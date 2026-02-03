sports betsson
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βάργκα: «Ρεαλιστικός στόχος της ΑΕΚ η κατάκτηση του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 03 Φεβρουαρίου 2026, 08:30

Βάργκα: «Ρεαλιστικός στόχος της ΑΕΚ η κατάκτηση του πρωταθλήματος»

Ο Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, για το πώς βίωσε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και για τον στόχο της κατάκτησης του τίτλου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Spotlight

Απέναντι στον Ολυμπιακό ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά δεν κατάφερε να το συνδυάσει με νίκη.

Ο Ούγγρος φορ μίλησε στο «Nemzeti Sport» της πατρίδας του για τα συναισθήματά του από τη χθεσινή βραδιά, για τις πρώτες του μέρες στην Αθήνα αλλά και για τη μάχη του τίτλου.

Όσα είπε ο Βάργκα:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Αθήνα: «Ένας υπάλληλος του συλλόγου προσφέρθηκε να με βοηθήσει να επιλέξω διαμέρισμα την ημέρα που έφτασα και μου πρότεινε αμέσως τη Βούλα. Όπως έμαθα, εδώ μένουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, είναι κοντά στη θάλασσα, περίπου είκοσι πέντε με τριάντα λεπτά από το προπονητικό κέντρο, μια ωραία, ήσυχη γειτονιά. Μου άρεσε αμέσως, οπότε νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Η Αθήνα είναι ακόμη σχετικά άγνωστη για μένα, γιατί τις πρώτες μέρες τις πέρασα στην προπόνηση, μετά ήρθαν τα παιχνίδια, κινούμουν μεταξύ προπονητικού κέντρου και σπιτιού, και φυσικά γνώρισα το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά δεν έχω βγει ακόμη πολύ στην πόλη. Θα έρθει κι αυτός ο καιρός, είμαι περίεργος. Φυσικά όλοι ξέρουν πόσο όμορφη είναι, αλλά εγώ ακόμη δεν την έχω γνωρίσει πραγματικά. Η αρραβωνιαστικιά μου γύρισε σπίτι μετά τις πρώτες μέρες για να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές, θα επιστρέψει σύντομα και τότε θα εξερευνήσουμε την πόλη μαζί».

Για το πρώτο του διάστημα στην ΑΕΚ: «Είναι εξαιρετικά. Όλοι με υποδέχτηκαν θερμά, μπορείς να ρωτήσεις ελεύθερα, βοηθούν σε όλα. Η επικοινωνία γίνεται στα αγγλικά, αν και υπάρχουν κάποιοι που μιλούν γερμανικά, αλλά και μαζί τους μιλάμε αγγλικά. Αυτό δεν μου είναι κάτι καινούργιο, έτσι ήταν η καθημερινότητα και στη Φερεντσβάρος, σιγά σιγά γνωριζόμαστε. Νιώθεις ότι με περίμεναν, ότι είχαν μεγάλες προσδοκίες από μένα, και φυσικά προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους με καλά παιχνίδια και γκολ. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι η ενσωμάτωση – παρότι με υποδέχτηκαν με μεγάλη αγάπη – δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δεν είμαι ακόμη εκεί που θέλω να είμαι, αλλά είναι θέμα χρόνου, λίγων αγώνων, και θα νιώσω απόλυτα σαν στο σπίτι μου ανάμεσα στους νέους μου συμπαίκτες».

Για το πώς βλέπει την ΑΕΚ και τις εντυπώσεις του σε αγωνιστικό επίπεδο μετά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ρεαλιστικός στόχος. Μπορώ να μιλήσω για τις εντυπώσεις μου μετά από τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και ένα κυπέλλου. Η πρώτη εντύπωση ίσως είναι ότι το ποδόσφαιρο εδώ δεν είναι τόσο σκληρό όσο νόμιζα, το παιχνίδι είναι πιο τεχνικό, ίσως λίγο πιο γρήγορο από ό,τι στο ουγγρικό πρωτάθλημα. Ο ρυθμός του Παναθηναϊκού και ειδικά το ντέρμπι πόλης με τον Ολυμπιακό την Κυριακή ήταν πιο κοντά σε αυτόν που συναντάς σε διεθνείς διοργανώσεις ή σε αγώνες εθνικών ομάδων. Κερδίσαμε το πρώτο, και την Κυριακή ήμασταν πολύ κοντά στη νίκη επίσης. Δεν ένιωσα ότι η ομάδα του Πειραιά ήταν τόσο ανώτερη ώστε να μην μπορούμε να την προσπεράσουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Το σύστημα είναι διαφορετικό, τα πλέι οφ σίγουρα θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ στο Champions League την Τετάρτη, άρα δεν ήταν και στην πιο φρέσκια κατάστασή του, αλλά από την άλλη αυτό δείχνει ότι πρόκειται για δυνατό αντίπαλο. Στο γήπεδο πάντως ένιωσα ότι δεν ήμασταν κατώτεροι. Το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου ήταν δικό τους, το παραδέχομαι, αλλά προηγηθήκαμε, και το πέναλτι που δόθηκε στο τελευταίο λεπτό έφερε την ισοπαλία – και αυτό φυσικά ήταν δύσκολο για όλους, ήμασταν δευτερόλεπτα μακριά από μια σημαντική επιτυχία, θα ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ: «Δουλεύουμε τέτοιες φάσεις στην προπόνηση, τις συζητήσαμε και πριν από τον αγώνα, ποιος πηγαίνει πού στα κόρνερ και στα στημένα. Ο Ρουμάνος Ραζβάν Μαρίν έβγαλε τη σέντρα με φάλτσο από τα δεξιά, ένιωσα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι καλό για μένα, προσπάθησα να πηδήξω ψηλά και να στείλω δυνατά την μπάλα με το κεφάλι προς την αριστερή πλευρά της εστίας. Όταν σήκωσα το βλέμμα μου, είδα ότι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν κοντά στην μπάλα, για μια στιγμή ένιωσα ότι θα την έπιανε, ότι θα την απέκρουε, αλλά απλώς την ακούμπησε, και μπήκε – ήταν πραγματικά υπέροχο συναίσθημα! Περίμενα ήδη αυτό το πρώτο γκολ και, επιπλέον, στο προηγούμενο ματς είχα μια μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα ήρθε στο κεφάλι μου, ήθελα να τη στείλω στο δοκάρι, αλλά πέρασε άουτ. Ένιωσα ότι ήταν μεγάλη φάση, με ενόχλησε που χάθηκε. Ήμουν κοντά στο τέρμα, σε τέτοια φάση τις εννέα στις δέκα – ή και περισσότερες – τη βάζω γκολ.

Ήταν εκνευριστικό που δεν μπήκε, αλλά την Κυριακή η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι επιτέλους μπήκε, προηγούμαστε! Δεν κράτησε πολύ μέχρι να έρθει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε γι’ αυτό, συνεχίζουμε, και απ’ όσα έχω ζήσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Υπήρχε πολύς επιπλέον χρόνος, αλλά ούτε γι’ αυτό μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε. Οι οπαδοί εδώ είναι πραγματικά τρελοί, ζουν για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο έβραζε, ο αγώνας διακόπηκε αρκετές φορές λόγω καπνού, οπότε δεν μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τον διαιτητή, οι πολλές καθυστερήσεις ήταν δικαιολογημένες. Εδώ μπορώ να γκρινιάζω στα ουγγρικά, γι’ αυτό είχα τιμωρίες μόνο στην πατρίδα μου… Σφυρίζουν πολλές μικρές επαφές, αυτό μου φαίνεται περίεργο, πρέπει να το συνηθίσω κι αυτό».

Για το τι έπαιξε ρόλο για να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ: «Πολλοί παράγοντες. Ήθελα κι εγώ ένα νέο ερέθισμα, ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα άλλο πρωτάθλημα, ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League, και με τη βοήθεια του μάνατζέρ μου, Πέτερ Πάουνοχ, κατάφερα να υπογράψω με οικονομικούς όρους που ήταν ελκυστικοί. Θα ήταν κρίμα να το αρνηθώ, αυτό είναι σημαντικό για όλους. Έγινα 31 χρονών τον Οκτώβριο, και ήθελα να αρπάξω μια τέτοια ευκαιρία».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Business
ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

inWellness
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω στον Παναθηναϊκό η συνομιλία μου με τον Μπενίτεθ» (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω στον Παναθηναϊκό η συνομιλία μου με τον Μπενίτεθ» (vid)

Τον ρόλο που έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ και η σχέση που έχει μαζί του αλλά και ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέδειξε ο Μούσα Σισοκό στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας
Ελλάδα 03.02.26

Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας

Το νησί βρίσκεται πάνω από ενάμιση μήνα χωρίς καθαρό νερό, εξαιτίας νέας σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος μοιάζει με... Γεφύρι της Αρτας – χωρίς, μάλιστα σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην «κανονικότητα»

Γεωργία Κακή
Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03.02.26

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο