Στην Ινδία ο Νίκος Δένδιας – Στην ατζέντα άμυνα και διεθνής ασφάλεια
Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στο 1ο «The India - EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre»
- De facto προσάρτηση: Νέα ισραηλινά μέτρα ενισχύουν τον έλεγχο και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
- Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
- Χρήση ελαστικών βλημάτων προτείνει ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
- Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο 1ο «The India – EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre», όπου μίλησε για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα ασφάλειας.
Με τον Πρόεδρο του «India Practice» Ashok Malik @MalikAshok, στο 1ο “The India – EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας @MEAIndia & το think tank «Ananta Centre» @AnantaAspen και στο οποίο προσκλήθηκα να συμμετάσχω στο πλαίσιο της… pic.twitter.com/DPHrHzBgER
— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 7, 2026
Στο περιθώριο του φόρουμ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Βουαντίσουαφ Μπαρτοσέφσκι, τον πρώην καγκελάριο και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία Ζεάν Έρικ Πακέ.
Συναντήθηκα στο περιθώριο του «The India -EU Forum» με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Władysław Bartoszewski @WTBartoszewski, τον πρώην Καγκελάριο και πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg @a_schallenberg και τον πρέσβη της ΕΕ στην Ιαπωνία Jean-Eric… pic.twitter.com/af5H8RF0X8
— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 7, 2026
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ο Έλληνας υπουργός θα μεταβεί στο Μπανγκαλόρ, το οποίο αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο ινδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και ανάπτυξης σύγχρονης τεχνολογίας.
Κατά την επίσκεψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας με το αντίστοιχο οικοσύστημα της Ινδίας.
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ο κ. Δένδιας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Νέο Δελχί με τον υπουργό Άμυνας της Ινδίας Ράτζναθ Σινγκ. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.
- Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως θα υποδεχτεί τον Σι Τζινπίνγκ «προς το τέλος της χρονιάς» στον Λευκό Οίκο
- Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές έναντι του ακροδεξιού Βεντούρα
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες
- Ο φόβος για την AI, νέα πραγματικότητα στη Wall Street
- Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις