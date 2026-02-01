sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Γκέλα για τους Πολίτες, έχασαν έδαφος στη μάχη του τίτλου
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:52

Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Γκέλα για τους Πολίτες, έχασαν έδαφος στη μάχη του τίτλου

Η Μάντεστερ Σίτι προηγήθηκε 2-0 στην έδρα της Τότεναμ όμως χαλάρωσε και το πλήρωσε, με το τελικό 2-2 να την αφήνει ξανά πίσω στη μάχη του τίτλου με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σε ένα χορταστικό παιχνίδι στο Λονδίνο, Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι έμειναν ισόπαλες 2-2, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι οι «πολίτες» έμειναν στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, βλέποντας την Άστον Βίλα να τους πλησιάζει, ενώ οι Λονδρέζοι πήραν έναν πολύτιμο βαθμό για να μην μπουν σε… μπελάδες.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκε με 2-0, όμως στο δεύτερο 45λεπτο χαλάρωσε αδικαιολόγητα και την… πλήρωσε απόν τον Ντομικίκ Σολάνκε, ο οποίος σκόραρε δις και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία ευτύχισε να προηγηθεί με τον Ραγιάν Σερκί στο 11ο λεπτό της συνάντησης γράφοντας το 1-0. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και μάλιστα βρήκε δεύτερο γκολ, με τον Αντουάν Σεμένιο στο 44′ να κάνει το 2-0 και να στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Η Τότεναμ μπήκε καλύτερα στο ματς και με δράστη τον Ντομινίκ Σολάνκε στο 53′ μείωσε σε 2-1 μπαίνοντας ξανά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους «πολίτες», οι Λονδρέζοι μπόρεσαν να ισοφαρίσουν με τον Σολάνκε να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 70′ διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Γκρέι, Ρομέρο (46’ Σαρ), Ουντόγκι, Ντραγκουσίν, Μπισουμά (68’ Τελ), Παλίνια, Σίμονς, Γκάλαχερ, Σολάνκε (90’ Μπάιφιλντ), Κολό Μουανί (68’ Οντομπέρ).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ο’Ράιλι, Γκεΐ, Χουσάνοφ, Νούνες, Αΐτ Νουρί (70’ Γκονθάλεθ), Σεμένιο, Ρόδρι (90+4’ Μαρμούς), Σερκί (69’ Ράιντερς), Σίλβα, Χάαλαντ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/1

Λίβερπουλ – Νιούκαστλ 4-1
Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2
Μπράιτον – Έβερτον 1-1
Λιντς – Άρσεναλ 0-4
Γουλβς – Μπόρνμουθ 0-2

Κυριακή 1/2

Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ 0-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ 3-2
Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας 1-1
Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Δευτέρα 2/2

22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Παρασκευή 6/2

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Σάββατο 7/2

14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ
17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα
17:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ
17:00 Φούλαμ – Έβερτον
17:00 Γουλβς – Τσέλσι
19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

Κυριακή 8/2

16:00 Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας
18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το νικητήριο γκολ (3-2) της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι το 22ο σε 22 αγωνιστικές, κάτι που είχαν πετύχει και οι Μέσι, Ρονάλντο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες

Με γκολ του Σέσκο στο 94' η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε το... έμφραγμα και νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, την ώρα που η Νότιγχαμ Φόρεστ των δέκα παικτών άντεχε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (1-1). Εντός έδρας ήττα-σοκ για την Άστον Βίλα από τη Μπρέντφορντ.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί

Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία ο Λεβαδειακός που παραμένει σταθερά 4ος και αήττητος για 9ο συνεχόμενο ματς. Κόντρα στον Αστέρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος που πέτυχε γκολ και έβγαλε δυο ασίστ

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου

Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το νικητήριο γκολ (3-2) της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι το 22ο σε 22 αγωνιστικές, κάτι που είχαν πετύχει και οι Μέσι, Ρονάλντο

Βάιος Μπαλάφας
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Πρόγνωση για Δευτέρα 01.02.26

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»
Αντίδραση 01.02.26

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
Συσπείρωση 01.02.26

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Οι νέοι έκαναν τη διαφορά στη Λεωφόρο
Super League 01.02.26

Οι νέοι έκαναν τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Αντίνο-Κοντούρης έδωσαν ταχύτητα στον Παναθηναϊκό, Τεττέη, Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα σκόραρε και έφεραν το 3-0 κατά της Κηφισιάς. Αποβλήθηκε ο Πετκόφ στο δεύτερο ημίχρονο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Τέσσερα χρόνια μετά 01.02.26

Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
Χιόνι και βροχές 01.02.26

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία. Αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετά σημεία λόγω χιονόπτωσης, ενώ έχουν πλημμυρίσει και πολλοί δρόμοι.

Σύνταξη
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία
Δήλωση Κατρίνη 01.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία

«Η διαφάνεια, ο σεβασμός των διαδικασιών και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στις αμυντικές δαπάνες αποτελούν 'ψιλά γράμματα' για την κυβέρνηση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες

Με γκολ του Σέσκο στο 94' η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε το... έμφραγμα και νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, την ώρα που η Νότιγχαμ Φόρεστ των δέκα παικτών άντεχε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (1-1). Εντός έδρας ήττα-σοκ για την Άστον Βίλα από τη Μπρέντφορντ.

Σύνταξη
Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
Τι είπε στο in 01.02.26

Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο in, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
On Field 01.02.26

Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Ο Γάλλος στόπερ μίλησε για τον μεγάλο στόχο των «κανονιέρηδων» και θεωρεί ότι η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις
Hellenic Train 01.02.26

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις

Η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
