Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει στα… πιτς. Τα «Ελάφια» μάλιστα πέτυχαν την την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους -αυτή τη φορά επί των Ιντιάνα Πέισερς- για να μείνουν έτσι «ζωντανοί» για μια θέση στο πλέι ιν της Ανατολικής Περιφέρειας.

Στο μεταξύ, ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για την κατάσταση του Greek Freak τονίζοντας ότι είναι κοντά στην επιστροφή του στο παρκέ, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε γραφτεί εδώ και κάποιες μέρες στις ΗΠΑ, ότι σκοπεύει δηλαδή να αγωνιστεί κανονικά.

«Θα παίξει όταν είναι έτοιμος. Είναι κοντά, δουλεύει καθημερινά και δείχνει καλά. Ελπίζουμε να είναι πιο σύντομα παρά αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός των «Ελαφιών» για τον Έλληνα σούπερ σταρ και την κατάστασή του.