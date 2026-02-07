Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Μεγάλη ήττα σε διεθνές επίπεδο υπέστησαν ΕΠΟ και ΚΕΔ στις αξιολογήσεις των διεθνών διαιτητών από την UEFA. Με τον υποβιβασμό του Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου) στην πρώτη κατηγορία όπου βρίσκονται και οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας) η Ελλάδα έμεινε χωρίς διεθνή διαιτητή στην κορυφαία κατηγορία της UEFA και ενώ προσπαθούν να μας πείσουν (σ.σ. σε κάθε ομιλία του ο Λανουά επικαλείται τη στήριξη του Μάκη Γκαγκάτση) ότι η ελληνική διαιτησία πάει καλά.

Αν ίσχυε το τελευταίο θα καθρεφτίζονταν στις αξιολογήσεις των διεθνών διαιτητών, οι οποίοι ορίζονται σε περισσότερα παιχνίδια επειδή αυτά είναι περισσότερα. Όμως, η Ελληνική διαιτησία όχι μόνο δεν κέρδισε αλλά έχασε και τη μοναδική θέση στην κορυφαία κατηγορία της UEFA, την ελίτ.

Παράλληλα, η προώθηση του 41χρονου Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει και το αφήγημα ότι δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος να ανεβάσουν. Μπορούσε να μείνει ο Σιδηρόπουλος μέχρι το καλοκαίρι, καθώς είναι ο μόνος που υποβιβάστηκε, μπορούσε να προωθηθεί ο Παπαπέτρου που έχει την ίδια ηλικία με τον Λάμπρεχτς και ανέβηκε το 2023 στην πρώτη κατηγορία. Ο Βέλγος, ο οποίος ορίστηκε στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός προέρχεται από πρωτάθλημα παρόμοιο με το ελληνικό άρα μπορούσε να ανέβει και ο Παπαπέτρου.

Θεωρητικά, μπορούσε να προωθηθεί και ο 36χρονος Φωτιάς, όπως ανέβηκε στην ελίτ ο 37χρονος Λετονός Ράμσας. Ο Φωτιάς ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία το 2024, είναι υπό προώθηση αλλά ακόμη βρίσκεται στα… αποδυτήρια καθώς δεν έχει οριστεί στο Champions League.

Πλην των Λάμπρεχτς και Ράμσας στην ελίτ κατηγορία ανέβηκαν ο 40χρονος Αγγλος Κάβαναχ και οι 35χρονοι Γουόλς (Σκωτσέζος), Γιαμπλόνσκι (Γερμανός) και Ομπρένοβιτς (Σλοβένος). Η προώθηση του Κάβαναχ δικαιολογείται με δεδομένο ότι σφυρίζει στην Premier League. Σημειώστε ότι οι Γιαμπλόνσκι, Γουόλς και Ομπρένοβιτς είναι σε μικρότερη ηλικία από τον Φωτιά, ο οποίος σε έναν χρόνο φτάνει στα 37 που σύμφωνα με το αφήγημα είναι το όριο για άνοδο στην ελίτ κατηγορία.

Αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν κάνουν καλά η ΕΠΟ και η ΚΕΔ στο θέμα της διαιτησίας. Η εικόνα των διεθνών δείχνει ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση, ούτε καν στασιμότητα. Δεν προήχθη στην πρώτη κατηγορία της UEFA ούτε κάποιος από τους Παπαδόπουλο (Μακεδονίας), Βεργέτη (Αρκαδίας), Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) που βρίσκονται στην δεύτερη (και τελευταία) κατηγορία όλων των διεθνών διαιτητών, όπου τοποθετήθηκε και ο Πολυχρόνης (Πιερίας) ως νέος διεθνής.