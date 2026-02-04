Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
Υγεία 04 Φεβρουαρίου 2026, 15:05

Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος

Μετά τη μείωση του επιτρεπτού επιπέδου τοξινών στη Γαλλία, η Nestle ανακάλεσε και άλλες παρτίδες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Spotlight

Μετά την απόφαση της Γαλλίας να μειώσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την τοξίνη σερεουλίδη, η Nestle διεύρυνε την ανάκληση βρεφικού γάλακτος για να συμπεριλάβει μια παρτίδα Guigoz, αντικρούοντας τις προσδοκίες των αναλυτών ότι δεν θα χρειάζονταν περαιτέρω αποσύρσεις από τον ελβετικό όμιλο.

Η σερεουλίδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο, ανιχνεύθηκε σε συστατικά από ένα εργοστάσιο στην Κίνα που προμηθεύει πολλούς κατασκευαστές βρεφικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των Nestle, Danone και Lactalis. Τα ευρήματα έχουν προκαλέσει ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των γονέων, αναφέρει το Reuters.

«Καθώς οι μέθοδοι ανάλυσης της σερεουλίδης έχουν εξελιχθεί, ανακαλούμε οικειοθελώς μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος Guigoz, εκτός από τις παρτίδες που έχουν ήδη ανακληθεί», δήλωσε η Nestle στην ειδοποίηση ανάκλησης.

Nestle

Οι αναλυτές θαωρούσαν απίθανες περαιτέρω ανακλήσεις από την Nestle

Η Γαλλία μείωσε το όριο ασφαλείας της για την σερεουλίδη το Σάββατο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας μετά την επέκταση των ανακλήσεων ώστε να συμπεριλάβουν και άλλες εταιρείες όπως η Vitagermine. Το νέο όριο ακολούθησε μια συνάντηση με την αρχή ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ, την EFSA, η οποία εξέδωσε παρόμοια σύσταση την Δευτέρα.

Οι αναλυτές της Barclays και της Jefferies δήλωσαν την Δευτέρα ότι δεν αναμένουν ότι η Nestle και η Danone θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω ανακλήσεις ως αποτέλεσμα του ενημερωμένου ορίου.

Η Nestle είχε ήδη ανακαλέσει ορισμένες παρτίδες Guigoz, μεταξύ άλλων εμπορικών σημάτων, στη Γαλλία τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο.

Γάλλοι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του θανάτου δύο βρεφών και των ανακληθέντων προϊόντων βρεφικού γάλακτος Guigoz, δήλωσαν οι τοπικοί εισαγγελείς.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας και η εταιρεία δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τέτοια σύνδεση σε αυτό το στάδιο. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Μετά τις ανακλήσεις τον Ιανουάριο, σε μια δημόσια παρέμβαση, ο CEO Φιλίπ Ναβρατίλ ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας.

Ο Philipp Navratil, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της Nestlé, δημοσίευσε βίντεο όπου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την αναστάτωση που προκάλεσε η ανάκληση των προϊόντων. «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για την ανησυχία που μπορεί να προκάλεσε στους γονείς, τους φροντιστές και τους πελάτες μας», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Navratil, δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα περιστατικό ασθένειας που να σχετίζεται με τα προϊόντα.

Πηγή: OT.gr

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
