Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Μάρτιν Χόνγκλα δήλωσε «παρών» για το κυριακάτικο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκγύμνασης χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις και τέθηκε στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο Κώστας Γαλανόπουλος, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Π.Α.Ο.Κ. (08/02, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Σήμερα, Παρασκευή, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» (ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτική).

Ο Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχε στο πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές (Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Πέδρο Άλβαρο και Γκαμπριέλ Μισεουί) που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού συνέχισαν τα προγράμματά τους».

Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Κουαμέ

Τα τυπικά απομένουν μόνο, προκειμένου ο Κριστιάν Κουαμέ να γίνει και επίσημα παίκτης του Άρη, καθώς ταξίδεψε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του 28χρονου Ιβοριανού επιθετικού, τον οποίο υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι άνθρωποι του Άρη.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ του Άρη. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα πάει στη συνέχεια στα γραφεία της ΠΑΕ, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο Κουαμέ θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ενώ αναμένεται να έχει και τετ α τετ με τον Μανόλο Χιμένεθ, που, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης, θα αποφασίσει για το πότε θα αγωνιστεί. Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι του Άρη κινούνται και για την απόκτηση ενός χαφ.