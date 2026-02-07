Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στο δικαστήριο των υποκλοπών και για τη συσχέτιση της λίστας θυμάτων του Predator με εκείνη των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς εστίασε στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνοντας ότι «η μία εξέλιξη είναι η εισαγγελική πρόταση που προτείνει την ενοχή. Πρόκειται για τη δίκη στην οποία οι μάρτυρες είπαν ότι στην εξεταστική του 2022 τους έδιναν τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα».

Παράλληλα διερωτήθηκε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, «γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη; Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι το μόνο πολιτικό πρόσωπο από όσα φαίνεται να ήταν θύματα παρακολούθησης που κινήθηκε νομικά. Αν δεν είχε κινηθεί δεν θα είχαμε τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο».

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και ανοιχτή πόρτα διαλόγου, χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία δεν είναι μόνο αναθεωρητική αλλά είναι πολύ συχνά και ταυτισμένη με την ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Κατόπιν, συμπλήρωσε πως «δεν περιμένουμε πολλά. Άρα λέμε «ναι» στο διάλογο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι λέει η γειτονική μας χώρα, να μην έχουμε καμία αυταπάτη και βέβαια να μη δίνουμε δικαιώματα, όπως έκανε ο κύριος Λαζαρίδης που υιοθέτησε την ρητορική της Τουρκίας για «γκρίζες ζώνες»».

Σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς τονίζοντας πως «χάθηκαν 15 άνθρωποι. Το αν είμαστε με το Λιμενικό ή με τους διακινητές είναι ένα ψευτοδίλημμα. Κανείς δεν είναι με τους διακινητές, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Είμαστε, όμως, με τη νομιμότητα. Η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να είναι με τη νομιμότητα». Επέκρινε μάλιστα «τη σπουδή υπουργών να προκαταλάβουν τις έρευνες», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί, πριν βγουν τα πορίσματα, να βγαίνουν υπουργοί την επόμενη ημέρα και να λένε τι συνέβη. Τιμούμε το Λιμενικό, αλλά το τι συνέβη εκείνο το βράδυ θα το μάθουμε όταν έχουμε τα πορίσματα. Όχι όταν βγαίνουν αναρμόδιοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, και λένε άλλα πράγματα».

«Τα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια εργαλειοποίησης»

Κατέληξε σημειώνοντας πως «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή. Τα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Αυτό που συζητάμε είναι αν τηρήθηκε εκείνη την ημέρα η νομιμότητα. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε εικόνα».

Κλείνοντας, αναφορικά με την πορεία και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι στη μισή εκλογική της δύναμη και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει να φύγει. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει εναλλακτική πρόταση». Ανέφερε ως παραδείγματα πρωτοβουλιών ότι «τις τροπολογίες για τα «κόκκινα δάνεια» το ΠΑΣΟΚ τις έφερε. Το ζήτημα των υποκλοπών και των θεσμών το ΠΑΣΟΚ το ανέδειξε, όπως και το κυκλοφοριακό».

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια, καταλήγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλά. Όσο επικοινωνούμε τις προτάσεις μας και έχουμε ενιαία φωνή, όσο αναδεικνύουμε θέματα όπως αυτά των θεσμών και της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει».