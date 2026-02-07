Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την ενίσχυση των θεσμών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει εκφράσει δημόσια τη μεγάλη ανησυχία του για αρκετές αποφάσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αλλά και για την παρέμβαση της κυβέρνησης στη λειτουργία των θεσμών, με απειλές ακόμα και προς τις ηγεσίες των Ανεξαρτήτων Αρχών» επισήμανε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως «ζητάμε από τους πολίτες της χώρας να δώσουν ισχυρή εντολή στις επόμενες εκλογές, ώστε η αναθεωρητική Βουλή, που είναι και η Βουλή που θα επιλέξει την τελική διαμόρφωση των Συνταγματικών άρθρων, να έχει τη δυνατότητα, με συναινέσεις, να διαμορφώσει το νέο Σύνταγμα».

«Βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος από τη σημερινή κυβέρνηση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μετά τις βάναυσες, πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος από τη σημερινή κυβέρνηση, υπάρχει σοβαρό θέμα αξιοπιστίας, που προστίθεται στην ασυδοσία που δυστυχώς επέδειξε ο κ. Μητσοτάκης στην αναθεώρηση του 2019. Οι αναθεωρητικές επιλογές πρέπει να γίνουν στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία θα έχει νωπή την ψήφο των πολιτών και γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεπεραστεί τώρα το όριο των 180 ψήφων, που μπορεί να δώσει περιθώρια για επιλογές χωρίς συναίνεση».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «θα αναπτύξουμε έναν δημόσιο διάλογο -και ως ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πιστεύω και με άλλα προοδευτικά κόμματα- που θα τροφοδοτεί τη Δημοκρατία και την εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Διότι τα σοβαρά ελλείμματα θεσμικής λειτουργίας δημιουργούν κλίμα αναξιοπιστίας για τη Δημοκρατία μας. Η συζήτηση θέλουμε να έχει τη συμβολή της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας».

Τόνισε πως είναι αναγκαία για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία η ανεξάρτητη και επιστημονική φωνή που εκφράζουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, επισημαίνοντας παράλληλα πως το αποτέλεσμα των εκλογών του ΔΣΑ «είναι ένα προοδευτικό και δημοκρατικό σήμα, μακριά από καθεστωτικές λογικές».

Όπως είπε, «οι παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων είναι μία σοβαρή θεσμική λειτουργία στη χώρα, που απαιτείται και για τα θέματα του Κράτους Δικαίου και για τη λειτουργία των δικαστηρίων, διότι ο πολίτης θέλει να βρίσκει το δίκιο του. Να έχουμε γρήγορη απόδοση Δικαιοσύνης, μία ισχυρή και τίμια Πολιτεία, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Να αισθάνονται όλοι, ότι υπάρχει διαφάνεια, χωρίς ρουσφέτια, χωρίς κολλητούς, χωρίς υποκλοπές, χωρίς σκάνδαλα… Όλα αυτά δηλαδή, που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη και προς την πολιτική και προς τους θεσμούς».

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση:

Επίσης, αναφέρθηκε στο «σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας» που δημιουργείται, την ώρα «που τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης περιορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και ταυτόχρονο η κυβέρνηση της ΝΔ ψηφίζει τροπολογίες …προς όφελος των υπουργών της».

Καταληκτικά ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως «είδατε πρόσφατα και την αντίδραση των πολιτών όταν βλέπουν να περιορίζουν τα δικαιώματα τους, ενώ ταυτόχρονα να επιφυλάσσονται τροπολογίες που τις εκμεταλλεύονται πρώτα υπουργοί της κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και που δεν πρέπει να σκιάζει τον νομικό κόσμο και τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, που πρέπει να είναι απολύτως διάφανη και καθαρή. Παρότι θέλει αλλαγές ο νόμος Τσιάρα -εμείς είχαμε διαφωνήσει- δεν δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να γίνονται τέτοιες αλλαγές, οι οποίες να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα από υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτό είναι που θίγει τον πολίτη».

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός.