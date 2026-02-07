Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Οι ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αθλιότητες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν τελειωμό, όπως φαίνεται», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, προσθέτοντας πως «έφτασε στο σημείο να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο το οποίο απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ Ομπάμα, σαν πίθηκους, το οποίο αναγκάστηκε να διαγράψει λίγες ώρες αργότερα, μετά τον σάλο που ξέσπασε».

Προσθέτει, δε, πως ο Τραμπ «ισχυρίστηκε ότι έγινε λάθος, αφού όμως είχε γίνει viral το video από τους φανατικούς ακραίους σε όλο τον κόσμο, ο υποκριτής», για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, ‘αρχηγός του δυτικού κόσμου’! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα».

«Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ»

«Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές που κατοικοεδρεύουν εντός αλλά και εκτός της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης, διερωτώμενος αν «αυτές είναι οι αξίες του κόσμου που θέλουμε να ζήσουμε;» και υπογραμμίζοντας: «Κι όμως παραμένουν μουγγοί μπροστά σε αυτά τα αίσχη! Ούτε χορεύουν σε πάνελ, ούτε αναρτούν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «η σιωπή τους είναι απλά δείγμα ανοχής στο ρατσισμό, στον υφέρποντα φασισμό, είναι επικίνδυνη. Ο πλανήτης κατρακυλά στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας και μια ακροδεξιά διεθνής συμμαχία συγκροτείται» και προσθέτει πως «το χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να βάλουν φρένο σε αυτό τον κατήφορο».