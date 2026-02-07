newspaper
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07 Φεβρουαρίου 2026, 18:54

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Τη δημιουργία βαθιών συνεργειών και συνεργασιών ανάμεσα στο αμυντικό οικοσύστημα της Ινδίας και «το μικρό αλλά φιλόδοξο», όπως είπε χαρακτηριστικά, ελληνικό οικοσύστημα και το σύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, έθεσε ως στόχο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Σάββατο, σε συζήτηση στο 1ο «The India – EUForum».

Στo Forum, το οποίο συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre», ο κ. Δένδιας προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ινδία.

Ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την Ινδία «απαραίτητη», ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, εξηγώντας ότι «εξυπηρετεί τόσο την Ευρώπη ως σύνολο, αλλά και για την Ελλάδα μεμονωμένα».

Όπως υπογράμμισε, η Ινδία «πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ελλάδα αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η Ελλάδα δυστυχώς πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ινδία αξίας μικρότερης των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως».

«Η διαφορά του ισοζυγίου», πρόσθεσε, «είναι αβυσσαλέα σε βάρος της Ελλάδας. Πιστεύω ότι με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου οι ελληνικές εταιρείες και οι Έλληνες επιχειρηματίες θα ενθαρρυνθούν προκειμένου να έρθουν στην ινδική υποήπειρο».

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα ‘απρόσιτη’. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», τόνισε.

Ο Νίκος Δένδιας αΑναφέρθηκε σε παραδείγματα «επιτυχημένης συνεργασίας» και ειδικότερα μίλησε για την Κρήτη, όπου, όπως είπε, «κατασκευάζουμε ένα πολύ σημαντικό νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας και μιας ινδικής εταιρείας».

«Νομίζω ότι το θέμα της Γροιλανδίας έχει ξεπεραστεί»

Για το ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως «είναι μια μακροχρόνια συμμαχία, που εγγυάται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών του» και προσέθεσε πως υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την υπερατλαντική συμμαχία. Αλλά το υφιστάμενο πλαίσιο συνθηκών, ειδικά μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ, παρέχει στις ΗΠΑ σημαντικό βαθμό ελευθερίας στη Γροιλανδία και, λίγα χρόνια πριν, οι ΗΠΑ είχαν μεγάλο αριθμό βάσεων στη Γροιλανδία. Έπειτα οι ΗΠΑ μείωσαν την παρουσία τους στη Γροιλανδία, με δική τους πρωτοβουλία. Είναι εύκολο λοιπόν για τις ΗΠΑ, αν το επιθυμούν, να αναβαθμίσουν και πάλι την παρουσία τους στη Γροιλανδία και αυτό θα είναι σημαντικό για τη διατλαντική συμμαχία, για τις ΗΠΑ, για την Ευρώπη. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτές τις ακραίες συζητήσεις περί κυριαρχίας, σκληρής ισχύος», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Θα χαρούμε αν αυτό το θέμα δεν εμφανιστεί ξανά στο πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου εντός του ΝΑΤΟ ή μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Όλοι, και εννοώ και τις ΗΠΑ, και την Ευρώπη και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια ισχυρή σύμπνοια και ειλικρινείς συζητήσεις και σχέσεις. Νομίζω ότι το θέμα της Γροιλανδίας έχει ξεπεραστεί».

«Η ΕΕ παραμέλησε την άμυνά της»

Για την άμυνα της Ευρώπης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως «η Ευρώπη και ειδικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμέλησαν την άμυνά τους. Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, μετά την πτώση  του Τείχους του Βερολίνου, η Ευρώπη θεώρησε ότι δεν χρειάζεται άμυνα και ότι αρκεί η Αμερικανική ομπρέλα προστασίας».

Ξκαθάρισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν την ανάγκη για επενδύσεις στην άμυνα και δημιουργία αμυντικής ομπρέλας για την Ευρώπη και όχι απλά να βασίζονται στις ΗΠΑ.

«Εμείς η Ελλάδα, είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ή και μικρή χώρα, ωστόσο ο αριθμός αρμάτων μάχης που διαθέτουμε είναι μεγαλύτερος από του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου και της Ολλανδίας συνολικά», εξήγησε.

«Η Ευρώπη», επισήμανε, «έχει πολλά που πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει τις αμυντικές προκλήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον. Και θα πρέπει να πω ότι δεν είναι απλά θέμα γραμμών παραγωγής ή εξοπλισμών ή μεγέθους ενόπλων δυνάμεων ή αριθμού μαχητικών αεροσκαφών. Υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που χρειάζεται χρόνο, και αυτό είναι η κουλτούρα. Οι Ευρωπαίοι της νέας γενιάς δεν κατανοούν ακόμα την ανάγκη να υπηρετήσουν τη χώρα τους, να υπηρετήσουν ιδανικά. Να υπηρετήσουν την υπεράσπιση αυτού που έχει δημιουργήσει η ΕΕ, που είναι ένας χώρος δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, δικαιωμάτων των γυναικών».

«Η αγορά εξοπλισμών ή η παραγωγή εξοπλισμών δεν αρκεί»

«Πρέπει», συνέχισε, «να εργαστούμε πολύ σκληρά. Το να επενδύσουμε απλώς χρήματα πολύ γρήγορα δεν είναι η απάντηση. Ακόμα και αυτή η αύξηση των επενδύσεων, ας είμαστε ειλικρινείς, για να δημιουργήσει νέες γραμμές παραγωγής απαιτεί χρόνια. Ο υφιστάμενος μηχανισμός SAFE της ΕΕ περιλαμβάνει μια ρήτρα, που προβλέπει όποια επένδυση πραγματοποιείται να πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνει η εκταμίευση μέχρι το 2030. Δεν υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής μέχρι το 2030 και να είναι σε χρήση το τελικό προϊόν. Στην ουσία, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές των υφιστάμενων προϊόντων και την αξία των μετοχών των υφιστάμενων εταιρειών. Χρειάζονται όμως χρόνια, για τη δημιουργία νέων εταιρειών που θα παράγουν προϊόντα διττής χρήσης ή προϊόντα χρήσιμα για αμυντικούς σκοπούς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «παραμένει ένα σημαντικό θέμα, που είναι τα πυρηνικά όπλα. Η μόνη πυρηνική δύναμη στην ΕΕ είναι η Γαλλία, η ισχύς της οποίας είναι αρκετά περιορισμένη. Η άλλη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη, γεωγραφικά και πολιτιστικά, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και πάλι όμως με περιορισμένη ισχύ, άρα η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα κάνει σχετικά με την πυρηνική ομπρέλα της. Και φυσικά, όλοι στην Ευρώπη συμφωνούμε ότι θεωρούμε την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα συμπληρωματική του ΝΑΤΟ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε στενά με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ», όπως είπε.

«Η αγορά εξοπλισμών ή η παραγωγή εξοπλισμών δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη. Είμαστε όμως στον σωστό δρόμο», ανέφερε.

«Εξαιρετικά καλό» ότι υπήρξε συμφωνία ΕΕ – Ινδίας

Για τη συμφωνία για την Εταιρική Σχέση ΕΕ – Ινδίας στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως «είναι εξαιρετικά καλό ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση αξιών και μια ευθυγράμμιση συμφερόντων μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας».

«Υπάρχει γόνιμο έδαφος για ενίσχυση της μεταξύ μας συνεργασίας, ενώ το γεγονός ότι και οι δύο περιοχές είναι δημοκρατίες, λειτουργικές δημοκρατίες, επιτρέπει την άνθηση αυτής της κοινής συναντίληψης. Και πάλι όμως», τόνισε, «πρέπει να γίνουν πολλά».

«Η Ινδία θα ήταν από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση»

Μιλώντας για τη μετανάστευση, ο υπουργός Άμυνας είπε ότι «αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, είναι κάτι που υπήρχε στο παρελθόν και θα υπάρχει και στο μέλλον».

«Η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να διαμορφώσει τις μεταναστευτικές ροές με τρόπο που να είναι ωφέλιμος τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για την Ευρώπη. Όπως ξέρετε, η πληθυσμιακή αύξηση στην Ευρώπη είναι σχεδόν αρνητική, είναι λοιπόν σαφές ότι χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους για να καλύψουμε το κενό. Και νομίζω ότι η ινδική υποήπειρος, με την τρέχουσα πληθυσμιακή δομή, θα ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση», ανέφερε.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό φαινόμενο διακίνησης ανθρώπων, το οποίο είναι τεράστιο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αποτελεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και των παράτυπων μεταναστών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους διακινητές. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε και διαδρόμους, μέσω των οποίων νέοι και φιλόδοξοι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν στην Ευρώπη να μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και να επωφεληθούν από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον τον οικονομικό δυναμισμό που χρειάζεται η ευρωπαϊκή ήπειρος για να επιβιώσει».

«Η Ινδία δεν αποτελεί απειλή για την ΕΕ, κάτι που δεν ισχύει για άλλες χώρες»

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το πιθανό άνοιγμα των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ σε χώρες μη μέλη της, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «πρέπει να λειτουργεί με δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς, να επιτρέπει σε τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά με μια πολύ αυστηρή προϋπόθεση: αυτές οι τρίτες χώρες να μην δημιουργούν οποιαδήποτε απειλή για την ΕΕ ή οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ. Γιατί θα ήταν ατυχές για την ΕΕ. αν από τον προϋπολογισμό της, από τον προϋπολογισμό που προκύπτει από τους Ευρωπαίους πολίτες, δημιουργηθούν απειλές για τους Ευρωπαίους πολίτες», υπογράμμισε.

Και τόνισε με νόημα: Η Ινδία δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο απειλή για την ΕΕ ή οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις χώρες που φιλοδοξούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό SAFE».

«Δίαυλος συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού και του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος»

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ελλάδα επενδύει σε νεοφυείς εταιρείες στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας και αν μια πιθανή συνεργασία μεταξύ εταιρειών μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες, ο Νίκος Δένδιας απάντησε ότι το πιστεύει.

«Για αυτό είμαι εδώ. Ένας από τους κυριότερους λόγους που βρίσκομαι στο Νέο Δελχί και θα μεταβώ αύριο στο Μπαγκαλόρ είναι για να δημιουργήσω ένα δίαυλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο το ελληνικό, όσο και το ινδικό οικοσύστημα προκειμένου να συνεργαστούν», όπως είπε.

Για να καταλήξει πως «στον τομέα της άμυνας, το βασικό θέμα είναι οι ιδέες, οι νέες ιδέες. Και οι νέες ιδέες εκφράζονται κυρίως από νέους, φιλόδοξους ανθρώπους που δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργούν νέα προϊόντα και μας βοηθούν να κινηθούμε προς ένα νέο περιβάλλον. Έχει να κάνει με την κουλτούρα της πληροφορίας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα».

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

