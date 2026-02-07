newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Τα τρία μαθήματα που έδωσε ο Ιανουάριος στους επενδυτές κατά την UBS
Διεθνής Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές, σύμφωνα με τη UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ένας μήνας που οι επενδυτές στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), θα θυμούνται για πολύ ακόμη, σύμφωνα με την UBS.

Αυτό παρατηρεί η UBS παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα για τους επενδυτές στην περιοχή, μετά από έναν Ιανουάριο με εξαιρετικές κινήσεις στις αγορές και αλλαγές στις επενδυτικές αφηγήσεις, όπου πολλές από τις προβλέψεις του Chief Investment Office (CIO) της για το 2026 να πραγματοποιούνται ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Oι αγορές μετοχών ενισχύθηκαν, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και όλες οι κύριες αγορές εκτός ΗΠΑ να υπερέχουν της αμερικανικής, εκτός από την Ελβετία

Όπως θυμίζει, τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν σημαντική άνοδο, με τον χρυσό να σημειώνει αύξηση σχεδόν 9% από την αρχή του έτους, παρά την πτώση 9% και τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από το 2013 την τελευταία ημέρα του μήνα. Το δολάριο υποχώρησε έντονα, με τον δείκτη δολαρίου να μειώνεται κατά 1,4% και να αδυνατίζει έναντι όλων των νομισμάτων του G10. Το ευρώ έφτασε σε υψηλό τεσσάρων και μισού ετών έναντι του δολαρίου, στο 1,20.

Παράλληλα, οι αγορές μετοχών ενισχύθηκαν, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και όλες οι κύριες αγορές εκτός ΗΠΑ να υπερέχουν της αμερικανικής, εκτός από την Ελβετία. Τα κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας και τα επενδυτικά ομόλογα (εκτός των αμερικανικών) κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, αν και οι ιαπωνικοί τίτλοι παρουσίασαν διακυμάνσεις.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η UBS αναδεικνύει τρεις βασικές παρατηρήσεις για τους επενδυτές στην EMEA:

1. Ανασκόπηση χαρτοφυλακίων, εξισορρόπηση και διαφοροποίηση

Οι μεγάλες κινήσεις των αγορών τον Ιανουάριο μπορεί να έχουν οδηγήσει τα χαρτοφυλάκια μακριά από τις στοχευμένες κατανομές. Η UBS συνιστά εξισορρόπηση, μειώνοντας την έκθεση στους κερδισμένους και αυξάνοντας την έκθεση στους χαμένους, ώστε να επανέλθουν οι μακροπρόθεσμες κατανομές.

Η τακτική εξισορρόπηση είναι θεμελιώδης για τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων ιδρυμάτων και μπορεί να εφαρμοστεί και από ιδιώτες επενδυτές σε περιβάλλοντα υψηλής μεταβλητότητας για την αποφυγή συναισθηματικών αποφάσεων.

Η UBS τονίζει ότι ένα διαφοροποιημένο, ανθεκτικό βασικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί τη βάση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η CIO προτιμά την κατανομή 30-70% των κεφαλαίων σε μετοχές, με τουλάχιστον το μισό σε αμερικανικές μετοχές και τουλάχιστον 20% σε διεθνείς μετοχές, περιλαμβανομένων Ευρώπης και αναδυόμενων αγορών. Έως 30% μπορεί να αφιερωθεί σε θεμελιώδη θέματα ανάπτυξης, όπως AI, ενέργεια και πόροι, καθώς και longevity.

Οι επενδύσεις στα ομόλογα πρέπει να κυμαίνονται από 15-50% των κεφαλαίων, ισορροπημένα μεταξύ κυβερνητικών, credit και private credit, με διάρκεια 5-7 ετών και ευθυγράμμιση με τις νομισματικές ανάγκες. Εναλλακτικές επενδύσεις – hedge funds, private markets και υποδομές – μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση και τις αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

2. Προετοιμαστείτε για ευρύτερη άνοδο στις μετοχές

Οι αποδόσεις της αγοράς μετοχών έχουν ήδη επεκταθεί πέρα από τον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα, με ανοδικές κινήσεις σε διάφορες περιοχές και κλάδους. Η UBS υπενθυμίζει στους επενδυτές στην EMEA τη σημασία της διαφοροποίησης των μετοχών, ειδικά σε περιόδους κυβερνητικών παρεμβάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η CIO προτιμά να εστιάζει πέρα από το «enabling layer» (π.χ. ημιαγωγούς) στο «application layer», όπου μπορεί να εμφανιστούν νέοι πρωταγωνιστές. Η αξία εντοπίζεται σε κλάδους όπως χρηματοοικονομικά, υγεία, κατανάλωση και utilities στις ΗΠΑ, που αναμένεται να επωφεληθούν από υποστηρικτικές μακροοικονομικές τάσεις και πολιτικές.

Ευρωπαϊκές, κινεζικές και ιαπωνικές μετοχές προσφέρουν επίσης ευκαιρίες, ενώ η παγκόσμια προοπτική βοηθά στη διαχείριση κινδύνων ανά περιοχή. Στην Ευρώπη, η UBS συνεχίζει να προτιμά εταιρείες που ονομάζει «European Leaders», έτοιμες να επωφεληθούν από παγκόσμιες τάσεις – AI, ενέργεια, πόροι και longevity – και από τις φιλόδοξες δομικές μεταρρυθμίσεις της περιοχής.

3. Ανασκόπηση και επαναζυγοστάθμιση νομισματικών κατανομών

Οι νομισματικές αγορές παρουσίασαν υψηλή μεταβλητότητα, με το δολάριο υπό πίεση λόγω πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Η ισχύς του ευρώ και η διάχυση της αδυναμίας του δολαρίου σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών υπογραμμίζουν τη σημασία της στρατηγικής κατανομής νομισμάτων.

Οι επενδυτές στην EMEA μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα νομίσματά τους με τις μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο ότι οι διακυμάνσεις θα υπονομεύσουν τους επενδυτικούς στόχους.

Η διαφοροποίηση μεταξύ βασικών νομισμάτων με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τάσεις αποτίμησης, safe-haven ρόλο, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ρόλο αποθεματικού νομίσματος, μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια αγοραστική δύναμη.

Με το ευρω-δολάριο στο 1,20, η CIO βλέπει τους κινδύνους ισορροπημένους και αναμένει συγκράτηση γύρω από αυτό το επίπεδο, προειδοποιώντας να μην εκτιμάται περαιτέρω αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ. Οι τακτικές ευκαιρίες σε επιλεγμένα pro-growth νομίσματα υπάρχουν, αλλά η στρατηγική διαφοροποίηση και η μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση παραμένουν βασική προτεραιότητα.

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
