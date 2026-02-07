Φιορεντίνα – Τορίνο 2-2: «Ψυχρολουσία» για τους «βιόλα» στις καθυστερήσεις!

Μέχρι το 90+4′ η Φιορεντίνα ήταν εκτός της ζώνης του υποβιβασμού για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Η Τορίνο, όμως, σε εκείνο το σημείο «χτύπησε» με γκολ του Μαριπάν και… απέδρασε με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2), για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι «βιόλα» παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη (18η) με 18 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι 13οι με 27 πόντους και προς το παρόν πολύ άνετοι ως προς την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Στο 26’ μετά από σέντρα του Ιλχάν, ο Καζαντέι με όμορφη κεφαλιά έκανε το 0-1. Ωστόσο, στο 51’ ο Σόλομον με άπιαστο σουτ έξω από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1. Η Φιορεντίνα ξαναπήρε προβάδισμα. Στο 57′ ο Χάρισον έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Κεν με σουτ στην κίνηση από το πέναλτι έγραψε το 2-1.

Αλλά η «Γκρενάτα» δεν είχε πει την τελευταία της… λέξη, πετυχαίνοντας «χρυσό» γκολ στο 90+4′. Η Φιορεντίνα αμύνθηκε σθεναρά, αλλά στις καθυστερήσεις λύγισε. Ο Γκινέιτις εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά και ο Μαριπάν με κεφαλιά ισοφάρισε για το τελικό 2-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Παρίζι, Μαντραγκόρα (74’ Εντούρ), Σόλομον (85’ Ρανιέρι), Μπρεσιανίνι, Κομούτσο, Ντοντό, Φατζιόλι (73’ Φαμπιάν), Γκούντμουντσον (48’ Χάρισον), Κεν (85’ Πίκολι)

ΤΟΡΙΝΟ: Παλεάρι, Κοκό, Μαριανούτσι, Μαριπάν, Ομπραντόρ (46’ Πέντερσεν), Ιλχάν (59’ Ανζορίν), Γκινέιτις, Καζαντέι, Λατσάρο (69’ Αμπουχλάλ), Κουλένοβιτς (59’ Σιμεόνε), Άνταμς (83’ Σαπάτα).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Serie A:

Βερόνα – Πίζα 0-0

Τζένοα – Νάπολι 2-3

7/2 21:45 Φιορεντίνα – Τορίνο

8/2 13:30 Μπολόνια – Πάρμα

8/2 16:00 Λέτσε – Ουντινέζε

8/2 19:00 Σασουόλο – Ίντερ

8/2 21:45 Γιουβέντους – Λάτσιο

9/2 19:30 Αταλάντα – Κρεμονέζε

9/2 21:45 Ρόμα – Κάλιαρι

18/2 21:45 Μίλαν – Κόμο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Παρασκευή 13/02

Πίζα-Μίλαν (21.45)

Σάββατο 14/02

Κόμο-Φιορεντίνα (16.00)

Λάτσιο-Αταλάντα (19.00)

Ίντερ-Γιουβέντους (21.45)

Κυριακή 15/02

Ουντινέζε-Σασουόλο (13.30)

Κρεμονέζε-Τζένοα (16.00)

Πάρμα-Βερόνα (16.00)

Τορίνο-Μπολόνια (19.00)

Νάπολι-Ρόμα (21.45)

Δευτέρα 16/02

Κάλιαρι-Λέτσε (21.45)