Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Με το σύνθημα «Το αύριο είναι τώρα» άρχισαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας, ο επικεφαλής του οποίου, Στέφανος Κασσελάκης, στην ομιλία του, πρότεινε την άμεση μετεξέλιξη του κινήματος σε ένα νέο κόμμα, με το όνομα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Όπως εξήγησε, «ήρθε η ώρα για ένα άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Γκάζι σε μια νέα δημοκρατική παράταξη, αντάξια των ευρωπαϊκών προτύπων, η οποία δεν θα αποτελεί κίνημα διαμαρτυρίας αλλά μια νέα δύναμη εξουσίας».

Ο κ. Κασσελάκης άρχισε την ομιλία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται εκεί απλώς για να αποδείξει την αντοχή του, αλλά την ετοιμότητά του να συγκρουστεί με ένα σύστημα εξουσίας που υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, υποστήριξε ότι το 2027 δεν θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, αλλά η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και να ανοίξει μια νέα περίοδος δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η «σταθερότητα» που ευαγγελίζεται αποδείχθηκε «εξάρτηση» και τόνισε πως η κυβέρνηση επιστρέφει σε παλιές «συνταγές φόβου και διχασμού».

Παράλληλα, έθεσε τις κόκκινες γραμμές για το μέλλον, αποκλείοντας κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κράτησε την ίδια στάση και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο – όπως είπε – με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας.

Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου

Οι τρεις «κόκκινες» γραμμές:

Πρώτον, το κράτος δικαίου: «Τεράστιες τομές στη Δικαιοσύνη, τέλος σε όλες τις ασυλίες βουλευτών και υπουργών», όπως ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δεύτερον, τα δικαιώματα: «Δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, δεν πνίγουμε μετανάστες, δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει, παλεύουμε για την ισότητα και την αποδοχή, με πρώτους τους ΑμεΑ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τρίτη κόκκινη γραμμή, το Πακέτο Επάρκειας: «Δεν θα συμβιβαστούμε στο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να ζήσει με αξιοπρέπεια», ξεκαθάρισε.

«Πακέτο Επάρκειας» – Έξι δεσμεύσεις

Η πρόταση διακυβέρνησης που διατύπωσε ο Στέφανος Κασσελάκης επικεντρώθηκε στο «Πακέτο Επάρκειας», το οποίο περιλαμβάνει έξι συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αρχικά, πρότεινε τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Online Supermarket, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει παραγωγούς και τοπικά καταστήματα για τη μείωση του κόστους βασικών αγαθών έως και 180 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό.

Στον τομέα της υγείας, δεσμεύτηκε για Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα με δωρεάν πρόληψη για τα παιδιά και μερική κάλυψη για τους ενήλικες μέσω voucher, ενώ για την ενέργεια εξήγγειλε τη δωρεάν παροχή 100 kWh το μήνα ανά άτομο για την κύρια κατοικία.

Στο κρίσιμο ζήτημα της στέγης, το πρόγραμμα προβλέπει τριετές πάγωμα των αυξήσεων στα ενοίκια και άμεση επιδότηση 400 ευρώ το μήνα για 50.000 κατοικίες. Για τις μετακινήσεις στην Αττική, πρότεινε το Πράσινο Κοινωνικό Εισιτήριο με κόστος 1 ευρώ την ημέρα για όλα τα μέσα, ενώ στον τομέα της παιδείας οραματίστηκε ένα σύστημα πλήρως δωρεάν, από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο, καλύπτοντας τη σίτιση, τη στέγαση και τη μεταφορά. Το κόστος αυτών των παροχών πρότεινε να καλυφθεί από τη φορολόγηση τραπεζών και servicers, τη φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και την πάταξη της σπατάλης στη δημόσια διοίκηση.

Τέλος, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από τα μέλη την έγκριση για την απλοποίηση της κομματικής δομής, δίνοντας περισσότερη εξουσία στις δημοτικές οργανώσεις και καθιερώνοντας ετήσια συμμετοχικά συνέδρια. Υποσχέθηκε πως δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη του κόσμου, τονίζοντας ότι η δική του Αριστερά στην πράξη σημαίνει παρουσία, σύγκρουση και ανάληψη ευθύνης για το μέλλον του τόπου.

Με άρωμα Ευρώπης

Να σημειωθεί ότι πριν από την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη απηύθηνε χαιρετισμό – μέσω βίντεο – ο νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν. Ο συνομήλικος του κ. Κασσελάκη πολιτικός είχε προγραμματίσει να έρθει στην Αθήνα, όμως οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους του για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης δεν επέτρεψαν το ταξίδι.

«Όπως έδειξε και το κόμμα μου, είναι δυνατό με θετική καμπάνια να κερδίζεις στις εκλογές νικώντας τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Οι Ευρωπαίοι αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον», είπε ο νικητής των εκλογών στην Ολλανδία.

Μετά τον χαιρετισμό του Γέτεν, ανέβηκε στο βήμα ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ευρωβουλευτής Σάντρο Γκόζι, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα μαζί με το επιτελείο του.