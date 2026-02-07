Η γυναικομανία του JFK – Ερωμένες, έμπιστες φίλες και «θύματα» της ιδιωτικής του ζωής

Ο Laurence Leamer, συγγραφέας των βιβλίων «Warhol’s Muses», «Hitchcock’s Blondes» και «Capote’s Women», χαρακτηρίζει το νέο του έργο ως «την πιο προσωπική και άβολη εκδοχή της ζωής του Τζον Φ. Κένεντι μέχρι σήμερα» και προσθέτει: «δεν έχετε ξαναδεί τον JFK υπό αυτό το πρίσμα».

Το Ladies’ Man: The Careless Heart of John F. Kennedy βασίζεται σε δεκαετίες πρωτότυπης δημοσιογραφικής έρευνας και συνεντεύξεων με περισσότερους από 300 ανθρώπους που είχαν σχέση με τους Κένεντι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών που δεν είχαν ποτέ πριν διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία τους.

Το αποτέλεσμα είναι «το πορτρέτο ενός χαρισματικού, απερίσκεπτου και βαθιά διχασμένου άνδρα, του οποίου η ιδιωτική συμπεριφορά αντανακλούσε τους κινδύνους που αναλάμβανε με την εξουσία» όπως προαναγγέλλει ο εκδότης, G.P. Putnam’s Sons.

Η ανάγκη για αλήθεια

Ωστόσο, ο Leamer αρχικά αρνήθηκε να γράψει το βιβλίο. «Αυτό που τελικά τον έπεισε δεν ήταν τα κουτσομπολιά, αλλά ο χρόνος: η επανεξέταση συνεντεύξεων, μεταγραφών και ιδιωτικών μαρτυριών, και η συνειδητοποίηση του πόσο η αλήθεια είχε μετριαστεί ή παραλειφθεί σε πιο ευλαβείς βιογραφίες» προσθέτει ο εκδότης.

Το βιβλίο θα αποκαλύψει «την οδυνηρή, προσωπική ζωή του JFK», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

«Από τις νεανικές αταξίες του στο οικοτροφείο, τις πρώτες του σχέσεις με όμορφες αριστοκρατικές Ευρωπαίες γυναίκες όπως η Ίνγκα Άρβατ και η Γκουνίλα Φον Ποστ, τον γάμο του με την μεγαλοπρεπή Ζακλίν Μπουβιέ, τις σχέσεις του με την Πάμελα Τέρνυρ και την Ντιάνα ντε Βεγκ, τις σχέσεις του με τη μαφιόζα Τζούντιθ Έξνερ και την ανατολικογερμανίδα κατάσκοπο Έλεν Ρόμετς, μέχρι τη σχέση του με τη Μέριλιν Μονρόε πριν από το θάνατό της, οι σχέσεις του JFK ήταν πολύπλευρες και συχνά τραγικές».

H απερισκεψία του

«Η προσεκτική δημόσια εικόνα του έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την απερίσκεπτη προσωπική του ζωή, όπου έπαιρνε απίστευτα ρίσκα που θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν. Και καθώς η φήμη του JFK αυξανόταν, το ίδιο συνέβαινε και με την απερισκεψία του», συνεχίζει η σύνοψη του νέου βιβλίου

«Οι πρώτοι αναγνώστες του Ladies Man λένε ότι δεν θα ξαναδούν τον Πρόεδρο Κένεντι με τον ίδιο τρόπο» δηλώνει ο Leamer σε αποκλειστική συνέντευξη στο People.

«Έχοντας γράψει στο παρελθόν τρία μπεστ σέλερ για τους Κένεντι, γνώριζα και είχα πάρει συνέντευξη από τρεις ερωμένες του JFK, καθώς και από τους αδελφούς, τις αδελφές και τους στενότερους φίλους και συνεργάτες του. Αλλά ακόμα και εγώ σοκαρίστηκα από κάποια πράγματα που έμαθα».

Όλες οι γυναίκες με τις οποίες ο Τζον Φ. Κένεντι είχε σχέση

«Εκτός ελέγχου»

«Στα 46α γενέθλιά του, τον Μάιο του 1963, βρισκόταν στο προεδρικό γιοτ USS Sequoia, μαζί με την Τζάκι Κένεντι, και ο πρόεδρος κυριολεκτικά κυνήγησε την Τόνι Μπράντλι, τη σύζυγο του στενού του φίλου Μπεν Μπράντλι, σε όλο το σκάφος κάνοντάς της στενό μαρκάρισμα» προσθέτει ο Leamer. «Ήταν εντελώς εκτός ελέγχου».

Η σύνοψη υπόσχεται ότι «το Ladies’ Man αναδιαμορφώνει τη ρομαντική γοητεία του Κάμελοτ μέσα από τις γυναίκες που γνώριζαν καλύτερα τον JFK — ερωμένες, έμπιστες φίλες και “θύματα” της ιδιωτικής του ζωής. Οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν πώς λειτουργούσε η εξουσία στα παρασκήνια και ποιος πλήρωσε το τίμημα για τη διατήρηση της ψευδαίσθησης».

Στερεοτυπική αρρενωπότητα

Προσφέρει επίσης «μια εντυπωσιακή ψυχολογική αναδιαμόρφωση της ψυχαναγκαστικής γυναικομανίας του JFK, συνδέοντάς την με τις δια βίου ασθένειες και τον φόβο του θανάτου — το σεξ ως απόδειξη ζωτικότητας και ως τρόπος να ξεπεράσει τον πόνο» προσθέτει η σύνοψη.

«Είναι ένα πορτρέτο της στερεοτυπικής αρρενωπότητας που βασίζεται στην άρνηση, τον κίνδυνο και τον καταναγκασμό — ένα πορτρέτο που φαίνεται καινούργια σχετικό τώρα».

*Το Ladies’ Man θα κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου και είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία τώρα, όπου πωλούνται βιβλία.

*Με στοιχεία από people.com