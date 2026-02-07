Για αυτό αλλάζει πρόεδρο η Μπαρτσελόνα

Ο Ραφαέλ (Ράφα) Γιουστέ δεν είναι ένα τυχαίο ή μεταβατικό πρόσωπο στο οργανόγραμμα της Μπαρτσελόνα. Είναι, αντιθέτως, μια από τις πιο σταθερές και καθοριστικές φιγούρες του «λαπορτισμού», ένας άνθρωπος που κινείται μακριά από τα φώτα, αλλά με διαρκή επιρροή στις αποφάσεις και στη στρατηγική του συλλόγου. Από τη Δευτέρα αναλαμβάνει την προεδρία της Μπαρτσελόνα σε καθεστώς υπηρεσιακού προέδρου, έως την ανάδειξη του νέου εκλεγμένου προέδρου την 1η Ιουλίου, σε μια περίοδο πολιτικής και θεσμικής ευαισθησίας για τον σύλλογο.

Ο Rafa Yuste είναι σήμερα πρώτος αντιπρόεδρος και ο άνθρωπος που έχει την πλήρη ευθύνη του αθλητικού σκέλους του κλαμπ. Η σχέση του με τον Joan Laporta ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας τυπικής διοικητικής συνεργασίας. Πρόκειται για φιλία ζωής, που ξεκινά από τα παιδικά τους χρόνια στο σχολείο των Μαριανών της Βαρκελώνης, όταν και οι δύο ήταν μόλις πέντε ετών. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι κομβική για να κατανοήσει κανείς γιατί ο Λαπόρτα τον προτείνει ως διάδοχο στην προεδρία, έστω και προσωρινά, σε μια κρίσιμη μεταβατική φάση.

Η παρουσία του Γιουστέ στα διοικητικά της Μπαρτσελόνα δεν είναι καινούργια. Συμμετείχε ενεργά στην πρώτη προεδρική θητεία Λαπόρτα, εισερχόμενος στη διοίκηση το 2005, μετά την αποχώρηση των Σάντρο Ροσέλ και Ζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου. Στο τέλος εκείνης της περιόδου, είχε ουσιαστικά τον έλεγχο του αθλητικού σχεδιασμού, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού παγκόσμιας εμβέλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2021 αποτέλεσε τον «νούμερο δύο» στο ψηφοδέλτιο Λαπόρτα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα εξουσίας.

Ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της διαδρομής του είναι η συμβολή του στην απόφαση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Γιουστέ είχε παρακολουθήσει στενά τη δουλειά του Γκουαρδιόλα στην ομάδα Β’, όταν εκείνος προπονούσε στη Γ’ Κατηγορία, και ήταν από τους βασικούς εισηγητές της επιλογής του για τον πάγκο της πρώτης ομάδας. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί δημόσια ότι στήριξε ενεργά αυτή την απόφαση, η οποία άλλαξε όχι μόνο την ιστορία της Μπαρτσελόνα, αλλά και την παγκόσμια εξέλιξη του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα με τη διοικητική του πορεία στο ποδόσφαιρο, ο Γιουστέ διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό προφίλ. Είναι συνιδρυτής της AQIPA Iberia, θυγατρικής της αυστριακής AQIPA GmbH, ενός ομίλου με παρουσία σε 13 χώρες. Η επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα του διεθνούς εμπορίου εκτείνεται από το 1983 και καλύπτει αγορές σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αφρική, Καναδά, Ασία και Νότια Αμερική. Αυτό το διεθνές επιχειρηματικό υπόβαθρο θεωρείται από τους υποστηρικτές του σημαντικό πλεονέκτημα για έναν σύλλογο που λειτουργεί πλέον ως πολυεθνικός οργανισμός.

Ωστόσο, η πορεία του δεν είναι απαλλαγμένη από σκιές. Η επιχειρηματική του σύμπραξη με τον Λαπόρτα, τον Ζοάν Ολίβερ και τον Σαλά ι Μαρτίν στην εταιρεία Core Store SL, που συνδέθηκε στενά με την υπόθεση της Ρέους Ντεπορτίβο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικής διερεύνησης για υπόθεση φερόμενης απάτης. Αν και η αρχική μήνυση είχε αρχειοθετηθεί, η υπόθεση επανήλθε, δημιουργώντας ένα ανοιχτό μέτωπο που, έστω και έμμεσα, συνοδεύει την εικόνα του.

Ως υπηρεσιακός πρόεδρος, ο Γιουστέ θα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Το καταστατικό και το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπουν σε προέδρους «εν λειτουργία εκλογών» να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις ή να δεσμεύουν τον σύλλογο με μεγάλα οικονομικά ανοίγματα. Ο ρόλος του θα είναι κυρίως διαχειριστικός: να διασφαλίσει τη θεσμική σταθερότητα, την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και τη συνέχεια στην καθημερινότητα του συλλόγου μέχρι να παραδοθεί η εξουσία στον νέο εκλεγμένο πρόεδρο.

Στην ουσία, η ανάληψη της προεδρίας από τον Ράφα Γιουστέ δεν αποτελεί ρήξη ή αλλαγή πορείας, αλλά μια συνειδητή επιλογή συνέχειας.

Είναι η εγγύηση του Λαπόρτα ότι, ακόμη και στη μεταβατική περίοδο, η Μπαρτσελόνα θα παραμείνει υπό τον έλεγχο ενός προσώπου απόλυτης εμπιστοσύνης, με βαθιά γνώση του συλλόγου, του ποδοσφαιρικού του DNA και των λεπτών ισορροπιών που καθορίζουν το μέλλον της.

Η αλλαγή προέδρου στην Μπαρτσελόνα δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας κρίσης ή ξαφνικής αποχώρησης από τα καθήκοντα, αλλά μέρος της κανονικής εκλογικής διαδικασίας του συλλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη το 2026.

Η Μπαρτσελόνα προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές που έχουν οριστεί για 15 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, και η τρέχουσα διοίκηση αποφάσισε να επιλέξει πιο πρώιμες ημερομηνίες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από σημαντικά αθλητικά γεγονότα της ομάδας.

Ο Joan Laporta, ο σημερινός πρόεδρος, πρόκειται να παραιτηθεί επίσημα από τη θέση του πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Αυτό γίνεται με σκοπό να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή και να επικεντρωθεί στη δική του εκστρατεία, κάτι που απαιτείται από τους κανόνες του συλλόγου όταν ένας εκλεγμένος πρόεδρος διεκδικεί εκ νέου την προεδρία.

Με την παραίτηση του Λαπόρτα και άλλων μελών που θα είναι υποψήφιοι, πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα μεταβατικής διοίκησης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογές και να αναλάβει ο νέος πρόεδρος. Σε αυτό το διάστημα, ο Ράφα Γιουστέ θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου σε υπηρεσιακή βάση ως πρώτος αντιπρόεδρος και θα διασφαλίσει τη συνέχεια στη λειτουργία του συλλόγου.