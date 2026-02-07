Συνταγή: Σφουγγάτο
Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.
Σε περίπτωση που δεν έχεις όρεξη να περάσεις χρόνο στην κουζίνα σήμερα, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας έδειξε μια συνταγή που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά. Και είναι πεντανόστιμη.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σφουγγάτο.
Για όσους δεν γνωρίζουν: το σφουγγάτο είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο, παρόμοιο με ομελέτα, αλλά με σπογγώδη υφή και έντονες γεύσεις. Η ονομασία προέρχεται από τη σπογγώδη υφή των χτυπημένων και τηγανισμένων αβγών, που θυμίζει σφουγγάρι.
Τα υλικά
10 αυγά
3 κολοκύθια
6 φρέσκα κρεμμύδια
2 λευκά κρεμμύδια
15 φύλλα δυόσμου
1/2 ματσάκι μάραθο
200 γρ. φέτα
150 γρ. γραβιέρα
50 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
10 ντακάκια τριμμένα
100 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Το μυστικό
Το σφουγγάτο γίνεται με δύο λαχανικά: ή πατάτα ή κολοκύθι. Για τη συγκεκριμένη συνταγή επιλέξαμε το δεύτερο.
Η διαδικασία
Ξεκινάμε με τα κολοκύθια, τα οποία και τρίβουμε – αλλά μόνο το πράσινο μέρος τους, όχι το λευκό καθώς θα βγάλει πολύ υγρασία.
Σε ένα μπολ βάζουμε το κολοκύθι και ρίχνουμε τον δυόσμο, τον άνηθο, το αλάτι, λίγο αλεύρι, λίγη φρυγανιά, το πράσινο και το λευκό κρεμμύδι, τη γραβιέρα, λίγη φέτα και τα αυγά.
Με το χέρι ανακατεύουμε όλα τα υλικά.
Σε ένα ταψί, βάζουμε λίγο λάδι και ρίχνουμε το μείγμα μας.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά.
Σημείωση: Το σφουγγάτο μπορούμε να το κάνουμε και στο τηγάνι.
