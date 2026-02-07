newspaper
Η αγορά του αλκοόλ υπέστη… «hangover» – Τι έφερε τη βουτιά [γράφημα]
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Φεβρουαρίου 2026, 11:58

Η αγορά του αλκοόλ υπέστη… «hangover» – Τι έφερε τη βουτιά [γράφημα]

Αν και προσώρας δεν έχει αποτυπωθεί με ακρίβεια σε τι ποσοστό συνέβαλαν τα αυστηρότερα μέτρα στη μείωση, ο κλάδος της εστίασης έχει «εισπράξει» την αλλαγή ταχύτητας των καταναλωτών

Μαρία Σιδέρη
Πτώση της κατανάλωσης σε αλκοολούχα ποτά παρατηρείται το τελευταίο διάστημα ως απόρροια του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τα «τσουχτερά» πρόστιμα, αλλά και των εκτεταμένων ελέγχων αλκοτέστ.

Αν και προσώρας δεν έχει αποτυπωθεί με ακρίβεια σε τι ποσοστό συνέβαλαν τα αυστηρότερα μέτρα στη μείωση, ο κλάδος της εστίασης έχει «εισπράξει» την αλλαγή ταχύτητας των καταναλωτών.

Η «πίεση» στα αλκοολούχα ποτά και στην εστίαση

Αυτό που συζητείται στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης είναι ότι όντως η αυστηροποίηση των μέτρων έχει φέρει μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, θα πει μιλώντας στον ΟΤ ο κ. Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (αλλά και της ΓΣΕΒΕΕ).

Ωστόσο εκτιμά ότι «θα πάμε σε έναν εξορθολογισμό ως προς την κατανάλωση το επόμενο διάστημα, διότι το ζητούμενο είναι να αλλάξει η κουλτούρα γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση». «Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι στην παρέα ο ένας δεν θα πιει», θα συμπληρώσει.

Τα μη αλκοολούχα ποτά

Ο κ. Καββαθάς όμως την πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, τη συνδέει και με δύο άλλες παραμέτρους. Την περιορισμένη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή που έχει επηρεάσει το σύνολο της εστίασης αλλά και τις νέες τάσεις που κερδίζουν έδαφος για χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας αλκοόλ.

Όπως θα πει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου η εστίαση έχει εισπράξει την οικονομική στενότητα των καταναλωτών, «με τις παραγγελίες να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα», ενώ «η τάση alcohol free κερδίζει συνεχώς έδαφος και σε λίγο δεν θα υπάρχει κατάστημα που να μην προσφέρει π.χ. μπίρα χωρίς αλκοόλ».

Πτώση τζίρου στην εστίαση

Για την εστίαση ο κ. Γιώργος Καββαθάς θα επισημάνει ότι το κόστος στην εστίαση έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά 40%, οι αυξήσεις που έχουν προχωρήσει οι επαγγελματίες του κλάδου ανέρχονται σε 15% και την ίδια στιγμή η μείωση του τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

«Έτσι θα πάμε και φέτος», εκτιμά, σημειώνοντας τις διαφορετικές ταχύτητες που κινούνται τα καταστήματα εστίασης ανάλογα την περιοχή που δραστηριοποιούνται και την κίνηση που έχει αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία ερευνών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα τα υπό στενό οικονομικό κλοιό νοικοκυριά, σε ποσοστό σχεδόν 70% χρειάστηκε να μειώσει ή να κόψει τις δαπάνες για ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Υπεύθυνη κατανάλωση στα αλκοολούχα ποτά

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Τσιλιλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οινοποιίας – αποσταγματοποιίας «Τσιλιλής» και μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), μιλώντας στον ΟΤ θα αναφέρει ότι η αυστηροποίηση των μέτρων είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των «πιέσεων» που ασκούνται στα αλκοολούχα ποτά και οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης.

Υπάρχει μία παγκόσμια εκστρατεία, θα πει, για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία με τους νεότερους ηλικιακά καταναλωτές να ανταποκρίνονται και την τελευταία δεκαετία η κατα κεφαλήν κατανάλωση στην ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα, έχει μειωθεί. Είναι, δε, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη με περίπου 6,3 λίτρα ανά άτομο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία, που έβαλε στο «τραπέζι» ο κ. Τσιλιλής, την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο στη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον οργανισμο SpiritsEurope δείχνουν ότι στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε κατά 36,2%, η μείωση στην επιβλαβή κατανάλωση ήταν 17,65%, στα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ κατά 34,1%, κατά 13% στην κατανάλωση από ανηλίκους και 20,1% μείωση του ποσοστού θνησιμότητας που αποδίδεται στο αλκοόλ.

Οι διαφορετικοί ρυθμοί πωλήσεων στα αλκοολούχα ποτά

Όπως θα σημειώσει η πρόοδος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας τόσο της πολιτείας όσο και των ίδιων των εταιρειών του κλάδου που εστιάζουν στην υπεύθυνη κατανάλωση και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών.

Ο κ. Τσιλιλής, θα αναφέρει ότι κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς: «Τα λεγόμενα “σκληρά” ποτά όπως το ουίσκι έχουν μεγαλύτερη πτώση κατανάλωσης ή το εμφιαλωμένο κρασί πλήττεται λόγω των υψηλών τιμών που διατίθεται στην εστίαση».

Αντίθετα, «εμείς στον ΣΕΑΟΠ βλέπουμε ότι υπάρχει μικρή αύξηση των ελληνικών αποσταγμάτων», θα πει και ειδικά για το τσίπουρο θα συμπληρώσει ότι η τυποποίηση, η απόκτηση ταυτότητας και η προσιτή τιμή διάθεσης έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, ο κ. Τσιλιλής θα επισημάνει κι αυτός από την πλευρά του τη συνεχώς αυξανόμενη τάση προς τα μη αλκοολούχα ποτά που οδηγείται κατά κανόνα από τις νεότερες γενιές, ενώ ερωτηθείς για το πώς εκτιμά ότι θα κινηθεί ο κλάδος φέτος θα χαρακτηρίσει «ρευστή την κατάσταση».

Τα «χαρτοφυλάκια» που ενισχύονται

Οι αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις, η επίδραση της γενιάς Ζ και η ισχυρή της θέση απέναντι στα αλκοολούχα ποτά, έχουν μπει για τα καλά στις στρατηγικές των εταιρειών αλκοολούχων ποτών, σε συνδυασμό με τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η Diageo για παράδειγμα έχει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο μη αλκοολούχων ποτών και έχει λανσάρει, μεταξύ άλλων, και τζιν με 0% αλκοόλ, ενώ αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Pernod Ricard.

Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι ότι η Β. Σ. Καρούλιας με σημαντικό αποτύπωμα στον τομέα της διανομής στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025 «είδε» τη συμμετοχή των μη αλκοολούχων ποτών στο σύνολο του τζίρου να ανεβαίνει από το 23% στο 27%, διατηρώντας τους τζίρους στην κατηγορία των αλκοολούχων. Και παραμένει σε ενεργή αναζήτηση νέων κερδοφόρων συνεργασιών.

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
