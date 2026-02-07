Davis Cup: Νίκησε ο Τσιτσιπάς, 1-1 η Εθνική μας με το Μεξικό στην πρεμιέρα
Ελλάδα και Μεξικό πέτυχαν από μία νίκη κατά την 1η ημέρα του αγώνα τους για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do.
Μία νίκη για την Ελλάδα με τον Στέφανο Τσιτσιπά και μία για το Μεξικό επί του Στέφανου Σακελλαρίδη ήταν ο απολογισμός της πρώτης ημέρας του Davis Cup για τα play-offs του World Group 1, το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do.
Στο παιχνίδια που «άνοιξε» την αυλαία, ο Σακελλαρίδης πάλεψε απέναντι στον Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες, όμως εν τέλει ηττήθηκε στα τρία σετ (6-2, 4-6, 6-3), με τη λατινοαμερικανική ομάδα να κάνει το 1-0 κόντρα στην Ελλάδα.
Λίγο αργότερα όμως ήταν η σειρά της Ενικής μας να πανηγυρίσει νίκη, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αν και δυσκολεύθηκε (ειδικά στο 2ο σετ) επικράτησε του Αλαν Μαγκαντάν με 6-3, 7-6(1) κι έτσι η χώρα μας ισοφάρισε σε 1-1 το tie με το Μεξικό.
Θυμίζουμε πως νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες.
Το Davis Cup συνεχίζεται την Κυριακή (8/2) με το πρόγραμμα να ανοίγει στις 17:00 με το διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες και Αλεξ Ερνάντες. Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντες και, αν χρειαστεί, ο Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Μαγκαντάν.
