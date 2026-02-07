Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Κανονικά θα αγωνιστεί στην υπόλοιπη σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όπως τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.
Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει στα… πιτς. Τα «Ελάφια» μάλιστα πέτυχαν την την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους -αυτή τη φορά επί των Ιντιάνα Πέισερς- για να μείνουν έτσι «ζωντανοί» για μια θέση στο πλέι ιν της Ανατολικής Περιφέρειας.
Στο μεταξύ, ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για την κατάσταση του Greek Freak τονίζοντας ότι είναι κοντά στην επιστροφή του στο παρκέ, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε γραφτεί εδώ και κάποιες μέρες στις ΗΠΑ, ότι σκοπεύει δηλαδή να αγωνιστεί κανονικά.
«Θα παίξει όταν είναι έτοιμος. Είναι κοντά, δουλεύει καθημερινά και δείχνει καλά. Ελπίζουμε να είναι πιο σύντομα παρά αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός των «Ελαφιών» για τον Έλληνα σούπερ σταρ και την κατάστασή του.
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι πολύ μικρή η διαφορά στην κορυφή»
- Μπενίτεθ: «Είναι μια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση»
- Super League: Η βαθμολογία μετά την 20η αγωνιστική
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 20ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι» με Ταμπόρδα (vids)
- Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ το γκολ του Παντελίδη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις