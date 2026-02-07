Ήταν Νοέμβριος του 2017 όταν η φορολοταρία μπήκε και επίσημα στη ζωή μας και μοίραζε 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς κάθε μήνα. Όμως, τον Φεβρουάριο του 2022 τα ποσά αυξήθηκαν έως και 50.0000 ευρώ αλλά μειώνοντας τον αριθμό των νικητών.

Η φορολοταρία αποτελεί ένα κίνητρο χρήσης του πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές των πολιτών και άρα ένα εργαλείο περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Κάθε μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποιεί ηλεκτρονική φορολοταρία και «μοιράζει» 1.000 ευρώ, 20.000 ευρώ και 50.000 ευρώ. Η κλήρωση αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πολίτες με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Η φορολοταρία

Στις κληρώσεις συμμετέχουν ενήλικοι άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

Η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Πώς κερδίζουν

Τα κέρδη από τη φορολοταρία πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο myAADE της ΑΑΔΕ.

Οι πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.

