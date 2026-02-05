Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Μεταγραφές και ευρωπαϊκές λίστες στην ατζέντα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες, αφού απομένουν κάτι παραπάνω από 24 ώρες για να ολοκληρώσουν ενδεχόμενα deal και να αποκτήσουν κάποιο παίκτη.

Οι μεταγραφές στη χώρα μας ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ για τους ελεύθερους παίκτες, η αγορά θα παραμείνει ανοικτή, από τις 7 μέχρι και τις 16 του ίδιου μήνα (για ποδοσφαιριστές που έχουν λύσει το συμβόλαιο τους πριν τις 6 του μήνα).

Τα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές λίστες των ελληνικών ομάδων

Ωστόσο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα πρέπει απόψε να δηλώσουν τυχόν αλλαγές στις ευρωπαϊκές τους λίστες, ενόψει των νοκ-άουτ σε Champions, Europa και Conference League.

Όπως είναι φυσικό, οι τέσσερις ελληνικές ομάδες αναμένεται να κάνουν αλλαγές στις ευρωπαϊκες λίστες τους, με τους παίκτες που θα έχουν στη διάθεσή τους. Μέχρι πότε μπορούν όμως να γίνουν αυτές;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, οι ομάδες, ανάμεσά τους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, δικαιούνται να κάνουν το πολύ τρεις αλλαγές ενόψει των νοκ-άουτ ματς, με προθεσμία υποβολής να είναι τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6ης Φεβρουαρίου.

Κάτι που σημαίνει πως, πλέον οι ελληνικές ομάδες είναι στην τελική ευθεία και θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τυχόν deal που έχουν στα… σκαριά, αν θέλουν να προσθέσουν τους εν λόγω παίκτες στις ευρωπαϊκές του λίστες.