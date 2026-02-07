Το αυτογκόλ του Λανουά με τους Έλληνες διαιτητές

Προσπαθεί ο Λανουά να δείξει ότι παράγει έργο στη διαιτησία, προκειμένου να παραμείνει και για τα δυο επόμενα χρόνια (από το καλοκαίρι και μετά), όμως η… καραμέλα ότι υπάρχει πρόοδος με απόδειξη ότι σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στο Κύπελλο Betsson είναι απλά μια …βιτρίνα. Η ελληνική διαιτησία δεν έχει βάθος και το κατέδειξε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά με το αυτογκόλ στους ορισμούς. Στα δυο ματς της προημιτελικής φάσης (Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1 και ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1) δεν έβαλε διαιτητές που ανέδειξε αλλά ρέφερι που ήδη βρήκε.

Το ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1 σφύριξε ο Ευαγγέλου (Αθηνών) ο οποίος ανέβηκε το 2015 στην Super League, την χρονιά που ο Λανουά κρεμούσε τη σφυρίχτρα του. Επίσης, στο ματς ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1, που ούτως ή άλλως θα σφύριζε Ελληνας αλλά πανηγυρίζουν (τόσο ανάγκη έχουν!) επειδή μπήκε Ελληνας, ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), ο οποίος ανέβηκε το 2021 στη Super League και δεν έχει σημασία που ο Λανουά τον έκανε διεθνή. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι πήρε το σήμα της FIFA όχι γιατί ήταν καλύτερος διαιτητής αλλά επειδή είχε καλύτερη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ο Λανουά είχε τόση ανάγκη να …πανηγυρίσει και τόνισε στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League (3-5/2 στην Αθήνα) ότι έμεινε ευχαριστημένος από τους ρέφερι που σφύριξαν στα δυο ματς της ημιτελικής φάση του Κυπέλλου Betsson. Όμως, η άποψή του δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τα προβλήματά του, ο ημιτελικός με τον ΠΑΟΚ δεν είχε ένταση, ενώ είχε και ξένο VAR! Ο δε Τσακαλίδης το μόνο που κατάφερε είναι να έχουν παράπονα οι δυο ομάδες, ειδικά ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης έκανε λόγο «για γελοίες αποφάσεις και γελοίες κάρτες», αν και η ομάδα του έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 75’!

Κι όμως, ο Λανουά έμεινε ευχαριστημένος. Βρέχει και ο Γάλλος κρατάει ομπρέλα και καλά κάνει για να προστατεύει τον εαυτό του. Με την ευκαιρία ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) σφύριξε και τον προημιτελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2 και έκανε βροχή λαθών μόνο κατά του Ολυμπιακού.

Τι έκανε ο Λανουά; Το καλοκαίρι ανέβασε έξι διαιτητές, τους Κουκούλα (Λέσβου), Γιουματζίδη (Πέλλας), Κόκκινο (Χαλκιδικής), Μόσχου (Λασιθίου), Μέγα (Πιερίας) και Ματσούκα (Εύβοιας) αλλά, όπως φαίνεται από τους ορισμούς, δεν εμπιστεύεται κανέναν!

Να δούμε τι θα κάνει ο Λανουά με τις ρεβάνς της ημιτελικής φάσης ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-ΟΦΗ που θα γίνουν την Τετάρτη 11/2. Όλα δείχνουν ότι θα ορίσει τον Φωτιά (Πέλλας) στην Τούμπα και τον Παπαπέτρου (Αθηνών), μπορεί και ανάποδα! Και οι δυο είναι από τους πιο παλιούς διαιτητές. Μπορεί να μπουν… σφήνα οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Βεργέτης (Αρκαδίας) αλλά και αυτοί «παλιοί» είναι.