρωμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 

«Πέρασαν 45 χρόνια από την ημέρα που 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα σκαλιά της παλιάς θύρας 7 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ήταν 8 Φεβρουαρίου 1981, όταν ο Ολυμπιακός υποδεχόταν την ΑΕΚ στο παλιό «Γ. Καραϊσκάκης» για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα ματς το οποίο εξελίχθηκε σε θρίαμβο για τον Θρύλο, με το νικηφόρο του 6-0 επί της ΑΕΚ.

Το στάδιο του Ολυμπιακού ήταν γεμάτο από τον λαό των «ερυθρόλευκων», με τους φιλάθλους να βρίσκονται σε ντελίριο ενθουσιασμού για τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, ενώ και η ομάδα από την πλευρά της με το σφύριγμα της λήξης είχε στήσει τη δική της γιορτή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα πάντα όμως «σκεπάστηκαν» λίγα λεπτά αργότερα.

Αρκετός κόσμος έφυγε από τη θύρα 7 λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, έτσι ώστε να προλάβει να κάνει τον κύκλο του σταδίου και να φτάσει έξω από τ’ αποδυτήρια και να αποθεώσει τους πρωταγωνιστές του θριάμβου, τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Δυστυχώς όμως δεκάδες άνθρωποι «πλήρωσαν» ένα εγκληματικό λάθος. Η πόρτα της θύρας δεν είχε ανοίξει ποτέ, με αποτέλεσμα ο κόσμος να στοιβαχτεί στα σκαλιά της θύρας 7, 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία και όχι μόνο, ενώ δεκάδες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τότε, μέχρι και σήμερα, 45 χρόνια μετά, το σύνθημα «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» ακούγεται σε κάθε αγώνα του Ολυμπιακού, όπως και «τα χρόνια περνάνε, ποτέ δε σας ξεχνάμε». Όπως φυσικά και στο νέο μουσείο που δημιουργήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του συλλόγου, υπάρχει ειδικός χώρος για το τραγικό αυτό γεγονός, αλλά και με τα 21 ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων.

21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χωρίς όμως ποτέ να επιρριφθούν ευθύνες…

Ο αγώνας

30’ Μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. Σέντρα του Τάκη Περσία προς την αντίπαλη περιοχή και ο Μάικ Γαλάκος ύστερα από ωραίο κοντρόλ με το στήθος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ για το 1-0 του Θρύλου.

53’ Ο Βαγγέλης Κουσουλάκης έδωσε τη μπάλα στον Τάκη Περσία, ο οποίος μπήκε από αριστερά και τροφοδότησε τον Μάικ Γαλάκο. Αυτός από τα έξι περίπου μέτρα νίκησε τον Οικονομόπουλο για το 2-0.

68’ Έπειτα από σέντρα του Τάκη Νικολούδη, ο Βαγγέλης Κουσουλάκης έκλεψε την μπάλα από τον Καραβίτη και με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα «γράφοντας» το 3-0.

75’ Ο Τάκης Νικολούδης τροφοδότησε τον Κώστα Ορφανό μέσα στην περιοχή και ο τελευταίος με πλασέ έκανε το 4-0.

80’ Ο Νίκος Βαμβακούλας πήρε την μπάλα πίσω από τη σέντρα και αφού με μια τρελή κούρσα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε από τα δέκα μέτρα για το 5-0.

84’ Μετά από σύγχυση στην περιοχή του Οικονομόπουλου, ο Κώστας Ορφανός σούταρε δυνατά, η μπάλα έφτασε στον Μάικ Γαλάκο, ο οποίος σφράγισε τη μεγαλειώδη εμφάνιση, διαμορφώνοντας το 6-0. Οι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους είχαν αρχίσει πολύ πριν από το 90’ και η ιαχή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», δονούσε την ατμόσφαιρα.

Μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Θρύλου και την ευρεία νίκη με 6-0 επί της ΑΕΚ, αρκετοί φίλαθλοι θέλησαν να φύγουν από τις κερκίδες πριν από τη λήξη του αγώνα, με σκοπό να βρεθούν έξω από τη Θύρα 1 για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές.

Η ώρα ήταν 16:58 και απέμεναν δύο λεπτά για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ένας από τους φιλάθλους, καθώς έτρεχε μέσα σε χαρά, πάτησε ένα μαξιλαράκι και γλίστρησε στα σκαλοπάτια της Θύρας 7 που οδηγούσαν στην έξοδο. Η μοιραία πόρτα ήταν κλειστή ή μισάνοιχτη, σύμφωνα με άλλους, και το κακό δεν άργησε να γίνει. Δεκάδες άτομα άρχισαν να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο και ποδοπατήθηκαν, αφού από πίσω έρχονταν ανυποψίαστοι φίλαθλοι κατά κύματα…

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

17:03 Κάποιοι αστυφύλακες κατορθώνουν να ξεριζώσουν ένα από τα τουρνικέ και να απεγκλωβίσουν έτσι αρκετό κόσμο.

17:15 Νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με περιπολικά και 13 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά, ενώ έχει σημάνει γενική κινητοποίηση στην αστυνομία και τα νοσοκομεία.

17:30 Αρκετοί φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

17:50 Τα τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΡΤ και ΥΕΝΕΔ) μεταδίδουν το γεγονός και κάνουν έκκληση σε γιατρούς να προσέλθουν στο Τζάνειο, ώστε να ενισχύσουν τους εφημερεύοντες, αλλά και για αιμοδότες. Κινητοποιείται επιπλέον προσωπικό και στο Κρατικό Πειραιώς όπου μεταφέρονται κάποιοι βαριά τραυματισμένοι.

18:20 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δοξιάδης και οι Υφυπουργοί κ.κ. Τσουκαντάς και Αποστολάτος, ενώ δίνονται εντολές για ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση γιατρών και αιμοδοτών.

18:30 Το Κέντρο Άμεσης Δράσεως ζητά από τα πληρώματα των περιπολικών και τους αστυνομικούς, εθελοντές αιμοδότες να σπεύσουν στα δύο νοσοκομεία. Εκατοντάδες αστυνομικοί προσφέρουν αίμα.

18:50 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δαβάκης, ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Αχιλλέας Καραμανλής, ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας και παράγοντες του Ολυμπιακού και της Α.Ε.Κ..

19:00 Με εντολή του διευθυντή του ΚΑΒ, κ. Καραβά, ζητείται να τεθεί σε επιφυλακή και το ΚΑΤ, για να δεχτεί τραυματίες που έχουν ανάγκη νευροχειρουργικής επεμβάσεως.

19:15 Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο και με αγωνία ζητούν να μάθουν τα ονόματα νεκρών και τραυματιών.

19:30 Αθρόα είναι η προσέλευση γιατρών και αιμοδοτών, ενώ δεκάδες γυναίκες λιποθυμούν από την αγωνία.

19:40 Ο Υπουργός κ. Δοξιάδης ενημερώνει τον Πρωθυπουργό κ. Ράλλη, ο οποίος δίνει εντολή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή.

19:45 Χρειάζεται να μπλοκάρουν το Τζάνειο δυνάμεις των ΜΑΤ, προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο από την κεντρική είσοδο για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στους γιατρούς και στους αιμοδότες.

20:00 Σκηνές αλλοφροσύνης διαδραματίζονται στο Τζάνειο από τους συγγενείς. Αναγνωρίζονται τα τρία πρώτα θύματα. Είναι οι Γιάννης Κανελλόπουλος, Γιάννης Διαλυνάς και Βασίλης Μάχας. Δυστυχώς ακολούθησαν κι άλλοι και ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 21.

20:15 Οι αστυνομικοί του 7ου Αστυνομικού τμήματος αρχίζουν την πραγματογνωμοσύνη στη ΘΥΡΑ 7, αναζητώντας τις αιτίες του τραγικού γεγονότος.

20:30 Στο Τζάνειο φτάνει ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης, ενώ σοβαρά τραυματίες μεταφέρονται στο Γενικό Κρατικό Πειραιώς και στο ΚΑΤ. Γιατροί και νοσοκόμες βγαίνουν με καταματωμένες τις μπλούζες στους διαδρόμους και φωνάζουν ονόματα τραυματιών. Αρκετοί από τους συγγενείς λιποθυμούν.

20:50 Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα αρχίζουν να μεταδίδουν πένθιμη μουσική, ενώ παράλληλα σε ένδειξη πένθους έχουν διακόψει το πρόγραμμά τους.

21:00 Γύρω στα 300 με 400 άτομα με άγριες διαθέσεις προσπαθούν να μπουν στο στάδιο Καραϊσκάκη και να βρουν τους υπεύθυνους. Απομακρύνονται από μια διμοιρία των ΜΑΤ.

21:15 Ο διοικητής του Τζάνειου, κ. Απέργης, βγαίνει στο διάδρομο και κάνει έκκληση στον κόσμο να απομακρυνθεί από την είσοδο του νοσοκομείου γιατί εμποδίζεται με την παρουσία τους η κυκλοφορία περιπολικών και ασθενοφόρων, ενώ εκκλήσεις για τον ίδιο λόγο γίνονται και από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

22:00 Ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται σιγά – σιγά από τα δύο νοσοκομεία…

Κλείνοντας την αναφορά στο δραματικό χρονικό των γεγονότων της 8ης Φεβρουαρίου 1981, θα σταθούμε στα λόγια -όπως τότε ειπώθηκαν- ενός από τους τραυματίες, του 18χρονου τότε, Ηλία Λύτρα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έπεσαν στα σκαλοπάτια της ΘΥΡΑΣ 7.

«Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Όταν έφτασα όμως στα τελευταία σκαλοπάτια, γλίστρησα και έπεσα. Πριν καταλάβω καλά-καλά τι έγινε, άρχισαν να πέφτουν από πάνω μας ένας, δύο, τρεις, δέκα… εκατό»…

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΙ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΠΑΡΟΝΤΕΣ…

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών

Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, 17 ετών

Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών

Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών – φίλαθλος της ΑΕΚ

Ιωάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών

Σπυρίδων Λεωνιδάκης, 18 ετών

Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών

Νικόλαος Φίλος, 19 ετών

Ιωάννης Διαλυνάς, 20 ετών

Βασίλειος Μάχας, 20 ετών

Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών

Μιχαήλ Κωστόπουλος, 21 ετών

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου, 24 ετών

Σπυρίδων Ανδριώτης, 24 ετών

Κωνσταντίνος Καρανικόλας, 25 ετών

Μιχαήλ Μάρκου, 27 ετών

Κωνσταντίνος Μπίλλας, 28 ετών

Αναστάσιος Πιτσώλης, 30 ετών

Αντώνιος Κουρουπάκης, 34 ετών

Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών

Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ…».

