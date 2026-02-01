Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Γκέλα για τους Πολίτες, έχασαν έδαφος στη μάχη του τίτλου

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι στο Λονδίνο, Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι έμειναν ισόπαλες 2-2, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι οι «πολίτες» έμειναν στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, βλέποντας την Άστον Βίλα να τους πλησιάζει, ενώ οι Λονδρέζοι πήραν έναν πολύτιμο βαθμό για να μην μπουν σε… μπελάδες.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκε με 2-0, όμως στο δεύτερο 45λεπτο χαλάρωσε αδικαιολόγητα και την… πλήρωσε απόν τον Ντομικίκ Σολάνκε, ο οποίος σκόραρε δις και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία ευτύχισε να προηγηθεί με τον Ραγιάν Σερκί στο 11ο λεπτό της συνάντησης γράφοντας το 1-0. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και μάλιστα βρήκε δεύτερο γκολ, με τον Αντουάν Σεμένιο στο 44′ να κάνει το 2-0 και να στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Η Τότεναμ μπήκε καλύτερα στο ματς και με δράστη τον Ντομινίκ Σολάνκε στο 53′ μείωσε σε 2-1 μπαίνοντας ξανά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους «πολίτες», οι Λονδρέζοι μπόρεσαν να ισοφαρίσουν με τον Σολάνκε να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 70′ διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Γκρέι, Ρομέρο (46’ Σαρ), Ουντόγκι, Ντραγκουσίν, Μπισουμά (68’ Τελ), Παλίνια, Σίμονς, Γκάλαχερ, Σολάνκε (90’ Μπάιφιλντ), Κολό Μουανί (68’ Οντομπέρ).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ο’Ράιλι, Γκεΐ, Χουσάνοφ, Νούνες, Αΐτ Νουρί (70’ Γκονθάλεθ), Σεμένιο, Ρόδρι (90+4’ Μαρμούς), Σερκί (69’ Ράιντερς), Σίλβα, Χάαλαντ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/1

Λίβερπουλ – Νιούκαστλ 4-1

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2

Μπράιτον – Έβερτον 1-1

Λιντς – Άρσεναλ 0-4

Γουλβς – Μπόρνμουθ 0-2

Κυριακή 1/2

Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ 3-2

Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Δευτέρα 2/2

22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Παρασκευή 6/2

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Σάββατο 7/2

14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ

17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

17:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ

17:00 Φούλαμ – Έβερτον

17:00 Γουλβς – Τσέλσι

19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

Κυριακή 8/2

16:00 Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι